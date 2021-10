Europoslanec Zdechovský: Babišova vláda nese odpovědnost za zpackanou očkovací kampaň, nezmohli se prakticky na nic

/KOMENTÁŘ/ Posledních několik měsíců bylo navíc ve znamení naprostého selhání současné dosluhující vlády v boji s dezinformacemi o vakcínách a její neschopnosti přesvědčit více lidí, aby se nechali očkovat. K většímu úsilí ji nedokázaly vyburcovat ani obrovské počty mrtvých během druhé a třetí vlny.

Na nedostatečnou očkovací kampaň se ostatně upozorňovalo již koncem minulého roku, kdy zaznívala varování, že vláda informační kampaň s očkováním proti covidu absolutně nezvládá, a přenechává tak volné pole různým šiřitelům dezinformací. Doslova emblematickou se pro celý způsob vedení očkovací kampaně stala prosincová reklama ministerstva zdravotnictví inzerovaná v deníku MF DNES, Magazínu Víkend a Lidových novinách, které dominoval obrázek obrovské injekční stříkačky. Úplně se minula účinkem a jak se dalo očekávat, sklidila okamžitou kritiku. Nic jiného se od tak amatérského počinu čekat nedalo. Obrázek injekční stříkačky spíše vyvolal v lidech strach, než aby je přesvědčil k očkování.

Zpackaná očkovací kampaň

Od té doby se pro zlepšení komunikace vlády s veřejností a vyvracení dezinformací udělalo pramálo. Vrcholem celého snažení byl zřejmě okamžik těsně před koncem loňského roku, kdy se premiér Andrej Babiš nechal ve světle kamer jako první člověk v republice slavnostně očkovat. Na únor se také slibovalo zahájení velké očkovací kampaně. A výsledek? V únoru žádná kampaň vůbec nezačala a její start byl odložen na později. Dočkali jsme se až skoro v půlce dubna, kdy vláda konečně spustila kampaň s názvem „Udělejme tečku za koronavirem“.

Byli jste svědky opravdu nepřehlédnutelné masivní kampaně, kde se naléhá na lidi, aby se chovali zodpovědně a ohleduplně k sobě i druhým a nechali se očkovat? A viděli jste, jak kampaň dokázala rychle a pohotově reagovat na mýty o vakcínách a rozložit všechny ty bizarní a šílené konspirační teorie o čipování nebo změně DNA na prvočinitele? Nebojte se, nic vám neuniklo. Celý boj s dezinformacemi proti covidu působil celou dobu naprosto bezzubě a není divu, že nepravdy o očkování se vesele šířily na sociálních sítích a nezanedbatelná část lidí dnes bohužel věří takovým bludům, jako např. že vakcína není vůbec účinná, způsobuje neplodnost či dokonce nemoc samotnou nebo dokáže přeprogramovat naše DNA.

Neschopnost vlády potvrdil i audit

Jinak se vláda nezmohla prakticky na nic, co by stálo za zmínku. Pardon, snad ještě s výjimkou jedné rubriky na webu ministe.rstva zdravotnictví věnované vyvracení dezinformací a hoaxů. Na zastavení masivního šíření „fake news“ to samozřejmě stačit nemůže. Přitom už v Auditu národní bezpečnosti z roku 2016 se uváděla jako jedna ze slabin „neschopnost státu vyhodnocovat závažnost jednotlivých dezinformací a neschopnost zpracovat rychlou reakci“. Babišova vláda měla čtyři roky na to, aby to změnila, a celkový výsledek je naprosto tristní.

Tato zjevná nedbalost má katastrofální a pro některé lidi i fatální následky. Za zmínku zde stojí v souvislosti s nezvládnutou komunikací s veřejností především dvě důležité proměnné, které o vážnosti situace svědčí více než výmluvně. Tou první je dosavadní podíl očkovaných lidí v Česku a tou druhou je počet nakažených.

