Trápení Lucie Borhyové. Se svatbou to vypadá bledě, za další problémy asi může její partner

V souvislosti s Lucií Borhyovou se už nějakou dobu spekuluje, že by mohla mít se svým partnerem Michalem Smečkou miminko. Někteří lidé si sice klepou na čelo, nemožné to ale není. „V minulosti se už ukázalo, že porod ve vyšším věku u celebrit není nic neobvyklého. Dokonce ani u českých celebrit. Vzpomeňme si třeba na Sáru Saudkovou, Báru Basikovou a další,“ uvedl pro Čtidoma.cz David Rousek.

Stále krásná moderátorka už přitom dva potomky má, to ale samozřejmě nevylučuje to, že by si mohla říct „do třetice všeho dobrého“. Mimochodem, Borhyová už byla třikrát zasnoubená, ani jednou ale k oltáři nedošla. Poprvé ji o ruku požádal golfista Alan Babický, podruhé řecký hoteliér Niko Papadakis a potřetí Michal Hrdlička, který měl ale prý do věrného partnera hodně daleko. Dnes je šťastný po boku tenistky Karolíny Plíškové.

Byla by svatba špatný krok?

Se Smečkou by se to povést mohlo, mluví se o něm jako o chápavém, dosti tolerantním a oddaném partnerovi, který by své drahé polovičce snesl modré z nebe. Jenomže i tady je podle všeho háček. „Já osobně si myslím, že se nevezmou. Což Lucii samozřejmě může hodně trápit. Na druhou stranu si možná uvědomuje, že by pak její partner mohl být v mnoha ohledech rozbuškou. Třeba stěhování do Brna. Několikrát jsem slyšel, že on by si to přál, stejně jako jeho rodina. Ale ona přeci nemůže nechat práci, kariéru, na které desítky let dřela. Po svatbě by ten tlak na ni byl asi ještě mnohem větší,“ uvažoval Rousek.

Zároveň se ale říká, že kdyby měli mít partneři miminko, tak jedině po svatbě. Zkrátka nejprve „ano“ a pak „zábava“. „Pan Smečka je prý formát, který by chtěl mít všechno správně. Tady by jim ale nehrál do noty její věk, to je jasné. A také je otázka, jak by se na to dívali na Nově,“ naráží fotograf na skutečnost, že by televize asi nechtěla o svou hvězdu přijít. Což by se stalo, kdyby šla na mateřskou. K tomu je ještě nutné připočíst možné další trable ohledně těhotenství v pokročilém věku, pauza by se tak mohla hodně protáhnout.

Je toho na ni moc?

Pravdou je, že Borhyová má na první pohled dokonalý život. Známá a obletovaná celebrita. Zdání ale může klamat. „Nevyšly jí vztahy s tatínky jejích dětí, neustále se spekuluje o jejím konci na Nově. Musí tam prakticky každý den dokazovat, že na to má. Možná tak má na všechno ostatní méně času, než by sama chtěla a hlavně potřebovala,“ uvažoval Rousek.

Třeba sní o naprostých banalitách, které ostatním lidem přijdou zcela normální. Na chvíli se zastavit a rozmyslet si, co vlastně dál, kam směřovat. „Pořád vypadá úžasně, rozdává radost a energii. Ale aby o to sama nepřišla. Asi není nikdo, kdo by jí nepřál štěstí. A aby se konečně oblékla do bílých šatů, samozřejmě,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

