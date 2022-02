Babiš opěvuje medaili Sáblíkové. A ta hala už stojí? Hnutí ANO slibovalo slavným sportovcům vzdušné zámky

/ZPRÁVA/ Celé Česko oslavovalo výkon letos 35leté rychlobruslařky, která si v čínském Pekingu před olympijským závodem na 5000 metrů moc šancí na medailový úspěch nedávala. Martina Sáblíková to svěřila upřímně v rozhovoru pro sport.cz: „Říkala jsem si, že medaile vůbec není možná, když jsem viděla, kdo jede spolu a já zase pojedu úplně sama.“ Nakonec zvládla svou nejoblíbenější trať skvěle a získala bronzovou medaili.

Hrdost místo slibu

Sociální sítě okamžitě zaplavily příspěvky s gratulacemi, a pozadu nezůstali ani představitelé české politické scény. Mezi prvními přispěchal expremiér Andrej Babiš: „Souhlas. Martina Sáblíková je legenda. Gratuluju k už sedmé olympijské medaili, tentokrát na její oblíbené pětce, další nádherný úspěch v její skvostné kariéře...“

Skromnost stranou. Ta její nová hala je fakt parádní. — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) February 10, 2022

Přidala se také třeba předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová: „Halu populisticky neslibujeme, ale hrdí jsme hodně! Gratuluji Martině Sablíkové nejen k bronzové medaili, ale také k tomu, jak je schopna držet se dlouhá léta na úplném sportovním vrcholu.“ Svým komentářem tak záměrně připomněla historické téma, které se píše již od roku 2010. Po Sáblíkové úspěchu na OH ve Vancouveru sliboval halu pro rychlobruslení Jiří Paroubek, blízko zahájení stavby byl expremiér Bohuslav Sobotka. Firma, která měla halu zhotovit ve Velkém Oseku však ještě před prvním kopnutím do země zkrachovala.

V roce 2015 pokračoval ve vládních slibech trenéru Novákovi a jeho hvězdné svěřenkyni tehdejší šéf rezortu financí Andrej Babiš. Tenkrát prohlásil pro rozhlas.cz: „Měli jsme připravený pozemek v Brně, ale to rychlobruslařský svaz odmítl kvůli příliš nízké nadmořské výšce.“ Následně v roce 2019 zahrnul projekt do Národního investičního plánu, kde se na straně 121 objevila položka s názvem "Výstavba nové arény bruslařských sportů Martiny Sáblíkové".

Naposledy hovořil Andrej Babiš o stavbě haly ještě vloni na setkání s olympioniky po Letních hrách v Pchjongčchangu. „Měl jsem chvilku možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou i s panem Novákem, kterým už dlouho slibujeme stadion. Měl by nám z Polska ukázat projekt a snad na Vysočině, až tam pojedeme, se konečně domluvíme.“ Jenomže i polský projekt jaksi vyzněl doprázdna, a Martina Sáblíková se se svým týmem vysněného sportoviště nedočkala. Proč? Na to má Andrej Babiš jasnou odpověď: „Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval. Stát není firma.“ Přesto po aktuálním úspěchu i on popřál sportovkyni k sedmé olympijské medaili a sklidil si za to pod tweetem nesčetně posměšků k nikdy nepostavenému sportovišti.

Skromnost stranou. Ta její nová hala je fakt parádní. — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) February 10, 2022

A co k tomu, že stále nemá v Česku kde důstojně trénovat říká sportovkyně, jejíž úžasná kariéra se pomalu chýlí ke konci? Sáblíková odpovídá diplomaticky: „Dokud to nestojí nebo se nezačne stavět, tak pro mě je velice těžké tomu uvěřit, protože už na to čekáme velice dlouho. Pokud to bude, tak budu jedině ráda a budu vděčná...“ a nadále vozí cenné medaile z velkých sportovních událostí a dělá Česku ve světě skvělé jméno.

A co další politici? Hry bojkotujeme, ale úspěchu si ceníme

Mezi dalšími gratulanty k bronzu byl například europoslanec Tomáš Zdechovský: „7 medaile?! Neuvěřitelné!! Obrovská gratulace. Za 4 roky bude osmá!“ napsal na svůj twitter, včetně mnoha pozitivních emotikonů. „Gratuluji Martině Sáblíkové k získání bronzové medaile na olympijských hrách. Sedmá medaile na čtvrté olympiádě - to je mimořádný úspěch a obdivuhodná sportovní vytrvalost!“ napsal na svůj facebook premiér Petr Fiala, a to i přes předchozí prohlášení, že ZOH v Pekingu z politického hlediska bojkotuje. A věřme, že bude bojkotovat i jistě lákavou snahu postavit se do řady slibujících politiků, že se Sáblíková své haly jednou určitě dočká.

To bylo slibů... A Jágr nemá ani střechu

Na velkolepé přísliby vzdušných zámků expremiéra Babiše a jeho lidí totiž doplatil třeba hokejista Jaromír Jágr. Ten věřil, že když bude "kamarádit" s vlivnými a vyfotí se tam s Andrejem, tu s Alenkou nebo tehdejší hejtmankou Středočeského kraje Pokornou Jermanovou, zbydou v plánu investic i peníze na opravu zimního stadionu v Kladně.

Tam sídlí jeho hokejový klub Rytíři Kladno, avšak střecha haly je v téměř dezolátním stavu a celkově nevyhovuje požadavkům na konání extraligových zápasů. I proto je domácím ledem Rytířů v sezóně 2021/22 chomutovský stadion, avšak na tom kladenském se prozatím nevyměnila jediná střešní taška. Proč?

Nad tím se podivilo na svém webu město Kladno a vznikl tak kontroverzní článek o tom, jak měla hokejová legenda slíbeno, ale nic za své snažení nedostala. Současná hejtmanka Středočechů Petra Pecková se tématu okamžitě chytla a vysvětlila, že v plánu investic kraje rozhodně kladenský stadion není. Zřejmě proto, že o příspěvek nikdo oficiálně nepožádal.

Na facebook ke sdílenému otisku článku napsala: „Oddělení sportu na odboru školství neeviduje žádnou žádost o individuální dotaci města Kladna na spolufinancování rekonstrukce zimního stadionu, do Fondu sportu žádnou žádost město Kladno též nepodalo (od roku 2010 je v e-dotacích 15 žádostí města, 2 do Fondu sportu, ani jedna se netýká stadionu). Kontaktovali jsme tři předchozí vedoucí oddělení sportu. Ani jeden neví o jakékoliv žádosti města. Je mi líto, ale takhle se vícezdrojové financování stamilionové investice nepřipravuje. Pokud se na nás město Kladno obrátí, rádi se seznámíme s aktuálním stavem.“ A takhle to bylo se sliby ANO v minulých letech zřejmě běžné. V souvislosti se zneužitím slavných sportovců pro propagaci hnutí a jeho "makavých" členů je to však přinejmenším hodně smutné.

Zdroje: irozhlas.cz, seznam.cz, twitter.com, facebook.com

KAM DÁL: Pětikoalice si nabíhá na Babišovy vidle. Jako parta amatérů, která nepochopila to hlavní.