Zaostáváme za Chile i Brazílií

Začněme nejprve počty očkovaných. Mimo jiné i vlivem špatné informovanosti zůstává v Česku velká část lidí nenaočkovaná. Aktuálně je plně očkovaných lidí asi 56 % občanů. Je to stále výrazně méně ve srovnání s většinou zemí EU, a hlavně naprosto nedostatečné číslo pro získání kolektivní imunity. Vypadá to, že větší proočkovanost je zatím v nedohlednu. Počet lidí čekajících na očkování či částečně očkovaných je u nás minimální, což znamená, že očkovaní byli už téměř všichni, kdo měli zájem. A to nám v květnu Andrej Babiš sebevědomě sliboval 70% proočkovanost lidí do podzimu.

Situace vyznívá pro Česko ještě hůře, když vezmeme v úvahu, že v některých zemích je plně očkovaných více než 60 či 70 % lidí. Státy jako Malta, Island, Spojené arabské emiráty či Portugalsko už dokonce pokořily hranici 80 % očkovaných a jsou na velmi dobré cestě k dosažení kolektivní imunity, k níž je zpravidla potřeba více než 90% proočkovanost. Při současném neustále se zpomalujícím tempu je u nás něco takového vzdálená budoucnost.

Zaostáváme nejen za většinou vyspělých evropských zemí, ale třeba i za latinskoamerickými státy Uruguayí a Chile, které mají už téměř tři čtvrtiny lidí plně očkované. Třeba taková Brazílie, která okupuje smutné přední příčky v počtu nakažených i zemřelých na covid-19, má nyní sice jen 45 % obyvatel plně očkovaných. Zároveň má ale 71 % Brazilců za sebou alespoň jednu dávku. Lze očekávat, že největší jihoamerická země nás v proočkovanosti brzy předežene. Jedná se o vcelku dobrou bilanci, když vezmeme v úvahu, že se jedná navíc o zemi, jejíž prezident Jair Bolsonaro nechvalně proslul svými výroky zlehčujícími závažnost nemoci covid-19 a sám se odmítá nechat očkovat.

Počty nakažených zase stoupají

Druhým problémem je počet nakažených. Zhruba od konce května do konce září se denní počty nově nakažených pohybovaly maximálně v řádu několika málo stovek. I přes snížení počtu nově nakažených v průběhu jara a léta figuruje Česko stále na předních pozicích v počtu nakažených či zemřelých na počet obyvatel. A může být znovu hůře. Od září opět výrazně stoupá denní počet nových případů. Denní počet zjištěných pozitivních případů opět přesáhl počátkem října číslo tisíc, což je nejvíce od května.

Ano, ve srovnání s loňským podzimem se jedná stále o relativně nízký počet. Jedná se z největší části o neočkované a více než polovina naočkovaných lidí může počet těžkých případů výrazně utlumit. Pomoci může i skutečnost, že i mezi neočkovanými je dost těch, co mají stále zvýšenou účinnost imunity, protože v nedávné době covid prodělali. Nic z toho ale neznamená, že by zvyšování počtu případů nepředstavovalo závažný problém.

Za poslední dva týdny výrazně narostl počet nakažených ve věku 30-50 let, a to právě hlavně mezi těmi neočkovanými. Ještě více znepokojující by měl být stále vysoký počet neočkovaných mezi seniory, kteří představují z hlediska věku tu nejrizikovější skupinu. Podle webu Seznamzprávy zhruba 415 tisíc osob starších 60 let stále není očkováno a nemoc nejspíše neprodělalo. Tato čísla by nás nyní měla vážně znepokojovat. Nejde zdaleka jen o pouhé statistické údaje, ale především o fatální následky nedostatečné proočkovanosti. Nikdo nechce, aby u nás byla opět přeplněná covidová oddělení a na nemoc se umíralo ve velkém. Bez lepší proočkovanosti obyvatel a účinné přesvědčovací kampaně to ale opravdu nepůjde.

Voliči nyní jasně odmítli současný vládní diletantismus a amatérismus. Noční můrou každého populisty je, když ztratí důvěru lidí a nezbude mu nic jiného, než jen podpora vlastního PR týmu a placených trollů. S tím opravdu veřejnost pro očkování získat nelze. Absolutně nepovedená očkovací kampaň a veškeré důsledky s tím spojené padají na hlavu končící vlády Andreje Babiše, která nebyla schopná přivést více lidí k očkování. Dlouho očekávaná změna už je ale v dohledu a prezident by neměl dělat žádné obstrukce!

Tomáš Zdechovský, europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

