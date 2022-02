Přímá volba prezidenta je pro Čechy zlo, nebo dobro? Kdo je vhodným kandidátem? Babiš nebo třeba Dominik Hašek?

/PUBLICISTIKA/ Vládní pětikoalice by se mohla pokusit zbavit "hrozby", že se příštím hradním pánem stane šéf hnutí ANO 2011. Má premiér Petr Fiala se svými politickými partnery něco takového v plánu? Politolog Jan Charvát to vidí jasně: „Teoreticky to možné je. Ale nejsem jistý, jestli to ta bývalá opozice chce udělat. Dnes už si možná její zástupci myslí, že zavést přímou volbu byla chyba. Nikdy jsem nepochopil, proč u nás tehdy přímou volbu prezidenta někdo prohlasoval. Nebylo to totiž téma, které by mezi lidmi nějak silně rezonovalo.“

Změna přímé volby?

Je pravda, že po přímé volbě prezidenta se u nás nijak významně neprahlo. Přesto k této významné změně v roce 2012 došlo a již v lednu následujícího roku byl ve dvoukolové volbě hlasem lidu vyslán na Pražský hrad Miloš Zeman. Jeho druhý mandát končí 8. března 2023 a do té doby je třeba vybrat jeho nástupce.

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Budou jej volit opět občané, anebo dojde narychlo ke změně ústavy? „Z politického pohledu je možnost volit prezidenta pro poslance nejspíš zajímavější a jako téma by se to dalo i teoreticky stihnout. Ale premiérem je Petr Fiala, který se sám považuje spíše za konzervativce. Volí tedy často spíše pomalejší cestu a není člověkem, který by chtěl rychle něco měnit. Jeho přístup k této otázce bych tedy spíše viděl ve formě otevřít o ní debatu a teprve poté hlasovat. Ale zatím se nic takového neděje,“ upozorňuje na klid kolem možnosti změny přímé volby prezidenta na nepřímou politolog Charvát.

Kdo bude kandidátem pětikoalice? Dominik Hašek?

Odstřihnout zavčasu Andreje Babiše od možnosti vyhrát prezidentskou volbu změnou ústavy se tedy vládní pětikoalice zřejmě nechystá. A dokonce ani přesto, že by to pro ni byla cesta k dosazení vlastního člověka. Jenomže koho? To je otázka, která jistě trápí lídry všech subjektů, které si na Hradě nepřejí šéfa ANO 2011. Anebo již mají vybráno a jen otálejí s tím, aby jméno sdělili veřejně? „Jsem nejvíce zvědavý, s kým současná vláda přijde. Jestli dokáže překvapit jedním kandidátem, na kterém se shodnou, a který zvládne zároveň oslovit lidi, kteří koalici nevolili,“ podotýká politolog Jan Charvát a hovoří ke jménům kandidátů velmi konkrétně: „Ideálním typem kandidáta by byl třeba Dominik Hašek. Ale pouze v případě, kdyby už dva roky pracoval na tom, aby si ho lidé spojovali také s politickým rozměrem. Na druhou stanu jsme ale v minulé volbě viděli, že to není nezbytně nutné. Drahoše také nikdo před volbami neznal a došel velmi daleko. Když bude navrženo, že by to měli být například pan Kalousek nebo paní Nerudová, jejich šance na oslovení někoho mimo bublinu demo opozice je nulová. Z tohoto pohledu by byl skvělý někdo, jako je Marek Eben. Generál Pavel má dlouhodobě vysokou podporu, je známý, vytvořil si předpolí, aby mohl vyrazit bez problémů do boje. Kdyby se za něj postavila vládní koalice kompletně, mohl by mít velké šance. Jenomže u jeho jména je pro řadu konzerativních politiků velký problém v tom, že je bývalý komunista.“

Po článku @enkocz mi chodí otázky, proč mám tolik FB reklam. Už jsem řekl, že jsem připraven kandidovat a na kandidaturu se připravuji. A být připraven znamená též představit se včas lidem. To mi přijde fér. Navíc graf ukazuje, že je to na místě. pic.twitter.com/F9ok5nJqpn — Petr Pavel (@general_pavel) January 4, 2022

Dokáže současná politická delegace ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Piráti najít opravdovou shodu na jednom jménu, které bude schopné projít do druhého kola prezidentské volby a zároveň případně obstát proti Andreji Babišovi v kole druhém? Jan Charvát to nevidí úplně nemožně, ale jednoduché to určitě Petr Fiala a spol. nemají. „Kandidát by musel být racionální a nemůže u něj být moc politických aspektů. To by celou situaci jen problematizovalo. Takže zásadní je koaliční shoda. Pokud k ní dojde a pětikoalice navíc dokáže přesvědčit i výraznější část novinářů, aby to tímto způsobem akceptovala, byl by to skvělý moment. A právě na ten ohledně své kandidatury čeká Andrej Babiš. On není typ člověka, který by šel do předem prohraných bojů. S tím své jméno spojovat nechce.“

Čeká nás tedy změna a přijdou Češi o přímou volbu prezidenta? Politolog Jan Charvát se příklání k variantě, která nahrává současnému stavu. „I v kontextu toho, že nás čeká velmi těžký rok - covid zdaleka neskončil, ekonomicky to také není dobré, zhoršuje se inflace a nevíme, jak to bude s řadou aktuálních světových konfliktů, nebudou mít politici chuť otevírat další kontroverzní téma. Dávalo by to smysl jen v případě, kdyby chtěli strhnout debaty jiným směrem. Jenomže téma přímé a nepřímé volby prezidenta není u nás až tak silné, aby lidi odvedlo od těch všech obtíží někam jinam. A navíc by to celé vypadalo také velmi instrumentálně, což se určitě vládě nijak nehodí.“ Klíčový problém ale spočívá v tom, zda by koalice dokázala získat dostatečný počet poslanců, kteří by pro návrh zvedli ruku. „Ke změně volby prezidenta by bylo zapotřebí změnit ústavu (tak, jak se to stalo v roce 2012), a k tomu je zapotřebí 3/5 poslanců a senátorů. V Senátu by vládní koalice žádný problém neměla, ale v Poslanecké sněmovně by se jí podpora pro takovou změnu patrně hledala obtížně,“ dodává pro čtidoma.cz politolog Charvát.

