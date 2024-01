Trápení Obermaierové z Ulice: Chtěla se zabít, dodnes doplácí na to, že si vzala nepravého muže

V seriálu Ulice je stálicí, bez drbny Vilmy Nyklové si ho snad ani nejde představit. V minulosti se však Jaroslava Obermaierová nebála ani lechtivých scén, s nahotou problémy neměla. Možná i proto se o ni muži prali, ona to moc dobře věděla a často toho podle všeho využívala. Jenže vybírala tak dlouho, až přebrala.

Spolykala prášky na spaní

Nejprve se zamilovala do chlapíka, který jako by z oka vypadl Stevu McQueenovi z filmových hitů jako Motýlek či Le Mans. Problém byl v tom, že v té době randil s její kamarádkou Věrou Galatíkovou. Obermaierová s ním přesto po čase začala chodit, ale vztah vydržel jen dva roky. „Nezvládla jsem to, spolykala jsem prášky na spaní a chtěla se zabít,“ šokovala přiznáním pro deník AHA! oblíbená herečka.

Naštěstí se z nešťastné lásky otřepala, prožila několik románků, například s Jiřím Valou či Michalem Pavlatou. Ani jeden z nich se ale asi nemohl spolehnout na to, že je jejím jediným. Nakonec potkala taxikáře Richarda Čecha, kterého si také vzala. Ten se k ní ale vůbec nechoval hezky, dokonce z ní neustále tahal peníze a staral se spíš o to, kde sehnat alkohol, než o manželku. Rozvedli se jen chvíli poté, co se jim narodil syn Jaroslav.

Děsím se toho, co bude

Trápením Obermaierové ale nebyl konec. Klučina od narození trpěl duševní poruchou i problémy s dýcháním, dnes je už sice dávno dospělý, přesto je stále závislý na mamince. Snad i proto herečka neustále pracuje místo toho, aby si užívala důchodu. Na druhou stranu už ale také několikrát veřejně prohlásila, že kdyby nechodila do práce, tak by pomalu neměla z čeho žít.

Na konci roku 2022 se dokonce nechala slyšet, že kvůli drahým energiím přemýšlí o sebevraždě. „Plyn začíná být exkluzivní věc. Bojím se, že nám ho vypnou. Děsím se toho, co pak udělám, když nebude. Přemýšlím, jestli nespáchám sebevraždu. Kde si půjčím? Jídlo neřeším, k obědu mi stačí brambory, ale teplo člověk přece potřebuje.“

Jedno špatné rozhodnutí

Nedávno na syna přepsala milovanou chalupu u Zruče nad Sázavou s tím, že se o ni začne starat a snad si i najde partnerku, která by alespoň částečně převzala její povinnosti a starosti. Ani jedno se ale podle dostupných informací ze zákulisí českého showbyznysu nestalo.

Obermaierová v podstatě dodnes doplácí na to, že si před časem vybrala špatného životního partnera. Nebýt toho, možná by dnes nebyla sama, nebo by alespoň byla zajištěná a finančně nezávislá. Nemusela by tak mít strach ze zdražování či jestli vyjde s důchodem. Bohužel čas už vrátit nedokáže.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: 6 nejchladnějších míst na planetě: Tady by vám mrazem upadly uši!