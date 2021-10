Otloukánek Bartoš dostal trest za svůj vzhled i rétoriku. Zachrání ho přítel Vítek?

Správný lídr musí v lidech vzbuzovat emoce. Právě předseda Pirátské strany Ivan Bartoš si na absenci takové schopnosti nemůže stěžovat. V extravagantním účesu, o který si nechává pravidelně pečovat, zároveň ve skvěle padnoucím obleku vypadá jako hollywoodský hrdina z budoucího kasovního trháku. Jeho charisma ale neplatí na všechny.

Huliče neposlouchám

Pro určitou skupinu lidí je právě Bartošův vzhled natolik nepřijatelný, že odmítají vůbec vyslechnout jeho řeč, natož se zamyslet nad jejím obsahem. Často slyšíme mezi lidmi názory, že je "feťák" nebo patří k "huličům marihuany", a ve vysoké politice proto nemá co dělat.

Bartoš to může den za dnem vyvracet, avšak předsudky v české společnosti budou mít vždy navrch. To se netýká jeho stoupenců a podporovatelů - ti si o lídrovi zjistili, co je zajímalo, a dostalo se jim jasných odpovědí. Jenomže jejich část nejprve po jarním spojení Pirátů se STANem a následně po volebním debaklu strany přestává věřit hodnotové politice svého lídra.

Ivan Bartoš se ocitl v nepříjemné situaci a přitom v posledních měsících udělal vše nejlíp, jak bylo třeba. A především to mělo velký smysl pro celé Česko. Politolog Jan Charvát vidí současnou pozici šéfa Pirátské strany jasně: „Někteří Piráti volají po tom, aby rezignoval. To dává určitý smysl, protože byl zodpovědný za stranu při volbách a ona neuspěla. To není úplně netypické, v některých stranách jejich předsedové složí funkci a odejdou, v jiných dají k dispozici svou funkci a poté proběhnou nové volby. To se zřejmě stane v lednu. A poté se ukáže, jestli strana za svým předsedou stojí, nebo ne. Ale upřímně si myslím, že není mnoho lidí, kteří by Pirátskou stranu mohli vést, i když Olga Richterová by to asi zvládla také. Každopádně se nyní zdá, že většinově stojí Pirátská strana spíš za svým předsedou, než proti němu.“

Výrazný Bartoš v debatách neobstál

Nemáme křišťálovou kouli, a tak nemůžeme tvrdit, že víme, jak by vypadala Pirátská strana bez vůdčí osobnosti Ivana Bartoše. Jméno druhé výrazné tváře této strany by ale okamžitě vyřkl jen málokdo. Přitom měli Piráti čtyři roky místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala, ale spíš než jeho jméno si lidé pamatují jeho dlouhé vlasy. Stejně tak jsme v posledních letech spíše zaznamenali vzhled Mikuláše Ferjenčíka, než jeho funkci ve straně. Asi se nám vybaví právě jeho sestra Olga Richterová, jejíž emotivní výstupy ve Sněmovně mnohdy vytáčely Andreje Babiše doběla.

A když se hodně zamyslíme, vzpomeneme si na kontroverzního předesdu jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka, kterého by v předvolebních debatách proti Andreji Babišovi viděl politolog Charvát jako užitečnějšího: „V politice lidé procházejí tréninky, jak zvládat tyto typy debat. Zdá se, že u pana Bartoše toto neproběhlo, anebo ne dostatečně. Rozhodně bych mu doporučil projít tímto tréninkem, klidně několikanásobně. Bylo vidět, že Rakušan to zvládá mnohem lépe. Piráti mají na tyto situace pana Michálka, který má lehce až sociopatické rysy a netají se tím, ale pro politika to může být výhoda. Tedy - pokud na něj bude Andrej Babiš řvát, bude mu to jedno. Zůstane v klidu a pak to odpálí zpátky. Ale Michálek nebyl tím, kdo v debatách proti Babišovi stál, byl to Bartoš jako předseda strany a kandidát na premiéra..“

Přesto nemá Ivan Bartoš ve straně konkurenci. A pokud se člověk zaposlouchá do toho, co říká, jeho - mnohé lidi iritující dredy - zcela přirozeně splynou s jeho osobností. Jenomže k naslouchání se mu nepovedlo v předvolební kampani přemluvit dostatek Čechů, i když byl podle politologa právě v kontaktní kampani skvělý. „V tom, čemu se lidé často smějí, tedy že hraje na harmoniku a dělá DJ, byl ovšem výborný. Kdyby to bylo rozdělené tak, že by Bartoš dělal tyhle věci a Rakušan vystupoval v debatách, mohlo to pro Piráty dopadnout úplně jinak. Problémem jejich výsledku ve volbách tedy není ani tak Bartoš, ale ten, kdo byl zodpovědný za komunikaci Pirátů. Na této pozici měl být najatý profesionál.“

Zatracené kroužkování

Přesto padá neúspěch ve volbách na hlavu Ivana Bartoše, a stal se z něj otloukánek, který nyní stojí v nezáviděníhodné pozici. Neúspěch mu předhazují někteří členové Pirátské strany, senátorka Adéla Šípová ho dokonce téměř okamžitě vyzvala k rezignaci.

