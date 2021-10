Češi v kleštích covidu: Komu věřit? Zpěvák Landa vyzývá k bojkotu očkování, to přitom může zachránit životy

Během posledního týdne stoupnul počet pozitivních testů v Česku na dvojnásobek, číslo R se velmi rychle blíží dvěma a roste také počet hospitalizovaných v nemocnicích. Covid 19 zaútočil v podzimní síle a mnozí Češi ani po roce a půl neuvěřili, že je toto onemocnění nakažlivé a může mít pro některé z nás fatální následky. Odmítají dodržovat vládní opatření, přizpůsobit své chování v zájmu ochrany nejen sebe, ale také svých blízkých. Očkovat se nechtějí. Co s tím?

Neslyší na Andreje, ale na Landu?

Vláda Andreje Babiše slibovala ještě v lednu, že se jí podaří proočkovat 75 % obyvatelstva. V současné chvíli je plně vakcinovaných 56 % Čechů a až rapidně rostoucí čísla nově pozitivních za poslední týden nahnala do očkovacích center další zájemce. Původní ambiciózní plán tedy premiérovi nevyšel. Žádný další zásadní apel se z jeho strany nekoná.

Tedy pokud nepočítáme jeho promluvy skrz nedělní video "Čau lidi". Přitom je na místě se ptát, ke komu Andrej Babiš ve svých pravidelných vzkazech vlastně promlouvá - například v Ústeckém, Moravskoslezském či Olomouckém kraji, kde jeho ANO ve volbách drtivě vítězí, jsou totiž počty proočkovaných na nejnižší úrovni z celé ČR. A nové nárůsty nemocných s covid 19 zcela úměrně stoupají právě v těchto částech země nejrychleji.

(56,52 %, +0,02 %)

5 905 288 prvních dávek (+2 087 včera)

5 795 230 druhých dávek (+754 včera)

256 954 jednorázových dávek (+859 včera)

Ø rychlostí za poslední týden zbývá 378 dní ke kompletní proočkovanosti 70 % obyvatelstva (6. 11. 2022) — Očkujeme v ČR (@ockujeme) October 24, 2021

Možná si tam spíše berou k srdci slova jiného vůdce - zpěváka, aktivisty a rozzlobeného muže Daniela Landy. Ten se od počátku pandemie jasně vymezuje coby nacionalista razantně odmítající omezování svobod. Svými apely k národu, ať už to byl Blanický manifest nebo v současné době založený Zlatý špendlík, nabádá k nedodržování vládních opatření, bojkotu omezení, nenošení ochranných pomůcek a především k odmítání očkování. Právo na svobodu slova je dáno Ústavou ČR, avšak s potenciálem silné osobnosti s vlivem na statitisíce lidí by mělo být dobře zváženo, k čemu své obdivovatele vyzývá.

Očkování vs. volná lůžka

Každý jedinec má právo se neočkovat, má ale povinnost chovat se zodpovědně vůči svému okolí. Očkování samotné proti covid 19 neochrání a ani nezamezí nákaze druhé osoby, ale má vědecky prokázané účinky na zmírnění průběhu onemocnění. Plně očkovaný, jinak zdravý člověk se do lékařské péče zřejmě nedostane, natož aby skončil v nejtěžším stavu na ARO nebo připojen na plicní ventilaci.

Nezabere tak místo v nemocnici chronicky nemocným nebo jinak zdravotně znevýhodněným lidem, případně seniorům, kterým ani očkování v boji proti koronaviru nepomáhá. A to si lidé typu Daniel Landa, Lubomír Volný nebo další hlasití volači po svobodě neuvědomují. Kdyby ano, nemohli by točit videa jako to, které na svém facebooku zveřejnil zpěvák Landa.

To jako původce sdílí fanouškovská stránka hudebníka s 385 tisíci sledujících a Landa v něm apeluje také na provozovatele restauračních zařízení, aby odmítli kontroly bezinfekčnosti, které po nich požaduje vláda. Dokonce pro ně vytvořil s kolegy ze Zlatého špendlíku manuál, jak postupovat, aby nenaplnili vládní zadání. „Samá lež a cenzura... To je neuvěřitelné, co si ministerstvo zdravotnictví dovoluje. To je naprosto za hranicema... Naši právníci tedy připravují žalobu na nově oznámené opatření, dokončujeme trestní oznámení za nátlak a vydírání na všechny, kdo nás chtějí naočkovat proti naší vůli... Postavte se lži, nenechte sebou manipulovat a bojkotujte to!“ uvádí rázným hlasem a silnými gesty Daniel Landa ve videu, které dosáhlo na téměř 26 tisíc sdílení, což v přepočtu síly sociálních sítí znamená přibližně milionový dosah uživatelů.

Landa na videu s milionovým dosahem vyzývá k bojkotu očkování.

Hele @SpoluKoalice a @STANcz a @PiratskaStrana za pár týdnu spravujete zemi vy a ten průšvih padne na vás.

Nepustíte se do boje s dezinformacemi, aka hlavní brzdou boje proti C 19, už teď?

Nebuďte srabi. Tohle je zlo. pic.twitter.com/0qgRvDMLfB — Karel Paták (@KarelPatak1) October 24, 2021

Na nebezpečí síly takových apelů upozorňuje například na twitteru bloger Karel Paták alias Visegradský jezdec a vyzývá obě koalice z demobloku, který se chystá převzít vládu po Andreji Babišovi, aby s dezinformacemi tohoto typu začaly co nejdříve bojovat. „Nebuďte srabi. Tohle je zlo... @SpoluKoalice a @STAN a @PiratskaStrana za pár týdnů spravujete zemi vy a ten průšvih padne na vás...“ stojí v Patákově tweetu a důrazně tak varuje budoucí vládu, že ji čeká nejen rozvrácený rozpočet, ale také rozvrácená Česká republika, kterou právě boj s covidem rozdělil na dvě nesmiřitelné skupiny.

A bude na zástupcích demobloku, aby se jim podařilo co nejdříve a co nejefektivněji pozměnit pohled na covidovou pandemii té skupině, jež si odmítá omezovat vlastní svobody i přesto, že tím může ohrozit životy ostatních. A najít silné osobnosti, které dokáží ovlivnit veřejné mínění tak jako třeba Daniel Landa, nebude vůbec lehký úkol - celebrity už se pokusil angažovat již dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, a jejich apely u tvrdohlavých odpůrců ochotě nechat se očkovat nijak viditelně nepomohly.

