Trauma z trenéra a nevydařené diety: Co Pavelková, Mottlová, Decastelo a Nosková obětují pro dokonalou postavu?

„Před důležitým focením jsem chtěla zhubnout pár kilo, tak jsem na doporučení kamarádek vyzkoušela keto dietu. Že to bude náročné, to jsem věděla, ale po tom, co jsem několik dní nespala a potom skoro omdlela na pracovní schůzce, jsem to vzdala,“ vypráví modelka a podnikatelka Romana Pavelková. „Nejhorší na tom bylo, že jsem se takhle zničila, abych zjistila, že jsem v podstatě nic nezhubla! Jsem hodně aktivní, cvičím několikrát do týdne, takže snad bude do léta i sixpack,“ dodává se smíchem.

Řekl mi, že to mám rozběhat

Na nízkosacharidovou stravu naopak nedá dopustit Eva Decastelo. „Když jsem potřebovala shodit víc, neskutečně mi to pomohlo. Já mám naopak problém, že mě nebaví cvičení. Jakmile nad sebou nemám pevnou ruku, tak se flákám. Mám skvělého trenéra, který si dokáže zjednat respekt v celé posilovně, jemu se prostě neodmlouvá,“ pochvaluje si přísný dohled moderátorka.

„Pro mě je posilovna absolutně největší vykročení z komfortní zóny,“ svěřila se Andrea Pomeje. „Chodím cvičit sama, protože zhruba před osmi lety jsem měla trenéra, který mě, dá se říct, traumatizoval. Když jsem ho prosila, abychom ubrali na intenzitě, protože jsem měla po každém tréninku svalovou horečku i vleže, tak mi řekl, že to mám rozběhat. To jsem pochopila, že tudy cesta nevede,“ dodala.

Cvičení s miminkem

Přestože před pár týdny Bára Mottlová ukázala všem, že plavkovou sezonu má celý rok a její tělo je v dokonalé formě, největší dřina ji teprve čeká. „Já mám každoroční výzvu ‘v dubnu zhubnu’. Jsem velký jedlík, takže běhám, jóguju, posiluju, navíc na jevišti mám také velký výdej energie. Žádná velká dieta mi dlouho nevydrží.“

Na představení nové technologie Wonder přišla také čerstvá maminka Michaela Nosková. Ta jako správná milovnice fitness cvičila až do konce sedmého měsíce těhotenství a cvičení jí prý chybí už teď. „S miminkem je to těžké, protože když nespí, musíte se mu věnovat, a když náhodou spí, musíte řešit domácnost a třeba ještě druhé dítě. To mě přivedlo k nápadu na cvičení s miminkem a teď pracujeme na on-line pořadu, kde budou nejen samotné cviky, ale i konzultace s odborníky a hosty,“ pochlubila se zpěvačka.

