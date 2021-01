Jako v Banánové republice. Poslanci se porvali jako koně, jakákoli kultura je definitivně pryč

Ve Sněmovně to vypadalo jako někde v rozvojovézemi. Poslanci se porvali jako malí kluci, když jeden druhému vezmou oblíbenou hračku. Vtipné to však příliš nené. Sledovat přenos, kde se lidmi volení a placení zákonodárci urážejí a mlátí, to je opravdu silná káva. A bohužel jsme se opravdu dívali na jednání českého parlamentu.