Z tlouštíka sexy idolem. I když Chris Pratt podvádí, má tělo snů!

Chris Pratt (43) momentálně září ve sci-fi snímku Strážce Galaxie: Volume 3, který fanoušci filmové databáze (CSFD) prozatím hodnotí 86 procenty, což je slušné skóre. O jeho formě se dá tvrdit totéž.

Chris nyní váží 100 kilogramů, což je neuvěřitelné, minimálně vzhledem k tomu, že když hrál roli Andyho Dwyera v Parks and Recreation (2009–2015), váha mu ukazovala 136 kilogramů. Hollywoodská hvězda trénuje s Jaredem Shawem, bývalým členem čety Navy SEALs. Zároveň pracuje s dlouholetým přítelem, trenérem celebrit Duffy Gaverem a s odborníkem na výživu Philem Gogliou.

Disciplína čtyři až šest dní v týdnu

Kulturistika a kardio, CrossFit a posilování s vlastní vahou. Tak přesně takhle to vypadá v ráji. Členové Navy SEALs v terénu nemají přístup do posilovny, takže k udržení kondice využívají toho, co je momentálně k dispozici. Najdou místa, kde mohou dělat přítahy, shyby a dřepy, přičemž se vždy zaměřují na tlak, přitažení a nohy.

Chris začíná během na jednu míli (1,6 kilometru), dá si 100 přítahů, 200 kliků a 300 dřepů. Celou sérii zakončí dalším během na jednu míli. Pokud se dostane do posilovny, zahřeje se na běžeckém trenažéru (10 minut) a jde na věc. Procvičí bicepsy, hrudník, tricepsy, nohy a ramena, což mu zabere 60–80 minut.

V jeho workoutu ovšem najdete i mrtvé tahy, kliky, prkno (plank) a cviky s činkami a kladivy, za která by se nemusel stydět ani Thor z Asgardu. Vše přitom poctivě střídá v krátkých časových úsecích. A aby se nezačal nudit, pro jistotu má jednotlivé dny v týdnu spojené s určitou částí těla. Třeba v pondělí víc zapojuje záda, bicepsy a břišní svaly, v úterý hrudník a tricepsy… S tím vším jde ruku v ruce pořádný dlabanec.

Cheat day neboli „prasečák“ připadá na neděli

Chris dříve ve své kariéře snědl až pět cheeseburgerů na jedno posezení, z čehož měly radost hlavně řetězce rychlého občerstvení. Nyní se jeho výběr potravin skládá z kvalitních položek bohatých na živiny, jako je zelenina, ořechy, arašídové máslo a libové maso (kuřecí, hovězí a ryby). Jednou týdně, obvykle v neděli, si Chris zahřeší. V tento den si dopřeje zákusky, sušenky, dort, koláč nebo zmrzlinu, protože miluje sladké, jinak se stravuje přímo ukázkově.

Ke snídani pije černou kávu, na oběd volí kuřecí prsa, kukuřičné tortilly, vejce, salát a avokádo, svačinu vyřeší proteinovým koktejlem a ovocem, večer si pochutnává na hovězím mase, zelenině, hnědé rýži nebo sladkých bramborách. Pratt také začal s přerušovaným půstem (jí od 12 do 18 hodin), vynechává alkohol a zpracované potraviny, což se mu aktuálně hodí pro natáčení druhé sezóny thrillerového televizního seriálu The Terminal list (2022-), na který se, s ohledem na potřebnou dobu natáčení a postprodukci, můžete těšit nejdříve začátkem roku 2024. Vydáte se v jeho šlépějích?

Zdroje: www.exercisewithstyle.com, www.digitalspy.com, www.wikipedia.org

KAM DÁL: Skandál oscarového režiséra Jiřího Menzela je stále živý: Před lidmi seřezal prutem producenta Sirotka.