Co nám říká kauza s Válkem hrajícím v Senátu karty? Zdechovský by nefotil, politolog má pro Lásku pochopení

/GLOSA/ Ministr zdravotnictví měl od kolegů jasný úkol - vysvětlit senátorům, proč současná vláda Petra Fialy potřebuje kvůli pohodlnějšímu zvládání pandemie koronaviru kontroverzní pandemický zákon. Ten prošel i přes protesty veřejnosti Poslaneckou sněmovnou, v níž má vládní koalice většinu. Senát, který má rozložení sil stejné, ovšem vládu nepodpořil a proti znění zákona se postavili i členové pětikoalice.

Ze všech zástupců horní komory Parlamentu se nejvíc "blýskl" senátor Václav Láska (nezávislý za Zelené, KDU-ČSL s podporou Pirátů), který měl na ministra Válka připravené dotazy. Ačkoli je za řečnickým pultíkem vznášel přímo k němu, ten jej zcela ignoroval a věnoval se zaujatě displayi svého telefonu. Když se senátor vracel do lavice, zahlédl, čím že se to pan ministr místo práce zabývá - hrál na telefonu hru solitaire. Senátor se rozčílil doběla, Válkův display vyfotil a nahrál obrázek se svým komentářem na sociální sítě. Průšvih na obou stranách byl na světě.

„Dneska jsem chtěl s ministrem Válkem v Senátu diskutovat o pandemickém zákoně. Dokonce jsem ho od řečnického pultíku oslovoval. Ptal jsem se. Ale vůbec nereagoval. Jen koukal do telefonu. Myslel jsem, že řeší neodkladné ministerské záležitosti. Ale jak se ukázalo, bylo to jinak.“ Tak zněl Láskův tweet, doplněný fotografií, a i když byl následně autorem smazán, zůstane nesmazatelně zapsán v archivech internetu. A také jako status mnoha kolegů politiků, kteří se proti jeho paparazzi akci většinově ohradili. Třeba Robert Králíček, který si udělal printscreen původního tweetu a sdílel ho na svém účtu s komentářem: „Panu senátorovi @VaclavLaska se to omylem smazalo, tak kdyby svůj tweet náhodou hledal…“

„Osobně bych takovou fotku ministra nepořizoval, nepřijde mi to důstojné. Je to určitý zásah do soukromí, když mu přes rameno fotí telefon a pak to dává na sítě. Oceňuji, že se pan senátor Láska omluvil ministrovi osobně i na sítích,“ reagoval pro čtidoma.cz na aktuální kauzu europoslanec Tomáš Zdechovský.

Má politik právo na soukromí?

Pohled politologa Jana Charváta na kauzu ukazuje, jak se v Česku pereme s nastavením pozice politika ve společnosti. „Důležité je si říct, že politik je veřejně činná osoba, a i když by si mnozí z nich moc přáli - a prosazují si mít právo na soukromý režim, tak jej nemají. To, co by si mohl dovolit Pepík v hospodě, si nemůže dovolit ministr. To se u nás neustále opakuje, vzpomeňme, když Válkův předchůdce Prymula odešel v době lockdownu večer z restaurace. My, veřejnost, chceme, aby ti lidé 24/7 plnili roli politiků. Jenomže oni jsou úplně obyčejní lidé a je na ně vyvíjen tento nezvládnutelný tlak. Hlídat se po celé dny jednoduše nejde.“

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Přesto má Jan Charvát pro nevhodné chování karbaníka Válka v Senátu vysvětlení: „Lidé, kteří jsou v politice dlouhodobě, si uvědomují, že je třeba přenastavit své chování. Dokáží se zařídit tak, aby se tyhle momenty neděly ve chvíli, kdy je někdo vidí. Pan Válek je v politice chvíli, a já si upřímně nejsem jistý, jestli dokázal rozlišit, zda sedí již 18 hodin v jednom kuse ve Sněmovně a poslouchá nekonečné obstrukce, anebo sedí v Senátu a je na něm těžký úkol obhajovat důležitý zákon. Prostě si vzal do ruky telefon, hrál karty a poslouchal. Řekl bych, že mu to celé martýrium projednávání zákona splývá do jednoho vleklého proudu času a není již na to schopen dynamicky reagovat.“ K poněkud nestandartnímu chování ministra zdravotnictví se vyjádřil i Tomáš Zdechovský: „Nepřijde mi správné, že pan ministr hrál v tak zásadní chvíli, kdy žádá o podporu duležitého zákona, karty. Každý občas ujede. To se stane, věřím, že si z toho vzal ponaučení.“

Stačí omluva a je vyřešeno?

Co si má z této kauzy vzít volič, který od politiků očekává pracovní nasazení, zvlášť pokud se jedná o důležité vyjednávání, které má mít bezprostřední vliv na jeho život? „U pana Válka sledujeme celkově nepochopení jeho pozice a vlastně jen pokračuje ve svých přešlapech. Připomeňme si jeho první výroky, kterým sotva kdo rozuměl. Všichni se mu smáli, protože jeho mluva nedávala normálnímu člověku smysl. U pana Lásky je to celé o poznání složitější,“ hodnotí situaci Jan Charvát a dodává: „Ta jeho fotka proběhla celým internetem, dokonce se objevila i v televizi - a to i bez ohledu na to, že ji později smazal, panu Válkovi se osobně omluvil a to samé udělal na sítích. Co udělal, bylo - jak se říká - na hraně. Věřím tomu, že senátor Láska mohl být naprosto vytočený a přijde mi fér, že se omluvil. Na to my nejsme u nás zvyklí. Tady jsme spíš naučeni stát si za svým, i kdyby se velmi rychle ukázalo, že je ten postoj naprostá hloupost.“

Omlouvám se ministru Válkovi za zveřejnění fotky jeho mobilu. Jednal jsem ve zkratu, kdy jsem byl rozčílený z toho, že pan ministr nereagoval na mé oslovení od pultíku. Nicméně zveřejňování fotky něčího mobilu není to, jak bych se chtěl jako politik prezentovat. Takže omlouvám se

Podle politologa ukazuje tato aktuální kauza zcela obnaženě i pohled na lidi, kteří vstupují do politiky: „Jsou to specifické osoby, které mají hluboké přesvědčení o své výjimečnosti. Věří, že za nimi lidi půjdou. Pokud to tak nemají, nemohou být politiky. Tedy aspoň ne úspěšnými nebo dlouhodobě. Politik je bojovník a musí být založením narcis. A pokud splňujete tyto charakterové rysy, pak jste ale velmi háklivý na to, když vás někdo nebere vážně,“ naráží Jan Charvát na senátora Lásku, který se snažil vést dialog a žádal po ministru Válkovi smysluplnou diskuzi. „Pan Láska měl z lidského hlediska právě s ohledem na to, co se mu při projednávání zákona dělo, na svou reakci právo, a explodoval. Jestli to bylo fér politicky, je otázka. A ta by měla znít takto: Byla by reakce veřejnosti potažmo twitteru stejná, kdyby v pozici ministra Válka byla třeba paní Schillerová?“ táže se politolog a odpovídá si, že by naopak byla velká řada lidí spokojená, protože by byl načapán politik, kterého nemají ti kritici rádi.

Je fér také dodat, že pozice ministra zdravotnictví je jedna z nejtěžších v celé vládě - v současné covidové době obzvlášť. A situace s pandemickým zákonem nebyla pro Vlastimila Válka nijak lehká. Jak to celé dopadlo tomu i odpovídá. „Možná obhajoval něco, s čímž ani tolik nesouzněl. Ale hrát na telefonu solitaire byl kiks,“ dodává Jan Charvát.

