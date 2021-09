Víme, kdo má ministryni Babišovy vlády v ložnici! Společná fotka s Alenou Schillerovou svádí k fantaziím

/KOMENTÁŘ/ Přišel vám nevkusný malířský počin, kterým nás před lety počastoval místopředseda hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek? Pak se zřejmě neposadíte na zadek ani před skvosty z malířské palety Lucie Gelemové. Že vám její jméno nic neříká? A co takhle z palety milenky Felixe Slováčka, s níž se uznávaný hudebník před pár měsíci rozešel kvůli rozdílnému náhledu na jejich budoucnost? To už jste asi doma - vždyť jejich společný obrázek od bazénu se navždy zapíše do alba nejbizarnějších dovolenkových fotografií světa.

Lucie Gelemova-" malířka" a milenka Felixe Slovácka... Přikládám vkusné foto. pic.twitter.com/tkkC9WL4DP — Grošák007 (@grosak007) September 26, 2021

Kam politicky tíhne?

Právě tato umělkyně stvořila sérii obrazů, které svým stylem a tahy připomínají způsob malířského projevu šéfa poslaneckého klubu ANO Faltýnka. A snad i proto se právě on stal jedním z účastníků vernisáže portrétů, na nichž Gelemová vyobrazila tváře z palety českých politických špiček, které se budou za pár dní ucházet o co nejlepší výsledek ve volbách do Sněmovny. Malířka výběrem nepřiznala, jaký politický styl je jí blízký - podobizen se totiž dočkaly výrazné tváře napříč současným spektrem ve vládě i v parlamentu ČR. Každopádně jako kurátor stojí za tímto projektem manžel bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, spisovatel a umělec Václav Budínský. Malířka Lucie Gelemová o něm říká, že je její blízký přítel, a tak si asi můžeme dovolit myšlenku, že od počátku o zcela apoliticky laděnou aktivitu zajisté nešlo.

A také podle účasti na vernisáži bylo snadné vyčíst, že členové opozičních koalic nebudou patřit k jejím velkým fanouškům. Nebo že by tito lidé pozvánku na slavnostní otevření výstavy v pražském Obecním domě ani nedostali? Každopádně i předem ohlášená moderace akce Xaverem Veselým zřejmě nastavila guest list sama. Nechyběli Tomio Okamura z SPD a zástupkyně ANO 2011 - Helena Válková, Jaroslava Jermanová a zmiňovaný Faltýnek. O hudební doprovod se postaral Gelemové bývalý partner Felix Slováček. V této společnosti by se jistě vyobrazení Mikuláš Ferjenčík, Petr Fiala, Vít Rakušan, Ivan Bartoš či Marian Jurečka asi necítili příliš komfortně.

Nám se líbí, jak ji ztvárnila paní Gelemová. pic.twitter.com/lOiyycvelx — Bisáci (@bisaci007) September 26, 2021

S ministryní v ložnici

Portréty politiků nejsou ani karikaturou, ani věrným portrétem, přesto jsou si jednotlivé osobnosti celkem podobné. Spokojený se svým vzhledem byl dvojministr Karel Havlíček, který se ve svém nabitém programu také stavil na společnou fotečku s výtvarnicí. Lucii Gelemové se povedla i ministryně financí Alena Schillerová, s níž se dokonce nechala v rámci promofotografií vyobrazit v posteli. Tedy přesněji - umístila si její portrét na pelest a sama zapózovala ve stejných šatech, jež oblékla na vernisáž, vleže pod ní. Zda tak i usíná, necháme na vaší fantazii. Každopádně samotná výstava s názvem "Koho budete volit/Koho jste volili" může probudit inspiraci i ve vás nejen před rozhodováním, komu vhodíte hlas do urny, ale i poté. Navštívit ji totiž můžete navštívit až do 20. října.

KAM DÁL: Expolicista Šlachta může zařídit Babišovo Palermo, spolupráce s agenty StB mu zatím nevadí. Jointa si s Piráty nedá.