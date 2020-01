To je hospodaření: Hnutí ANO odmítlo miliardy pro kraj navíc

Volby už jsou za rohem a političtí kandidáti proti sobě začínají tahat trumfy z klobouku. Jinak tomu není ani ve Středočeském kraji, kde v pozici hejtmanky vládne hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Některé užitečné návrhy se tak smetou ze stolu a to jen kvůli blížícím se volbám. O co konkrétně jde?

Vedení Středočeského kraje odmítlo návrh opozičního hnutí STAN na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. „Jde o předvolební iniciativu, která nemá šanci na přijetí ve Sněmovně, proto tento návrh nebude zařazen na program jednání středočeského zastupitelstva," sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Připomněla, že Středočeský kraj připravuje vlastní návrh na změnu určení daní, který má podporu vlády a premiéra Andreje Babiše (ANO). Předložen má být letos v dubnu.

Předvolební strach

Novela STAN, která vznikla na půdě Libereckého kraje vedeného hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj), je podle Pokorné Jermanové "předvolebním výkopem", který nemá šanci na prosazení v dolní komoře.

Hejtmanku zaskočilo, že na Asociaci krajů se o tomto návrhu nejednalo a nikdo o něm podle ní nevěděl. Přitom bylo dohodnuto, že vznikne pracovní skupina, která bude k této věci shromažďovat podněty, podotkla.

Zástupci STAN rozhodnutí krajské rady kritizovali. Argumentace, že jde o politický návrh, je podle nich nesmyslná. „Kdo jiný než politici by měl takové návrhy formulovat. Ona toho schopna nebyla, tak jsme se toho chopili my," řekl na adresu hejtmanky předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik. "Mrzí mě, že politici ANO nejsou schopni překročit svůj vlastní stín a připustit projednání opozičních návrhů," dodal.

O co jde?

STAN chtějí do systému takzvaných sdílených daní, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů, nově zavést silniční daň a daň z minerálních olejů. Novela počítá také se solidárním příspěvkem pro kraje, jimž se daří hůře. Podle předběžných výpočtů hnutí by novela krajům přinesla celkem devět miliard korun, z toho Středočeský kraj by měl získat 2,5 miliardy Kč.

Vedení nejlidnatějšího kraje dlouhodobě upozorňuje na to, že podmínky nastavené v roce 2000 neodpovídají změnám v počtu obyvatel ani situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. Zástupci hejtmanství v minulosti hovořili o tom, že kraj díky spravedlivějšímu rozdělením měl získat ročně navíc zhruba 1,2 miliardy korun.