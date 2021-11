Hejtman Kuba je covidfašista, dojedu si s ním promluvit, slibuje muž. Politik ho výborně uzemnil

Boj s větrnými mlýny v podání španělského literárního hrdiny Dona Quijota by byl proti přesvědčování některých lidí o nebezpečí nemoci covid19 zřejmě roztomilou procházkou růžovou zahradou. Lékaři, vědci, ale i politici si často vyslechnou věci, nad kterými zůstává rozum stát. Nebo se názory "davu" dozvědí na sociálních sítích, tam je velmi mnoho "hrdinů".

Nebyl to Landův hrdina?

„Tady se nějakému pánovi se zdá, že moc řeším tu epidemii a přeplněný nemocnice, tak dal dohromady pár lidí, kteří si se mnou mají přijet promluvit,“ reagoval jihočeský hejtman Martin Kuba na žádost Jana Vazače, který na něj sháněl kontakt.

Tady se nějakému pánovi se zdá, že moc řeším tu epidemii a přeplněný nemocnice, tak dal dohromady pár lidí, kteří si se mnou mají přijet promluvit. pic.twitter.com/G6nctC89G7 — Martin Kuba (@Kuba_Martin) November 27, 2021

Nazval ho dokonce covidfašistou a zřejmě si to s ním chtěl spolu s podobně zaměřenými přáteli vyřídit osobně. Tedy, tvrdil to právě na sociální síti. Možná by místopředsedovi ODS zahltil mail zprávami stejně, jak to nedávno udělali "chrabří rytíři" Daniela Landy krajským hygienám. „A s takovým materiálem mají doktoři diskutovat o vhodnosti očkování a v klidu vysvětlovat?“ ptá se jeden z diskutujících.

Můj pes by si to užil

Dle dalších reakcí je zřejmé, že hejtman je na podobné "týpky" zvyklý. „Já myslím, že on by si to hlavně užil můj Argo,“ napsal a přidal fotku se psem. Kuba přiznal, že většinu nadávek a posílání "někam" vůbec neřeší.

Dík. Já myslím, že on by si to hlavně užil můj Argo. pic.twitter.com/my5PLAAmxU — Martin Kuba (@Kuba_Martin) November 27, 2021

Nejrůznější podivíni, který si zřejmě myslí, že jsou nesmrtelní, však nejsou jen v České republice. Před měsícem se například žena, zřejmě odpůrkyně očkování, chopila vlastního mikrofonu přímo na palubě letu Delta Air Lines. Kromě rozporuplných názorů začala také urážet cestující, když tvrdila, že nejsou chytřejší než její pes. Pomohla až hrozba posádky, že ji na zbytek cesty spoutají.

Zdroje: Twitter, MSN

KAM DÁL: Máme přijmout euro, nebo je to cesta ke zdražování? Europoslanec Peksa vysvětluje, co se stane po vstupu do eurozóny.