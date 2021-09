Babišův černý den: Bečva, obžaloba ve spisu k Čapáku a naštvaná Evropská komise. Fakta, která ani skvělý marketing nesmázne

Pozice Andreje Babiše před volbami do Sněmovny osciluje mezi euforií a zoufalstvím tak rychle, že ty proměny nestíhá běžný Čech zaznamenat. Jeden den je v týmu ANO 2011 veselo - preference rostou, tance se seniory přináší ovoce, hlasy slibují mladí i staří. K pocitu, že se vše daří, vybízí klid kolem juniora, neschopnost opozice odrážet útoky a také poslušní ministři, kteří udržují na uzdě Evropskou unii. A pak přijde černý den, a vše euforické zahalí temnota kauz, které premiéra pronásledují jako děsivý stín.

Byl jím předposlední letní den roku 2021.

Bečva v Poslanecké sněmovně

V kuloárech budovy Poslanecké sněmovny to vře, přesně rok po tragické nehodě na řece Bečva a úhynu desetitisíc ryb na 40 kiliometrech toku budou odhaleny závěry zprávy Sněmovní vyšetřovací komise, která vznikla kvůli kontrole vyšetřování. Andrej Babiš se v rozhovoru pro Českou televizi podivuje nad tím, že sněmovna vyšetřuje něco, co už dávno řeší policie ČR. Jeho postoj zastává i ministr životní prostředí Richard Brabec, jehož tweety premiérův účet poctivě sdílí. „Je s podivem, že média mají k dispozici zpolitizovanou zprávu zpolitizované sněmovní vyšetřovací komise dříve, než je oficiálně zveřejněna. To je jasným důkazem, že jde o politické zadání načasované těsně před volbami.“

Je s podivem, že média mají k dispozici zpolitizovanou zprávu zpolitizované sněmovní vyšetřovací komise dříve, než je oficiálně zveřejněna. To je jasným důkazem, že jde o politické zadání načasované těsně před volbami. — Richard Brabec (@RibraRichard) September 20, 2021

Snad aby se odvedla pozornost od toho, co závěrečná zpráva sněmovní komise jasně říká:

ve výpustích chemičky DEZA (patří do koncernu Agrofert) odpovědné instituce v den havárie neodebraly žádné vzorky, první a jediný až den po katastrofě, kdy už byla řeka naředěná

k počínání soudního znalce Jiřího Klicpery, který měl "Bečvu" na starost, dávají poslanci podnět k ministryni spravedlnosti, neboť mají zato, že svým konáním porušil zákon

selhala inspekce životního prostředí, kdy se inspektoři špatně domluvili na odběru vzorků a následných rozborech. Inspekce ve svém vyšetřování pracovala nakonec s jediným vzorkem, neboť další se inspektorovi rozlily v autě při převozu do laboratoře.

Ministr Brabec k zjištěním prostřednictvím twitteru dodal: „Přidávám ještě jeden šokující detail: jde o první sněmovní vyšetřovací komisi, která byla ustanovena k živému policejnímu spisu! Další jasný důkaz toho, co jsem řekl, že jde o politické zadání se snahou ovlivnit volby.“

Havárie na Bečvě:

20. září 2020

40 tun ryb uhynulo na řece Bečvě na hranicích Zlínského a Olomouckého kraje. 24. září je jasné, že vodu v řece otrávil kyanid.

Inspekce ŽP popřela první domněnky, že by řeku otrávila společnost DEZA, o které se v souvislosti s havárií hovořilo.

Ministr ŽP Richard Brabec se nechal slyšet, že viník bude znám do 24 hodin. 1. října ukázal na společnost Tesla Rožnov.

Policie zahájila 28. června 2021 trestní stíhání vůči jedné osobě a jedné společnosti, nešlo ani o Teslu Rožnov ani o firmu DEZA.

Více na: zazivoubecvu.cz

Co na to opozice? Je to voda na její mlýn, zvlášť pro koalici SPOLU, která celý rok pravidelně připomíná, že tuto kauzu nehodlá nechat vyšumět do ztracena. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová - Pekarová napsala: „Ve vyšetřování nastalo tolik chyb tolika orgánů, že je skutečně lze jen těžko považovat za náhodu.“ A ve vyjádření zašel celkem daleko i člen vyšetřovací komise z bloku PirátStan poslanec Petr Gazdík, jehož slova citoval na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Stalo se velké množství chyb, které vypadají, jako by je někdo koordinoval.“

Parlamentní komise rok po ekologické katastrofě na řece Bečva zjistila, že při vyšetřování panoval chaos. Inspekce životního prostředí týden vůbec neodebrala vzorky z chemičky DEZA. „Stalo se velké množství chyb, které vypadají, jako by je někdo koordinoval,“ říká @petrgazdik. pic.twitter.com/28UM5MY0aZ — Piráti (@PiratskaStrana) September 20, 2021

Čapí hnízdo na policejní služebně Bartolomějská, Praha 1

Hned odpoledne se premiéru Babišovi ozvala další nepříjemná kauza - Čapí hnízdo. V té byl společně s bývalou manažerkou společnosti Farma Čapí hnízdo Janou Mayerovou obviněn z dotačního podvodu. Spis byl v nedávných dnech doplněn o výpověď jednoho utajeného svědka, a také premiérova syna Andreje Babiše juniora. Ten se rozhodl ve věci vypovídat na základě faktu, že mu měly v minulosti patřit akcie společnosti, a v době čerpání evropské dotace 50 milionů pro rozvoj malého a středního podnikání byl tedy jejím faktickým majitelem. Junior tuto informaci popírá a ve stejném duchu to potvrdil v šestihodinovém výslechu na policii. Ta spis dokončila a právě 20. září jej odeslala dozorovému státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. „Součástí předloženého spisového materiálu je návrh na podání obžaloby...“ uvedla na svém twitteru vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů Policie ČR plk. Mgr. Kateřina Rendlová.

