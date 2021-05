Proč je Vojtěch znovu ministrem: Tajná Babišova složka i nedobrovolné prázdniny na Krymu

Vše pokračuje v zajetých kolejích. Jako by Adam Vojtěch post ministra zdravotnictví nikdy neopustil. Na tiskových konferencích je prodlouženou rukou i ústy premiéra a papouškuje poctivě to, co mu tým Andreje Babiše předepsal. Hned na první tiskovce ho navíc předseda vlády před všemi totálně uzemnil (psali jsme zde).

„Když tak poslouchám Adama Vojtěcha na tiskové konferenci, tak přemýšlím, co mu za to Andrej Babiš slíbil, že se do toho zase vrátil,“ pozastavil se na twitteru nad ministrovým projevem také europoslanec Tomáš Zdechovský.

Když tak poslouchám @adamvojtechano na tiskové konferenci, tak přemýšlím, co mu za to @AndrejBabis slíbil, že se do toho zase vrátil. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 28, 2021

Reakce na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „Prázdniny na Krymu, když to nepřijme?“ ptá se posměšně jeden z diskutujících a naráží tak na to, že tam Andrej Babiš rád "uklizí" ty, kdo mu jsou nepohodlní. Naposledy svého syna. „Spíš, co na něj má ve složce,“ pozastavuje se další.

„Adam Vojtěch je zpět v nejlepší formě,“ konstatovala europoslankyně Veronika Vrecionová s odkazem na informace, že vláda od pondělí povoluje provoz diskoték, nesmí se na nich ale tancovat, což je podle pana ministra z epidemiologického hlediska logické. Vypadá to, jako bychom žili v nějaké podivné smyčce...

KAM DÁL: Vláda jim zavřela provozovny a osekala covidové podpory. Slavná jógová studia stojí před krachem.