Zisk pouhých 4 mandátů je vodou na kolovrátek Andreje Babiše, který si samozřejmě neodpustí jakoukoli trefu do pirátského lídra. Ten si samozřejmě uvědomuje, že spojením se STAN do dvojbloku vytáhnul Víta Rakušana a jeho lidi nahoru, ale zároveň tím také otevřel cestu k tomu, aby se v Česku navrátily demokratické strany k vládní moci.

Moje bezprostřední reakce na sobotní výsledky voleb si trochu žije svým vlastním životem. Ráda bych aktuálně upřesnila, že chápu složitost situace a že vyjednávání o vládě je nyní prioritou. Věřím, že bude dost času věnovat se reflexi voleb i později. — Adéla Šípová - senátorka za obvod Kladno (@adela_sipova) October 12, 2021

Jenomže zcela nahlas už se mluví o tom, že právě Starostové porušili pravidla koaliční smlouvy s Piráty, v níž jasně stálo: „Schválená smlouva počítá například s tím, že se kandidáti zavážou nevyzývat voliče ke kroužkování na společné kandidátce.“ Uvedl to v lednu deník Právo. Ivan Bartoš po celou dobu předvolební kampaně odrážel útoky jak ze strany ANO, dezinfo scény, tak i od některých lidí kolem druhé pravicové koalice SPOLU. Bojoval o čest své strany, vyvracel fámy i pomluvy, často nehorázné hoaxy na oblíbená předvolební témata migrantů a vyvlastňování.

A mezitím mu za zády vyrostla původně pětiprocentní strana STAN na 33 mandátů, a i díky zlomové výzvě o kroužkování svých kandidátů pár dní před volbami, ho odsoudila ke krutému výsledku. „Piráti nyní vstřebávají šok ze ztráty 18 poslanců a překonat jim ho pomáhá právě ta teze o tom, že jejich oběť napomohla porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Ale myslím, že mezi Bartošem a Rakušanem opravdu existuje přátelství. V politice sice nejsou všichni přátelé, ale když existují, mohou mít poměrně významný dopad. Bartošovi může nyní pomáhat překonat určité tlaky, ale pokud přijdou moc velké, ať už proti němu, nebo proti Rakušanovi, zřejmě je přátelství nepřekoná. Zatím ale drží pohromadě a jelikož není tajemstvím, že Rakušan nemá historicky dobré zkušenosti s ODS, můžou společně vydržet lecos,“ myslí si politolog Charvát.

Zůstat ve vládě je dobrá šance

Jak to s Piráty v povolebních vyjednáváních dopadne, je samozřejmě nejisté. Jejich předseda Bartoš ani po debaklu neztratil esprit a vystupuje velmi sebevědomě ohledně prosazování pirátských zájmů. „Bude záležet i na tom, jaké Starosty si lidé do Sněmovny zvolili. Neznáme jejich poslanecký klub, a neznají ho ani oni sami. STAN je ideologicky hodně roztříštěný, a je možné, že mají 30 poslanců, z nichž je 28 hodně doleva, s Piráty souhlasí a vystoupí tvrdě proti vládě. Anebo je těch 28 spíše konzervativních a Piráty vytlačí. To teď ale nikdo neví,“ míní Jan Charvát a dodává: „Čtyři mandáty jsou pro Piráty k ničemu. V opozici by byli jejich poslanci vidět mnohem méně než ve vládě a stáli by tam proti STANu po boku ANO a SPD. To je z mého pohledu mnohem horší varianta. Vypadá to, že dostanou dvě ministerstva, a to je velmi slušná situace, a záleží na tom, jaké to budou rezorty. Pokud by Piráti dostali školy, bylo by to skvělé. Pirátský program ke školám je totiž jeden z nejlepších a bude dobré, pokud ministerstvo získají lidé, kteří mají vizi a někam směřují. Všichni, kdo mají děti ve školách, by to ocenili. Mít ministerstvo práce a sociálních věcí v konzervativní vládě, by jim naopak přineslo celou řadu problémů.“

A tím pro Ivana Bartoše a jeho Piráty možnosti uplatnění v současném politickém rozpoložení nekončí. „Vedení strany může mít obavy, že ve vládě budou jen do počtu, nedokáží nic prosadit a nakonec je to zabije, protože budou spoluzodpovědní za konzervativní vládu. Jejich voliči, kteří jsou spíše levicoví, odejdou. Podle mě je ale možnost řídit ministerstvo obrovská zkušenost, kterou Piráti zatím nemají, a nahromadil by se jim i sociální kapitál, který mohou do budoucna zúročit. A také mohou v klidu odejít a vládu to nepoloží, což je jejich obrovská výhoda. Pokud se ale při stranickém referendu všichni domluví na tom, že do té vlády nepůjdou, tak už se s tím nic neudělá,“ dodává k pirátské situaci Jan Cahrvát.

