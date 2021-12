Boj o Hrad: Bude příštím prezidentem Babiš, či Janeček? Nebo jim vypálí rybník někdo jiný, třeba žena?

Druhé funkční období současného prezidenta Miloše Zemana skončí 8. března 2023. Volba nové hlavy státu se tak s největší pravděpodobností uskuteční v lednu 2023. Voliči si ji v přímé volbě zvolí už potřetí. Ačkoliv zbývá ještě poměrně dost času, bouřlivé debaty o tom, kdo současného prezidenta v jeho funkci nahradí, se vedou už teď. Po volbách do Poslanecké sněmovny a vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana totiž stoupá v očích veřejnosti důležitost prezidentské funkce, a to z 65 % na jaře na nynějších 81 %.

Lidé nejčastěji chtějí, aby prezident byl reprezentativní a nezávislou morální autoritou a měl respekt v zahraničí. Nově však volají také po tom, aby aktivně povzbuzoval národ v období krize a podílel se na zahraniční politice. Měl by rovněž pravdivě informovat o svém zdravotním stavu. Jednotnost však nepanuje ohledně politické zkušenosti případného kandidáta. Zatímco podle některých by mělo jít o člověka politicky zkušeného, dle jiných by měl do boje o prezidentský post vstupovat jako nestraník.

Marek Eben na Hrad?

Vzhledem k přímé volbě prezidenta musí jít každopádně o známou osobnost, neboť její kandidaturu musí podpořit nejméně padesát tisíc občanů s volebním právem, případně 20 poslanců či 10 senátorů. V průzkumech veřejného mínění se proto na předních příčkách objevují známé osobnosti, například herec a moderátor Marek Eben. I když požadavky veřejnosti na preferované vlastnosti prezidenta splňuje, o kandidatuře v žádném případě neuvažuje.

Dalšími známými osobnostmi, které kandidaturu dokonce potvrdily, jsou generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup či komik a scenárista Miloš Knor. Spekuluje se i o kandidatuře bývalé hokejové hvězdy Dominika Haška, hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába či starosty pražských Řeporyjí a bývalého bulvárního novináře Pavla Novotného.

Favoritem je Babiš

Největším favoritem na post budoucího prezidenta České republiky je nicméně předseda odstupující vlády Andrej Babiš. Karel Pluhař, odborník na politický marketing, jeho šance pro deník Právo okomentoval slovy: „Prvním kolem volby by Andrej Babiš prošel bez potíží. Pokud by oslovil jen voliče ANO, získal by více hlasů než v roce 2018 Jiří Drahoš. Spolehnout by se přitom mohl také na příznivce levice a nacionalistických stran, kteří z těchto voleb odešli poraženi. Velkou otázkou by byl úspěch ve druhém kole. Čím dříve bude prezidentská volba, tím větší šanci má Andrej Babiš na úspěch.“

Nečekaný kandidát

Mužem, který by ovšem mohl významně zamíchat kartami ve volbě prezidenta, je miliardář, matematik a vizionář Karel Janeček. I on si zřejmě uvědomil, že klíčem k úspěchu je popularita. Rozhodl se proto v závěru slavnostního večera u příležitosti udílení hudebních cen Český slavík, které sponzoroval, pronést řeč, která je mnohými vnímána jako zahájení politické kampaně. Ostře se v ní vyjádřil zejména proti očkování dětí.

Janeček ještě definitivně nepotvrdil, zda bude na prezidenta skutečně kandidovat, zatím o tom pouze uvažuje. Má však poměrně jasno v tom, jakým prezidentem by chtěl být. Na tuto otázku týdeníku Ekonom odpověděl: „Určitě prezident, který lidi sjednocuje a dává jim vizi pozitivních změn. Naději, že všichni lidé mohou žít kvalitní a naplňující životy, protože máme jako společnost i jako jednotlivci možnosti, které vůbec nevyužíváme.“

Občané, které neuspokojuje volba mezi těmito dvěma kandidáty, se ale nemusejí obávat, ve hře jsou ještě další jména, která by, podle rčení "Když se dva perou, třetí se směje", mohla mít velkou šanci na úspěch. V této souvislosti se nejčastěji hovoří o armádním generálovi Petru Pavlovi, který ČR skvěle reprezentoval jako předseda vojenského výboru NATO. Případně o politikovi Pavlu Fischerovi, který aktuálně působí na postu velvyslance ve Francii. Kandidovat bude i lékař Marek Hilšer, který se o post ucházel už v minulých prezidentských volbách. Naopak protikandidát Miloše Zemana z roku 2018, senátor Jiří Drahoš, zatím kandidaturu nepotvrdil.

Prezidentka jako Čaputová?

Možná se však Češi rozhodnout následovat vzor Slovenska a jako hlavu státu zvolí ženu. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se totiž těší velké oblibě nejen ve své rodné zemi, ale i u nás. Kandidátek na tento významný post není úplně málo. Nejčastěji skloňovaným jménem je senátorka Miroslava Němcová, kandidaturu však potvrdily i advokátka a politička Klára Long Slámová a Denisa Rohanová, prezidentka asociace zabývající se dluhovou problematikou. Dalšími želízky v ohni jsou Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová či rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Přímá volba prezidenta dává možnost každému občanovi České republiky svobodně si vybrat svého kandidáta. V nadcházejícím roce tak bude zajímavé sledovat další vývoj boje o Hrad. Jaké praktiky kandidáti zvolí, aby přilákali co nejvíce voličů? O podpásové útoky zřejmě znovu nebude nouze...

