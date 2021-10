Kam teď s Piráty: Odchod do opozice s ANO a SPD, paběrkování ve vládě, nebo se nad nimi STAN smiluje?

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se v poslední fázi kampaně stal významnou tváří koalice. „Mohl by se ucházet i o post premiéra,“ říká politolog Jan Charvát a poukazuje na fakt, že jeho hnutí obsadí ve sněmovně 33 mandátů. Je to tedy jen o jeden méně, než má ODS, nejsilnější strana koalice Spolu.

A když vezmeme v potaz pravděpodobnou variantu, že vítězné koalice nakonec budou vládu sestavovat, nejeví se to až tak nereálně. „Nejspíš to neudělá, tato otázka není na pořadu dne. Ovšem je to jeden z největší paradoxů těchto voleb.“

Piráti a jejich "schizofrenní" situace

Charvát naráží na skutečnost, že Piráti nejsou v záviděníhodném postavení. „Jsou slabí a jejich situace je opravdu špatná. Čtyři poslanci jsou málo, takže budou jen těžko prosazovat svůj program. Odejít do opozice by mohlo mít logiku, ale znamenalo by to být proti svému bývalému koaličnímu partnerovi s ANO a SPD,“ uvažuje politolog.

Jenže Piráti jsou opravdu dobří v rozborech i návrzích systémů a zákonů, což v uplynulém volebním období prokázali. Ale se čtyřmi křesly v parlamentu nebudou mít na týmy peníze ani potenciál něco prosadit. Na druhé straně zvolení poslanci včele s Bartošem jsou celkem konzistentní a praktické osobnosti a pragmatické vládě by se hodili.

Je tu tedy třetí možnost, že se STAN "smiluje" nad svým koaličním partnerem a bude se snažit prosazovat i myšlenky Pirátů, vtělené ostatně do společného programu, který je dílem obou stran. „Právě to může být důvodem, proč vyjednávání s koalicí SPOLU nakonec nemusí být úplně snadná. Přeci jen se program Pirátů (a STANu) v mnoha ohledech o ODS, KDU i TOPky liší.“

Babiš prohrál kvůli vlastní antikampani

A ještě jeden faktor, proč to asi právě takto bude, Charvát vidí. „Kuloární informace říkají, že Rakušan má s ODS a TOP 09 špatnou zkušenost. A také je zřejmé, že si s Ivanem Bartošem rozumí po lidské stránce, což může hrát určitou roli.“

Co ale jiné strany ustály, Piráty poslalo tam, kde jsou. „Jana Skopečka a některé jeho výroky nikdo příliš neřešil. Marian Jurečka také v závěru kampaně "uletěl". Ale voliči to bylo, zdá se, odpuštěno. Sebemenší prohřešek Pirátů se však nekompromisně trestal. Důsledkem bylo, že nakonec se více lidí přiklonilo ke koalice SPOLU. Ovšem je třeba dodat, že Andrej Babiš si nakonec příliš nepomohl a i díky vlastní protipirátské kampani nakonec neskončil ve volbách první.“

