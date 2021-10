Havlíčkův alibismus dosáhl vrcholu: Před průšvihem s cenami energií zavřel oči, a teď obviňuje všechny okolo

/KOMENTÁŘ/ Téměř milion odběratelů energií v Česku se dostalo s příchodem babího léta do situace, kterou si nedokázali představit ani v těch nejhorších snech. V jeden pěkný slunečný den se odběratelé prodejců energií dozvěděli, že jejich "výhodné" smlouvy ze dne na den končí a během následujících hodin jim nezbyde, než přejít k jiným dodavatelům. Levný plyn či elektřina jsou minulostí a statisíce rodinných rozpočtů jsou rázem ve schodku. V jakém, to tušil mezi prvními ministr Karel Havlíček, šéf rezortu průmyslu a obchodu, který má úzce spolupracovat také s Energetickým regulačním úřadem.

Na ministra Havlíčka nelze házet vinu za to, že se ceny energií razantně navýšily. K nárůstu došlo na celoevropském trhu a problém postihl odběratele i za hranicemi naší země. Došlo k tomu vlivem nízké produkce větrných elektráren, růstu cen uhlí, plynu a také premiérem Babišem kritizovaných emisních povolenek. Právě tyto aspekty vedly k tomu, že velkoobchodní ceny elektřiny v Evropě vyšplhaly na rekordní úroveň.

Bohemia Energy funguje na českém trhu od roku 2005, a důvěru v něj vložilo přes 800 tisíc klientů. Ti všichni chtěli využít možnosti čerpání levnější energie, které společnost skupovala na trhu z přebytkových zdrojů a mohla je svým klientům dodávat. Jenomže covidové utlumení světové ekonomiky a průmyslu způsobil obří nárůst cen, a přebytky přestaly existovat.

Mohl o tom mít ministr Havlíček povědomí, existovaly signály, které tento přicházející problém naznačovaly? Minimálně si mohl všimnout, že se na trhu něco děje - k nárůstu docházelo rapidním tempem již od dubna, a všiml si toho i první alternativní dodavatel plynu a elektrické energie Bohemia Energy. A namísto, aby začal situaci řešit, navýšil ještě před létem své marketingové aktivity, aby nabral co nejvíce klientů. Přitom už v tu dobu musel majitel Jiří Písařík vědět, že se jeho obrovský byznys řítí k nevyhnutelnému konci. A tak zatímco herec Pavel Liška s kolegou Markem Danielem lákali v televizních reklamách Čechy na levnější ceny energií, v zákulisí museli ti zasvěcení jasně vědět, že bomba tiká a vybuchne nejpozději v polovině října.

Proč úřad nedohlížel na obchodníky?

Společnost Bohemia Eneregy ukončila činnost k 13. říjnu, a už to, že mohla vypovědět smlouvy takto rychle vzbuzuje přinejmenším podiv. Její klienti sice o dodávky nepřišli, ale šok, který jim způsobily nabídky od tzv. Dodavatelů poslední instance, přivedl mnohé na hranici přežití. Ano, je pravda, že každý máme možnost rozhodnout se a uzavřít smlouvu takovou, která nám přijde rozumná. A klienti Bohemia Energy si mohou za svou "naivitu" sami. Jenomže od čeho máme v Česku zřízený Energetický regulační úřad, který má v popisu svých činností jasně napsáno, že chrání spotřebitele na energetickém trhu a licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozoruje? Kdo selhal? Klienti, kteří nedokáží predikovat dění na světových energetických trzích, nebo úřad, který o něm má mít přehled a včas varovat, že se blíží nebezpečí? Neměl by o tom vědět ministr průmyslu a obchodu a navrhnout včasná opatření, aby osmělí senioři neseděli doma s vypnutým topením, neboť jim přišly nové měsíční zálohy ve výši třeba až 8 x vyšší, než měli dosud?

Lidé musí kvůli krachu společnosti Bohemia Energy platit násobně vyšší zálohy na energie. „Doufám, že ministerstvo průmyslu a obchodu přijde do neděle s návrhem řešení,“ říká ministryně práce a sociálních věcí @JMalacova z ČSSD v pořadu #20minut: https://t.co/iCkCw2Wv8z pic.twitter.com/69dErYOOZU — Radiožurnál (@Radiozurnal1) October 29, 2021

Končící ministr Karel Havlíček strká před problémem hlavu do písku a tváří se, že to už je starost jeho nástupce. Na vládě vymyslel se svými kolegy odpuštění DPH z cen energií, ale to jen těžko zachrání odběratele energií, kteří mají začít platit 20 tisícové zálohy za energie, přičemž doteď byli zvyklí na 3 - 4 tisíce maximálně. Navíc toto "odpuštění DPH" je v rozporu s ustanoveními Evropské komise, a Česko z toho může mít do budoucna velké opletačky. To je zřejmě končící vládě Andreje Babiše jedno a s heslem "po nás potopa" se klidně do takové akce pustí.

Útoky místo hledání řešení

Po 14 dnech od vypuknutí problému napadlo ministra Havlíčka pokusit se vyjednat s velkými dodavateli pro zoufalé příchozí klienty od Bohemia Energy zastropování záloh. Opravdu tento krok nemohl přijít ještě předtím, než lidé propadli depresím nad příchozími výzvami k úhradě obrovských cenových záloh? A vrcholem Havlíčkovy kreativity má být mezirezortní jednání na vládě, kdy se končící ministři snaží hasit problém aspoň do té míry, aby s chladnými dny nezačalo přibývat umrzlých seniorů a sebevražedných pokusů samoživitelů. Jenomže stejně jako vláda nefungovala jako jeden tým po celou dobu ve Strakovce, ani v této krizové situaci nedokáže držet za jeden provaz. „Všechna dotčená ministerstva se zapojují do podpory ohrožených domácností. Jedinou výjimkou je ministryně Maláčová, která místo, aby využila nástroje MPSV tzv. mimořádné okamžité pomoci, hledá výmluvy a postižené domácnosti odmítá podpořit sociální dávkou.“ napsal Karel Havlíček na svůj twitter a přehodil tak nepřímo odpovědnost na končící Janu Maláčovou. A dokonce ji ani v tweetu neoznačil, aby mu náhodou nemohla toto nefér kopnutí vrátit.

Alibismus dvojministra tak dosáhl na konci jedné etapy jeho služby Čechům vrcholu, a zrovna na vyznamenání tedy není. Přehazovat vinu na všechny okolo mu totiž nepomůže ani v očích nešťastných babiček a dědečků, ani v řešení situace, která by nemusela dosáhnout takových obludných rozměrů, pokud by sám nezavíral nad blížícím se průšvihem oči.

