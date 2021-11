Když chce vzteklý voříšek pouštět hrůzu, ale pouze okusuje kotníky: Rozčílený Okamura se pustil do Pekarové Adamové

/KOMENTÁŘ/ Pravděpodobná nová šéfka Sněmovny a předsedkyně TOP 09 si na vlastní kůži zažila, jaké to je, když rozzuřený ratlík proleze pod vraty a začne kolemjdoucím okusovat kotníky. Nervóznější osoby ho prostě nakopnou a psík s kňučením zaleze zpátky do pelechu. Ti hodnější se mu snaží vysvětlit, že to od něj není hezké.

Nechceme žádné extremisty

Tomio Okamura a jeho SPD je vzhledem k výsledkům parlamentních voleb vyšachována z jakékoli vládní role. A dle vyjádření Pekarové Adamové, ale i dalších vrcholných činitelů vítězné koalice SPOLU to vypadá, že SPD nebude mít ani místopředsedu sněmovny. „Nikdy jsme nepodporovali ve vedení sněmovny do žádné funkce extremistu. Ministerstvo vnitra SPD zařazuje mezi extremistické subjekty v České republice,“ řekla po první schůzi poslaneckého klubu TOP 09.

Pan Okamura v Partii poukazoval na to, že lidé nemají peníze. Navrhujeme, aby je všechny pozval do svého paláce v Praze za desítky milionů a nechal je tam zdarma bydlet.

Šéf SPD v Partii dostal jedinečnou možnost vyřídit si s Pekarovou Adamovou účty. Využil toho po svém a znovu zhmotnil hlášku z pořadu Ivánku, Kamaráde - "co je to za klauni"? Tolik polopravd, účelových vytrhávání věcí z kontextu a bohužel i osobních útoků chce velkou zásobu jedových žláz. Když bylo nejhůř, Tomio si pomohl "kuloárními informacemi" (překlad - vymyslel jsem si to, ale musím to nějak zabalit, pozn. autora).

Hysterka s tepem na maximu

„Lživý úder pod pás Tomia Okamury vůči předsedkyni TOP 09 byl mimo hranice jakýchkoliv diskusních pravidel a slušnosti. Markétu Pekarovou Adamovou můžete mít rádi, nebo nemusíte, ale o její odborné kompetenci v sociální oblasti pochybovat nelze. Při odborné úrovni politiků SPD to bylo obzvlášť trapné,“ poznamenal Miroslav Kalousek.

Jestli Tomio Okamura okoukal styl diskusí od Andreje Babiše a bude teď na všechny hystericky ječet, máme se na co těšit. Dosluhujícímu premiérovi to ale volební vavříny nepřineslo. A je tu ještě zdravotní aspekt, neradi bychom přišli o komickou figurku české politiky. Jen pomyšlení na vládu Petra Fialy šéfa SPD rozpaluje do běla, tep se zvyšuje. Snad to ustojí. Dechových cvičení je na internetu spousta, bude to potřeba...

