Vybíravý milionář Karel Roden a jeho život: Oženil se, koupil zámek a stará se o krávy chudých

V hollywoodském filmu 15 minutes ztvárnil hlavní zápornou roli – vraha Emila Slováka. Jeho herecký koncert byl minimálně srovnáván s výkonem jeho amerického kolegy De Nira, mnozí jej ale hodnotili ještě lépe. Na tento úspěch pak v zahraniční produkci navázal také filmy Blade 2, Neprůstřelný mnich, Hellboy, Bournův mýtus nebo Prázdniny pana Bena a dalšími.

Umí si vybrat roli

Čeští diváci si mohou Karla Rodena pamatovat již z role kapitána Tůmy z komedie Copak je to za vojáka, ale také jako Josefa Doušu z filmu Hlídač č. 47 nebo Františka Šímu ze snímku Lidice, muže, který přežil nacistické řádění díky svému uvěznění za vraždu vlastního syna. Své zkušenosti má také se ztvárňováním žijících postav, jako je Jan Saudek. To (a mnohé další) jsou jeho role, které můžeme sledovat na plátnech kin nebo na televizních obrazovkách. A je třeba poznamenat, že mnoho propadáků na svém kontě nemá. Jak je to možné? To vysvětlil tím, že ze zásady nepřijímá role, v nichž by se necítil dobře. I to je zjevně cesta k úspěchu.

Zámecký pán Karel Roden

Jaký je ale život tohoto herce ve chvílích, kdy je spuštěna opona a vypnuty kamery? Nespornou zajímavostí je fakt, že jde nejen o herce, ale také o zámeckého pána, který na svém panství také poctivě podniká. Před šestnácti lety koupil rozpadající se budovu zámku Skrýšov a od té doby se barokní objekt z roku 1762 proměnil k nepoznání. Postupná rekonstrukce mu vrací jeho původní krásu a ožily také pozemky a stáje, které k němu patří.

Borůvkové panství

Co všechno má jeho majitel „pod palcem“? Třeba skutečně unikátní zemědělský projekt – na blízkých pozemcích pěstuje borůvky. Nejde ale o ledajaké borůvčí, které jsme zvyklí vídat v lese. Rodenovy borůvky mají tu nejlepší péči, jakou si mohou přát. Ke každé rostlince nechal zámecký pán dovést vodu a kvůli ochraně před nepřízní počasí jsou rostliny schovány ve fóliovnících.

Krávy chudých přivezl z ciziny

To ale pořád není všechno. V zámeckém kravíně a na zámeckých pastvinách si v poklidu žije také speciální plemeno skotu Dexter, které do naší republiky přivezl prvně právě tento herec. Co je na něm tak zajímavého? Podle webu zámku jde o nejmenší masné plemeno skotu v Evropě, klidné, nenáročné a také zajímavé na pohled. Kdo by řekl, že bude český hollywoodský herec vlastnit takové zemědělské panství?

Kultura především

Kdo by si ale představoval zámek Karla Rodena jen jako zemědělskou usedlost, velmi by se mýlil. Jde také o centrum kultury, zvláště v době, kdy se tady konají setkání jazzových umělců na pravidelné akci Jazz u Rodena, kam se sjíždějí nejlepší muzikanti z tohoto oboru, a to jak od nás, tak i ze zahraničí.

Ženatý se závazky i Výměna manželek

Nestačí to? Pak je tady ještě rodinný život, který je veřejnosti poměrně známý, i když sám herec je, pokud jde o jeho soukromí, velmi nemluvný. Jeho první partnerkou byla herečka Ivana Chýlková. Později si partnerky „vyměnili“ s Janem Krausem, Ivana Chýlková se přestěhovala k představiteli zhýčkaného prince z pohádky Jak se budí princezny – a ve vile Karla Rodena se pro změnu objevila Jana Krausová. Dnes už je ale všechno jinak. Zámeckou paní se stala matka jeho dvou dětí Laura Čekanová, které se dokonce podařilo dovést svého vyvoleného, jehož zná i Hollywood, k oltáři.

Zdroje: wikipedie, kinobox, iprima, csfd

KAM DÁL: Za citlivým herectvím Tomáše Jeřábka je i rodinná tragédie.