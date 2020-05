Babišovy kontejnery s gynekologickým křeslem, Filipova šibenice a Zemanovo středověké panování

Sto milionů od Českých drah, Kostelecký párek do každé domácnosti a návrat do socialismu s dárkovými poukazy pro ty, kteří drží pusu a krok. Pan premiér měl plodný týden, a to se ještě chystá vymýtit rakovinu pomocí svých skvěle propracovaných metod. No, není skvělé, že máme Andreje Babiše? Podívejme se na uplynulé dny S NADHLEDEM, protože smích je prý zdravý.