Jste druhá Krnáčová, půjdeme proti vám. Místopředseda KDU-ČSL se pustil do primátora Hřiba, co ho tak naštvalo?

Pražská ODS si do čela zvolila Marka Bendu, do kterého se téměř okamžitě pustil pražský primátor Zdeněk Hřib. Šefa metropole zase rychle "usadil" europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Je to začátek kampaně před komunálními volbami, které se budou konat příští rok?