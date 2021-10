Babiš volby nevyhrál a ani s SPD nemá většinu. Jak dlouho potrvá, než budeme mít vládu s důvěrou parlamentu? Hlavní roli má totiž Zeman

Dvojblok Andrej Babiš a Miloš Zeman funguje v posledních letech velmi disciplinovaně. Jenže situace je jasná, Babišova vláda pravděpodobně důvěru nezíská. Jak dlouho může trvat rozpočtové provizorium, jak dlouho můžeme mít vládu bez podpory parlamentu?

Ústava prezidentovi nic nenařizuje

Prezident Miloš Zaman své rozhodnutí pověřit pokusem o sestavení vlády lídra vítězné strany, tedy

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na katedře Politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

šéfa ANO 2011 Andreje Babiše - potvrdil i na setkání s premiérem před několika dny na zámku v Lánech. „Miloš Zeman řekne po sečtení hlasů to, co již všichni předem víme - tedy, že vítězem voleb je hnutí ANO. A protože česká ústava nestanovuje, koho má prezident po volbách oslovit ohledně sestavení vlády, pověří jejího stávajícího předsedu Babiše, který se o to pokusí,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát a dodává: „Přesto, že v momentě, kdy neprošli do Sněmovny ani komunisté, ani sociální demokraté, Přísaha a žádná z dalších stran a budou tam jen dva opoziční bloky, ANO a SPD, bude po rozdání křesel víceméně jasné, že ANO vládu nesloží.“

Pokusy o sestavení vlády?

Pokud opravdu Zeman Babiše pověří sestavením vlády, dojde k námluvám s jednotlivými stranami koalic a nabídkám, kterým nebude snadné odolat. „Předseda hnutí ANO se pokusí obrátit na jednotlivé strany koalic a zkusí je strhnout k sobě. A bude to i směrem k ODS, která striktně říká, že do vlády s ANO nehodlá jít v žádném případě. Z mého pohledu by byl vstup s ANO do vlády pro tyto strany vražedný. Zaprvé proto, že by měli jejich voliči pocit zrady, a zadruhé i proto, že by ta strana během celkem krátké chvíle v podstatě shořela. Andrej Babiš by ji 100% vysál, jako to udělal s ČSSD. A se samotnou SPD ani v přímé koalici, ani s tichou podporou mu to na vládnutí v takové situaci nevyjde,“ vidí situaci ohledně povolebního vyjednávání s opozičními stranami politolog Charvát. Nutno dodat, že koalice SPOLU vyjednávání s ANO už jasně odmítla.

Pokud se Andreji Babišovi nepodaří žádnou ze stran přemluvit, zřejmě sestaví vlastní vládu. Ta ale zřejmě nedostane při hlasování v parlamentu většinu a podá demisi. „A jak dlouho ji bude prezident držet v demisi, je jen na něm. S tím nemůže nikdo nic dělat, nikdo nemůže jeho rozhodnutí ovlivnit,“ upřesňuje Charvát.

Přitom do předčasných voleb bude stále ještě daleko... „Prezident může následně požádat o sestavení vlády někoho jiného, a když bude chtít, může to být znovu Andrej Babiš. V ústavě není žádná pojistka, která by tomu bránila. Pokud by nevyšel ani druhý pokus, na který je neomezeně času, přijde na řadu třetí, který dává možnost pověření sestavit vládu předsedovi parlamentu. Pokud by nevyšlo ani to, dojde na předčasné volby.“

Takže provizorní vláda může trvat roky.

KAM DÁL: Robert Šlachta přísahá, že zachrání rozkrádání. Mezitím ho vykradli na ubytovně.