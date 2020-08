Zuzaně Navarové osud vyměřil jen 45 let života. Na její tvorbu vzpomínáme dodnes

Jsou lidé, kterým osud dopřeje poměrně dlouhý čas k životu, ale na druhou stranu se jiní musí se svými blízkými rozloučit velmi brzy. To byl bohužel také případ zpěvačky Zuzany Navarové, které bylo vyměřeno pouhých pětačtyřicet let. Její tvorba je ale živá dodnes.

Jsou lidé, kterým osud dopřeje poměrně dlouhý čas k životu, ale na druhou stranu se jiní musí se svými blízkými rozloučit velmi brzy. To byl bohužel také případ zpěvačky Zuzany Navarové, které bylo vyměřeno pouhých pětačtyřicet let. Její tvorba je ale živá dodnes.

Zuzana Navarová se narodila v roce 1959 v Hradci Králové, kde také až do svých téměř dvaceti let žila. Vystudovala češtinu a španělštinu na Univerzitě Karlově a tyto dva jazyky poté také určitou dobu vyučovala. Její srdce ale stále víc patřilo hudbě, a tak na konci 80. let vystudovala také konzervatoř. Hudební kariéře už nic nebránilo…

Byla hlasem Nerezu

Znalci tvorby a hudební dráhy Zuzany Navarové si jistě vybaví její spolupráci se Zdeňkem Vřešťálem a Vítem Sázavským, s nimiž od počátku osmdesátých let tvořila uskupení Nerez, které jen krátce po svém vzniku zvítězilo na tehdejším prestižním hudebním festivalu Porta a sama Zuzana Navarová získala cenu za nejlepší vokální projev na setkání jazz-blues-rockových zpěváků a skupin Vokalíza v Praze.

Její další hudební cesty zavedly zpěvačku, folkovou skladatelku a textařku ke spolupráci se skupinami Tres (kde se jejími kolegy stali kolumbijský písničkář a brilantní kytarista Iván Gutiérrez a baskytarista Karel Cába) nebo s multietnickou skupinou Koa, ale její podpis nese také hudba k několika divadelním představením.

Milovala Kubu a její rytmy

Mnohostranná hudebnice milovala Kubu i její kulturu a hudbu. V této zemi také několik let pobývala a dokonce se zde seznámila i se svým pozdějším manželem. Ostatně právě kubánské rytmy v mnohém ovlivnily i její vlastní hudební tvorbu, a tak mohla do zdejšího prostředí přinést nové a neoposlouchané skladby. Zuzana Navarová se také stala držitelkou hudební ceny Anděl za album Barvy všecky, vydané v roce 2001.

Vážnou nemoc tajila až do konce

V prosinci roku 2004 podlehla zpěvačka po dlouhém boji rakovině, spojené s cirhózou jater. O její nemoci ale dlouho nikdo nevěděl a ona sama se místo uzavření do sebe a lítosti nad vlastním osudem pustila do práce a pomoci ostatním lidem s podobným osudem.

Od začátku 90. let stála také v čele Nadace Život umělce, která je podporuje v jejich činnosti a tvorbě. Do posledních dní svého života rozdávala Zuzana Navarová radost lidem na svých koncertech. Z posledního ji již museli odvézt do nemocnice, z níž se bohužel již nevrátila. Poslední noc před svým skonem prožila s matkou, která jí byla do konce velkou oporou.

Skromný a dobrý člověk Zuzana Navarová...

Zuzana Navarová byla neobyčejně hudebně nadanou umělkyní a podle hodnocení lidí, kteří s ní přišli v osobním nebo i profesním životě do styku, také milá, příjemná a neobyčejně skromná osoba. Je velká škoda, že osud její život ukončil tak brzy.