Velké překvapení: Úžasný herec Bohuš Záhorský netušil, že je ženatý. Rozváděl se po čtyřiceti letech

První sňatek budoucí slavný herec Bohumil Záhorský uzavřel ještě za první republiky, ale tenhle svazek neměl dlouhého trvání. I když se z něj narodila dcera, manželé se brzy odcizili a došlo k odloučení. Ano – k odloučení neboli odluce, což tehdy býval jakýsi první krok ke skutečnému rozvodu. Manželé Záhorští se s tím ale tehdy spokojili, začali si žít každý po svém a pravděpodobně tak nějak zapomněli, že jsou stále svoji. Ani jednomu z nich patrně nepřišlo na mysl, že by s tím měli něco dělat.

Prosadil se i bez škol

Bohumil Záhorský, jehož známe z desítek filmových i divadelních rolí, se narodil v Praze v roce 1906 (tehdy ještě na samostatném Smíchově) do rodiny váženého profesora. On ale k velkému studování nepřilnul, a tak se mu nepodařilo dokončit ani konzervatoř, na kterou byl na rozdíl od mnoha jiných uchazečů přijat. Jak ukázala jeho budoucí kariéra, talent byl silnější a on se i přes to všechno prosadil víc než dobře. Od svých devatenácti let až do konce druhé světové války působil hned na několika scénách po celé republice, až v roce 1946 na dlouhých třicet let zakotvil v šatně a samozřejmě i na jevišti Národního divadla.

Do manželství se nehrnul

I přes velký zájem žen se ale tehdy již „rozvedený“ Bohuš Záhorský do dalšího svazku dlouho nehnal. Ne snad že by měl nouzi o obdivovatelky. Ženy naopak jeho vytříbený styl, noblesu, galantní chování a vždy dokonale upravený vzhled obdivovaly a leckterá by se jistě ráda stala jeho další ženou. On se ale manželství vyhýbal. Jedna zkušenost mu patrně stačila.

Zamilovaný Bohuš Záhorský

Všechno se změnilo ve chvíli, kdy se po dvaceti letech samoty sblížil se svojí hereckou kolegyní Vlastou Fabianovou, tehdy stále ještě vdanou paní, manželkou rozhlasového režiséra Josefa Bezdíčka. Až do Bezdíčkovy smrti tedy žili sice společně, ale ne jako manželé. O svatbě začali přemýšlet až v roce 1962, kdy Vlasta Fabianová ovdověla. Nebylo to ale tak jednoduché, jak si snoubenci patrně představovali.

Postarší snoubenci

Když se po mnoha společně strávených letech již postarší herečtí partneři rozhodli plánovat společnou budoucnost v manželském svazku, nešlo určitě o žádné mladicky unáhlené rozhodnutí. Vždyť Bohumilu Záhorskému bylo v době druhého sňatku třiašedesát let a jeho vyvolené o šest let méně.

Velké překvapení s dobrým koncem

Až v té chvíli se ale naplno ukázalo, jak nedbale se před lety manželé Záhorští postavili ke svému rozvodu. Ještě že se před osudným druhým „ano“ zjistilo, že je herec ke svému překvapení stále ještě oficiálně ženatý, jinak by mohlo dojít k velkým problémům.

Nakonec ale po všech peripetiích se skutečným rozvodem všechno dobře dopadlo a druhé manželství s Věrou Fabianovou vydrželo od roku 1971 až do Záhorského smrti v roce 1980.