“Součástí předloženého spisového materiálu je návrh na podání obžaloby.” https://t.co/SG8jmmdn7B — Kateřina Rendlová (@RendlovaKac) September 20, 2021

Kauza Čapí hnízdo:

- dotační aféra týkající se premiéra ČR Andreje Babišepolicie vyšetřuje oprávněnost čerpání dotace 50 milionů korun na výstavbu odpočinkového areálu

- dotace byla čerpána již v roce 2008, v březnu 2016 zahájila Police ČR první úkony v trestním řízení

- společnost Farma Čapí hnízdo, a.s. byla do konce roku 2007 součástí koncernu Agrofert, který je odložen do svěřenského fondu kvůli zákonu o střetu zájmů

- v kauze se nepodařilo Policii ČR provést výslechy dvou Babišových dětí, Andreje a dcery Adriany, které byly údajně v době čerpání eurodotací majiteli společnosti

- v kauze je kromě Andreje Babiše obviněna i bývalá manažerka společnosti Jana Mayerová

- Andrej Babiš junior se rozhodl ohledně věci vypovídat a jeho výslech proběhl 13. září 20201 za účasti státního zástupce Šarocha a advokátů obviněných, výslech trval šest hodin

Co na to státní zástupce? Ze zákona měl na další krok dva měsíce (kauza se táhne od března 2016 - pozn. redakce) a svou lhůtu mohl využít celou, rozhodnout kdykoli dříve, anebo vrátit spis Policii ČR k dalšímu doplnění. Jenomže jeho nadřízení rozhodli jinak: „Dozorovému státnímu zástupci bude stanovena lhůta pro zpracování věci v délce jednoho měsíce a to s ohledem na dosavadní délku řízení a opakované zpracování věci, kdy je mu již část podkladu známa,“ uvedl pro Seznam zprávy Aleš Cimbala, mluvčí pražských státních zástupců. Do voleb, které proběhnou za necelé tři týdny, se tedy zřejmě finálního rozhodnutí občané ČR nedočkají. Každopádně, pokud by byl Andrej Babiš obžalován a zároveň zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny, musela by policie žádat o to, aby byl zbaven zákonem dané imunity.

Střet zájmů u Evropské komise

A jelikož dobré i špatné zprávy chodí většinou ve trojici, ozvala se v podvečer 20. září celkem naléhavě i Evropská komise (EK). Ta je velmi nespokojena postupem českých úřadů ve věci proplácení evropských dotací společnostem, spadajícím pod koncern Agrofert. Ten je sice zaparkován ve svěřenských fondech, a jeho správcem je kromě jiných i Babišova manželka Monika, to se ale nelíbí Evropské komisi. Proto již v minulosti několikrát upozornila na to, že je premiér ČR ve střetu zájmů. A to zejména proto, že veškeré zisky společnosti míří k Andreji Babišovi.

České úřady chtěly odklad 60 dní, Evropská komise ale žádost zamítla. A co víc, určila jim šibeniční termín. O tom, jak se v Česku zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování eurodotací, musí politické špičky informovat Brusel do dvou dní. https://t.co/yv4JjWTY3R — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) September 21, 2021

České úřady, tedy především ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství a financí se u Evropské komise odvolávají a neberou na zřetel ani její finální správy, které do Česka ohledně neoprávněného čerpání dotací v posledním půlroce zasílají. Naposledy žádaly špičky z Bruselu informaci, jak domácí úřady vylepšily kontrolu střetu zájmů při rozdělování eurodotací. Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Klárou Dostálovou, které koordinuje komuniaci s Evropskou komisí, žádalo v prvním zářijovém termínu o odklad této odpovědi o 60 dní.

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše očima Evropské komise:

- 23. 4. 2021 zveřejnila EK výsledky prvního auditu ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Potvrdila, že Babiš porušuje české i evropské zákony, neboť nadále ovládá holding Agrofert

- podle zprávy byl ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, protože se podílel na rozhodnutích, která měla vliv i dopad na Agrofert

- Česko se chtělo prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj odvolat, to ale není proti závěrečné zprávě možné

- auditoři EK žádali po Česku práci na zlepšení situace a o krocích je měla ministryně Klára Dostálová informovat do 8. září. Ta místo toho zaslala žádost o prodloužení lhůty o 60 dní.

- EK odklad neakceptuje a 20. 9. 2021 žádá okamžité dodání zprávy o krocích k nápravě situace ohledně střetu zájmů premiéra ve věci čerpání evropských dotací. Úřadu dala lhůtu dva dny.

Co na to Brusel? Ten už má vytáčení Česka ohledně neřešení situace dost, a 20. září zaslal ministryni jasný vzkaz: EK žádost o doklad zamítla a požaduje zpávu o kontrole do dvou dnů. Jako první o tom informoval irozhlas.cz. To je pro premiéra Babiše velmi nepříjemná situace, neboť takhle blízko před volbami není v jeho zájmu, aby došlo na nějakou vyhrocenou reakci ze strany Evropské komise, která by mohla Česku zastavit proplácení veškerých evropských dotací. Takové zprávy by si totiž všimli i zarputilí přehlížeči Babišových kulišáren, a nemuselo by se jim líbit, že dotace pro Agrofert půjdou z rozpočtu Česka s výhledem na velmi nejisté proplacení od EU v blízké budoucnosti.

KAM DÁL: Okamurova SPD chce přivítat stovky migrantů. Mají zajistit prosperitu naší země.