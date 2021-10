Csáková hájí v rozhovoru s Bobošíkovou vstup do politiky. Proč vyměnila kariéru i přátele za víru ve Volného?

U stolu v restauračním zařízení sedí čtyři dámy - bývalá radní České televize Hana Lipovská, zpěvačka Ilona Csáková, vedle ní zpívající kolegyně Hana Lounová a Jana Bobošíková, moderátorka diskuze živého vysílání na facebookové stránce Volný blok, toho času jednička hnutí v Praze. Rozhovor začíná slovy: „Teď už je to snad dobré, byly jsme nohama vzhůru!“ pronesla neúspěšná kandidátka na prezidentku a je jen na vás, zda si chcete představit, jak původní záběr na čtveřici asi vypadal.

Jsem máma, musím se obětovat

Ilona Csáková, která za svou kariéru vydala 12 úspěšných alb, vypadá před objektivem nervózně. Přesto s první otázkou na důvod, proč vstoupila do politiky, spouští s hlubokým nádechem svou obhajobu: „Vedlo mě k tomu sebeuvědomění, svědomí, až jakási cesta prozření. A ten největší argument je samozřejmě to, že jsem máma. Zabývala jsem se i tím, zda bych se - kdybych neměla děti - stala součástí protiproudu? Uvědomila jsem si, že musím vystoupit ze své komfortní zóny a mentálně se srovnat s tím, že se budu muset obětovat pro to, abych mohla získat. Nejen pro sebe, pro mé děti, vaše děti, ale i pro nás všechny.“ Že by byla Ilona Csáková novou spasitelkou českého národa místo blanických rytířů, kteří stále spí, a přitom už by jim měl podle současné situace v zemi dávno zvonit budík?

Zpěvačka z Chebu byla podle svých slov vždy apolitická a bez politických ambicí. „Hejtři mi mou profesi často předhazují... Říkají, že mám raději zpívat a neplést se do politiky. Anebo už mi ani to zpívání nedoporučují. Vyjadřuji déle než rok svůj názor nejen na sociálních sítích jako nespokojený občan a matka. Fyzicky jej vyjadřuji účastí na mnoha demonstracích, kdy jsme s Romanem Horkým vytvořili úžasný protestsong.“ A od těchto vystoupení došla Ilona Csáková ještě dál - v předvolební kampani se pravidelně angažuje v rámci koncertů s názvem Festival svobody Volného bloku, kdy se na jednom pódiu setkává i s Tomášem Ortelem. S mužem, proti jehož krajně pravicovému smýšlení se před lety kvůli skandálu v anketě Český Slavík postavilo mnoho Iloniných kolegů a přátel.

Letitá přátelství vyměnila za Volného

Jenomže zpěvačka, která žije dlouhé roky v Brně se svým manželem Radkem Vonešem a svými dvěma syny, tyto souvislosti buďto nevidí, anebo je vidět nechce. Jinak by nemohla podporovat Lubomíra Volného, který je pro její děti "vousatý strejda“. Vždyť například k jejím homosexuálním kolegům, kterých má Ilona nejen ve své umělecké branži desítky a pojí ji s nimi letitá přátelství, pronesl zakladatel Volného bloku památnou větu: „Když jste gay nebo lesbien, je vaší povinností nechtít mít dítě. Protože příroda to nechce. Pořiďte si místo dětí čivavu nebo králíka!“

V rámci boje za vlastní pravdu už asi nejsou tyto vyhraněné názory pro Csákovou důležité a její vnímání světa se zúžilo jen na snahu ochránit své i cizí děti a jejich budoucnost. „Může se stát, že strmým tempem přijdeme o naše svobody. A to, co zde našim dětem zanecháme, bude tížit naše svědomí,“ pronesla dále v rozhovoru s Bobošíkovou zpěvačka a vyhranila jasně i svůj postoj vůči panu Volnému: „V mém boji mě vede vnitřní síla, prozřetelnost a to, že jsem máma a bojuju za naše děti, za vaše děcka. Souhlasím s Volným blokem, Lubomírem Volným, který hlásá pravdu, a jsem ochotna podpořit jeho aktivity, aby se ta pravda dostala na světlo boží... Povídala jsem si dlouho se svým svědomím a nemohla bych se na sebe podívat do zrcadla, kdybych zůstala sedět s rukama v klíně a nevydávala tu energii správným směrem.“

Svou pravdu vštěpuje i synům

A jak se zdá, její snažení a maminčinu angažovanost prozatím synové Daník i Dominik vítají a dokonce ji v jejím snažení podporují. „Já se řídím srdcem a intuicí, snad je to správně. Je důležité dětem pravdu zprostředkovat. Synové znají mé názory na situaci a politiku a já se jim snažím vštěpit svůj postoj o mém boji pro ně a jejich budoucnost... A oni to chápou a je to strašně hezký. Leckdo může říct, že moje pravda není ta správná, a jelikož dítě ještě nemá vytvořené vlastní chápání, tak je svou pravdou mystifikuju. Ale já jsem ráda, že mě obhajují a jsou na mě hrdí!“

Boj za pravdu a ideály je jistě svobodnou volbou každého jedince, avšak v kombinaci s extrémistickými myšlenkami už leckdy zavání nebezpečím, které možná není v počátku tolik viditelné. Zda byla zaslepená i Ilona Csáková, se dozvíme my i ona po vyhlášení výsledků voleb. A v tu chvíli ji také možná čeká srážka s realitou! Pokud totiž do Poslanecké sněmovny spolu s Volným blokem neprojde, nebude se jí cesta zpět mezi naši pěveckou elitu, na velká pódia či muzikálová prkna hledat nijak jednoduše.

