Zpívající tělocvikář Pavel Novák: S rakovinou se rval jako lev do posledních dnů. Slavní kolegové mu však na pohřeb nepřišli

Patřil k legendám zlaté éry druhé poloviny šedesátých let a jeho nezapomenutelný hlas znali posluchači v celém Československu. Pavel Novák chtěl být zpěvákem už odmalička. Ve dvaceti založil skupinu Synkopa a poté nazpíval písničku Vyznání, která se stala hitem. Vyšvihl se tak mezi pěvecké špičky.

Zpívající tělocvikář

Novák nikdy nebydlel v Praze a nikdy nestudoval na konzervatoři, jak bylo u tehdejších zpěváků zvykem. Po maturitě na gymnáziu nastoupil na přírodovědeckou fakultu, kde studoval biologii a tělocvik. Díky tomu se mu také přezdívalo zpívající tělocvikář. Chvíli dokonce opravdu vystudovaný obor vyučoval, pak toho ale vzhledem ke stoupající kariéře nechal. Říká se, že ho studentky chodily svádět do kabinetu a on měl často co dělat, aby odolal.

Věrný ženě i Moravě

Neodolal až Olze, ženě svého srdce. Vzal si ji ve dvaceti letech. Jí tehdy nebylo dokonce ani osmnáct, zůstali spolu celý život. Pár zplodil tři děti a říká se, že byl Novák své ženě vždy opravdu věrný.

Věrný zůstal i své rodné Moravě. Hudební znalci, producenti a mecenáši ho lákali do Prahy. Říkali, že může být větší hvězdou než Karel Gott. On ale nechtěl. I přesto se však dočkal velké slávy. O tom svědčí i fakt, že koncertoval také v zahraničí. Kromě USA a Austrálie stojí za zmínku určitě Mongolsko, kde prý byli jeho výkonem naprosto fascinováni.

Rakovina v pokročilém stadiu

Pavel byl nezmar a vystupoval ze všech sil. Dával svému tělu neuvěřitelně zabrat, což se muselo někde zákonitě projevit. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu prostaty. Při operaci se však zjistilo, že situace je ještě vážnější, než se zdálo, a že se mu metastázy dostaly do celého těla. Nechtěl se však vzdát. Podstupoval chemoterapii a do toho neúnavně stále vystupoval. Klidně i několikrát za den. Jen si mezi koncerty odskočil do nemocnice. Když mu chtěl doktor zpívání zakázat, měl totiž nedostatek kyslíku v organismu, řekl, že ho může rovnou pohřbít. Život bez zpěvu si neuměl představit.

Osvěta a pomoc ostatním

O svém boji s rakovinou Novák veřejně mluvil. Věděl, že tentokrát už nevyhraje, a chtěl pomoci lidem, aby preventivní prohlídky nepodceňovali. Dokonce o svém boji napsal knihu. Nakonec musel podstoupit dvě operace, ozařování, hormonální léčbu, tři série chemoterapií. Nic nepomohlo. Ale jednomu zpěvák dostál, žil svůj život až do konce naplno. Do posledních chvil bruslil, lyžoval a jezdil na koni. Nakonec svůj boj prohrál v únoru roku 2009, kdy ho v kómatu převezli do nemocnice, tam po pár hodinách zemřel.

Umělci na pohřbu chyběli

I přes velkou oblibu mezi lidmi i ostatními umělci mu na pohřeb nepřišel téměř nikdo z nich. Všichni se na něco vymluvili. Špinarová ho prý v mládí tak milovala, že by to psychicky neustála, Neckář křtil novou desku a Pilarová prý vůbec netušila, že se nějaký pohřeb koná. Jak to tenkrát opravdu bylo, se asi už nikdy nedozvíme, ale útěchou budiž, že legendárního zpěváka Pavla Nováka na poslední cestě doprovodily davy věrných fanoušků.

