Zabil ho strach z doktorů. Světák Jan Libíček zemřel přímo na natáčení slavné komedie

Jeho jméno možná tolik nerezonuje pamětí pravidelných televizních a filmových fanoušků. Jeho tvář je však nezapomenutelná. Jan Libíček za svůj krátký život ztvárnil mnoho významných rolí. Ta poslední mu byla osudná. Zemřel totiž v průběhu natáčení filmu Jak utopit doktora Mráčka. Co se stalo a proč se bál doktorů?

Jan Libíček byl původně vyučený zámečník, ale vždy měl sen stát se hercem, a tak dělal všechno pro to, aby se rodák ze Zlína dostal na pražskou DAMU. Tu nikdy nedokončil, ale jeho specifická zavalitá postava a komediální talent našly v branži uplatnění. On však snil o vážné roli. Té se však dočkal na divadelních prknech, kdy například v Divadle Na Zábradlí ztvárnil Krále Ubu. Ve filmu a televizi to byl jiný příběh.

Smutný člověk

Jeho komediální talent a fyzické proporce ho předurčovaly k tomu dostávat role poněkud zábavnějšího charakteru, než si v duchu přál. Ty mu však zaručily nesmrtelnost, a tak si dodnes připomínáme filmy jako Světáci, Kdo chce zabít Jessii?, Zabil jsem Einsteina, pánové, Pane, vy jste vdova, Šest medvědů s cibulkou, ale také Tři oříšky pro Popelku.

Byť se většinou jednalo o role vedlejší, Jan Libíček byl vždy dobře zapamatovatelný a každá z jeho rolí nepotřebovala pro komediální vsuvku tolik replik ve scénáři. V seznamu skvělých československých filmů však jeden chybí, a to z prostého důvodu. Ve svých nedožitých 43 letech totiž zemřel přímo během natáčení, a tak byl filmový štáb nucen jeho postavu nahradit jiným hercem. Jak se vše seběhlo a proč Jan Libíček odešel tak brzy?

Boj s doktory

Jan Libíček trpěl strachem z doktorů. Nikdy se nenechával vyšetřit, což v souvislosti s jeho životosprávou znamenalo značné riziko. Traduje se o něm, že miloval scény, kde se mohl najíst. Ostatní herci se v jídle jen otráveně šťourali, ale Jan Libíček nezapřel obrovský apetit.

Údajně kvůli němu museli filmaři některé scény přetáčet, protože jednoduše nefungoval střih. V jednom záběru byl talíř plný a v tom další prázdný. Stejně tak měl velmi dobrý vztah k pivu. Velké množství vypitých půllitrů se na jeho motorice a vědomí skoro neprojevilo.

To už však nelze říct o jeho zdraví. S váhou kolem 150 kg začal trpět cukrovkou a měl vážné problémy s ledvinami. V tu chvíli mu byl osudný jeho negativní vztah k lékařům, kterým se prostě vyhýbal. Svým stylem života tak šel zubaté doslova naproti.

Jak utopit dokora Mráčka

Situace dospěla do fáze, kdy Jan Libíček hazardoval se životem. Ignorace zdravotnické péče a špatná životospráva si vybrala tu nejkrutější daň. Ta se naplno projevila během natáčení úspěšné komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kde si zahrál postavu vodníka Lojzíka Vodičky po boku Vladimíra Menšík a Františka Filipovského.

Několik scén už měl natočených, když se mu náhle udělalo zle. Manželka ho nekompromisně odvezla do nemocnice. Odtud však Libíček utekl na revers domů. O tři dny později byl znovu na place a 24. května 1974 se jelo točit k Vltavě.

Herečtí kolegové si nemohli nevšimnout, že Jan Libíček není v pořádku. V plánované scéně měli konečně utopit doktora Mráčka. Nestalo se tak ani ve filmu, ani během natáčení. Jan Libíček se zničehonic skácel do Vltavy, odkud ho ihned vytáhli ven. Přijela si pro něj záchranka a když se Libíček probudil, pokusil se zdravotníkům utéct.

Při převozu do nemocnice zemřel. Nezapomenutelná tvář československého filmu a divadla tak odešla v nedožitých 43 letech. Osudnou mu byla jeho životospráva a hlavně strach z doktorů.