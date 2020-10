Ve spárech sekty: Tom Cruise zakazoval nosit Nicol Kidman podpatky, Katie Holmes mu rozvodové papíry poslala k padesátinám

Slavnému herci Tomovi Cruisovi prošla postelí pěkná řádka žen. Šlo o ty nejlepší herečky, nejkrásnější modelky i nejbohatší paničky. Jen dvě však dobyly jeho srdce - australská sexbomba Nicole Kidman a později nevinná plachá Katie Holmes.

První role po boku Cruise

Nicole Kidman má sice australský původ, ale narodila se na Havaji, kde její rodiče tehdy pracovali. Nicol od malička toužila být baletkou, ale nakonec začala v osmnácti hrát. Prvním průlomovým filmem pro ni byl thriller Úplné bezvětří, který ji dostal do Hollywoodu. Tam následovalo romantické drama Bouřlivé dny, kde si zahrála právě po boku Toma Cruise.

Hvězda první velikosti

Jiskra prý přeskočila už během natáčení. Od počátku však bylo vidět, že jsou každý jiný. Nicole vyrůstala v idylickém prostředí milující rodiny, zato Cruise žil s despotickým otcem, díky kterému se neustále s rodinou stěhovali. Tomovi to nešlo ani ve škole. Trpěl dyslexií a jediné, v čem byl dobrý, byl sport. Nakonec se však po maturitě rozhodl pro herectví a od poloviny osmdesátých let se mu začalo dařit. V té době totiž spatřil světlo světa Top Gun, který z něj udělal hvězdu první velikosti.

Zákaz podpatků

Ale zpátky ke vztahu s Nicole. Věděli jste, že byl Tom o celých deset centimetrů menší než ona, proto jí zakazoval nosit podpatky? To by se ale dalo přežít, horší začal být fakt, že ji nutil vstoupit do jisté náboženské sekty, jíž je dodnes členem. V jejich vztahu to začalo hrát velkou roli. Nicol však vytrvale odmítala a Tom byl scientologickou církví ovlivňovám čím dál tím víc.

Vliv sekty

Sice bylo fajn, že díky jejími vlivu nepil, nebral drogy, nedělal skandály, ale na druhou stranu neměl ani žádný osobní život. Sekta chtěla zasahovat i do něj. Jemu to nevadilo, ale Nicol byla zásadně proti. Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Nešťastný potrat

Kidman toužila po dítěti a po čase skutečně otěhotněla. Šlo však o mimoděložní těhotenství a herečka o miminko přišla. Adoptovali tedy dceru a syna. Děti však jejich vztah nezacelily a pár se začal ještě více odcizovat.

Vymývání mozků

Všem bylo jasné, že Nicole tíhne k náboženstvím typu buddhismu. Tom ani scientologické církev to nemohli překousnout. Nakonec to vygradovalo k tomu, že po Nicol požadovali, aby se zřekla otce, který byl psycholog a o této sektě si myslel, že jde o prachsprosté vymývání mozků. Kidman odmítla a Cruise požádal o rozvod. A to i přesto, že byla Nicole ve třetím měsíci těhotenství. Bohužel se to na herečce opět negativně podepsalo a ze stresu potratila.

Rozpad rodiny

Bylo jasné, že za vším stojí podivná sekta, která Crusiovi řídí život. Bohužel sekta vymyla mozky i jejich dětem, které zůstaly s otcem a s Nicol se několik let nemohly stýkat. Herečce trvalo dlouho, než se s rozchodem a rozpadem rodiny vyrovnala.

Kopačky pro Cruise

Cruisovou druhou ženou se stala mladá herečka, která po něm toužila od dětství a prý vždy prohlašovala, že si ho jednou vezme. Nešlo o nikoho jiného než o pohlednou Katie Holmes. Ta sice na Tomovo naléhání do sekty vstoupila, ale po narození dcery brzy pochopila, kam by to vedlo, tak vzala nohy na ramena. Dala Cruisovi kopačky se vší parádou a dceru Suri mu odmítla půjčovat. Rozvodové papíry pak dostal slavný herec k padesátinám. Takový dárek ho však nejspíš příliš nepotěšil.

