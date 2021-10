Koalice musí počítat s vypočítavým prezidentem. Kdy mohou dostat šanci sestavit vládu?

Dvojblok Andrej Babiš a Miloš Zeman funguje v posledních letech velmi disciplinovaně. A až na menší rozepře (například opětovné jmenování Michala Koudelky ředitelem BIS) si jdou oba úřady v mnoha věcech na ruku. Donedávna jim pomáhala s prohlasováním potřebných zákonů ve Sněmovně KSČM a často byla po ruce i Okamurova SPD. Za neutuchající podpory ČSSD, která ve vládě vydržela i přes plané výhrůžky, se podařilo prezidentovi s premiérem udržet potřebnou sílu v zemi po celé čtyřleté období.

Záleží na tom, kdo do Sněmovny neprojde

Změní se tento stav po volbách do Poslanecké sněmovny, které proběhnou 8. a 9. října? To záleží kromě odevzdaných hlasů také na prezidentu Zemanovi. A ten se vyjádřil několikrát zcela jasně: „Jestliže si nějaká poměrně silná strana na sebe navěsí dva nebo tři pětiprocentní prťousky, tak je to podvod,“ prohlásil v červnu v pořadu Partie na TV Prima. A své rozhodnutí pověřit pokusem o sestavení vlády lídra vítězné strany - tedy šéfa ANO 2011 Andreje Babiše - potvrdil i na setkání s premiérem před několika dny na zámku v Lánech. „Miloš Zeman řekne po sečtení hlasů to, co již všichni předem víme - tedy, že vítězem voleb je hnutí ANO. A protože česká ústava nestanovuje, koho má prezident po volbách oslovit ohledně sestavení vlády, pověří jejího stávajícího předsedu Babiše, který se o to pokusí,“ vysvětluje pro čtidoma.cz politolog Jan Charvát a dodává souvislosti: „Politologové vám řeknou, že průzkumy ukazují celkem jasně rozložení současných stran. Ze všeho nejvíc ale záleží na tom, kolik stran do parlamentu neprojde. Protože v momentě, kdyby neprošli do Sněmovny ani komunisté, ani sociální demokraté, Přísaha a žádná z dalších stran a budou tam jen dva opoziční bloky, ANO a SPD, bude po rozdání křesel víceméně jasné, že ANO vládu nesloží.“

Pokusy o sestavení vlády

Co bude dál? Dojde ze strany Andreje Babiše k námluvám s jednotlivými stranami koalic a nabídkám, kterým nebude snadné odolat? „Předseda hnutí ANO se pokusí obrátit na jednotlivé strany koalic a zkusí je strhnout k sobě. A bude to i směrem k ODS, která striktně říká, že do vlády s ANO nehodlá jít v žádném případě. Z mého pohledu by byl vstup s ANO do vlády pro tyto strany vražedný. Zaprvé proto, že by měli jejich voliči pocit zrady, a zadruhé i proto, že by ta strana během celkem krátké chvíle v podstatě shořela. Andrej Babiš by ji 100% vysál, jako to udělal s ČSSD. A se samotnou SPD ani v přímé koalici, ani s tichou podporou mu to na vládnutí v takové situaci nevyjde,“ vidí situaci ohledně povolebního vyjednávání s opozičními stranami politolog Charvát.

Pokud se Andreji Babišovi nepodaří žádnou ze stran přemluvit, zřejmě sestaví vlastní vládu. Ta ovšem - podle předvolebních modelů očekávání získaných křesel ve volbách - nedostane při hlasování v parlamentu většinu a podá demisi. „A jak dlouho ji bude prezident držet v demisi, je jen na něm. S tím nemůže nikdo nic dělat, nikdo nemůže jeho rozhodnutí ovlivnit,“ upřesňuje Charvát. Přitom do předčasných voleb bude stále ještě daleko... „Prezident může následně požádat o sestavení vlády někoho jiného, a když bude chtít, může to být znovu Andrej Babiš. V ústavě není žádná pojistka, která by tomu bránila. Pokud by nevyšel ani druhý pokus, na který je neomezeně času, přijde na řadu třetí, který dává možnost pověření sestavit vládu předsedovi parlamentu. Pokud by nevyšlo ani to, dojde na předčasné volby.“

Měly opoziční strany možnost změnit prezidentův postoj?

Napadne vás, proč se lídři opozičních stran nepokusili s prezidentem Zemanem domluvit? Proč se jej od ledna, kdy o svém záměru neakceptovat výsledky koalic, bloků a uskupení ve volbách, nesnažili přesvědčit k opaku? Zástupců jednotlivých stran tzv. "demobloku" jsme se samozřejmě zeptali, k tématu odpověděl pouze tiskový mluvčí Pirátů Jakub Dušánek: „Na únorové schůzce pana předsedy Bartoše s panem prezidentem Zemanem zaznělo, že pověřen sestavením vlády bude vítěz voleb. Další schůzky ani debaty na toto téma neproběhly a do termínu voleb se neplánují. Ve volbách chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku a získat dostatečnou podporu voličů, abychom společný koaliční program mohli prosadit.“

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na katedře Politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Proč se tedy strany radují nad rostoucími preferencemi v předvolebních průzkumech, když je víceméně jasné, že prezident nikoho z lídrů opozičních stran nepověří pokusem sestavit vládu? Politolog Jan Charvát vidí situaci kolem opozičních koalic jako velmi delikátní. „Především je hypoteticky možné, že nějaká jednání mezi "demoblokem" a panem prezidentem probíhají. Ale jsou utajená. Popravdě si to ale nemyslím, tento postup neodpovídá ani jedné straně. S ohledem na to, jak pan prezident pracuje s informacemi, si totiž "demoblok" nemůže být jistý tím, že pokud jsou jednání utajená, tak i utajená zůstanou. A pro jejich voliče by zpráva o tom, že tajně jedná se Zemanem, byla zřejmě daleko horší. Vzpomeňme na jejich reakce, když s panem prezidentem jednal Ivan Bartoš. Voliči těchto stran jsou vůči prezidentovi negativně naladěni a mají pocit, že jednat s ním je něco, co se dělat nemá.“

Jak porazit Andreje Babiše? Jen #SPOLU!



Přijďte 8. a 9. října k volbám a SPOLU pošleme jeho tragickou nekompetentní vládu do opozice!



TEĎ JDE O VŠECHNO! pic.twitter.com/Mg6Y3zwd30 — Spolu_Koalice (@SpoluKoalice) September 27, 2021

Jde o vše - křesla i svobodu

Opravdu o hodně hraje i premiér Andrej Babiš. „Celá řada lidí na straně demokratické opozice má totiž pocit, že se v letošních volbách hraje i o to, zda zůstane pan Babiš na svobodě. Pokud totiž nesloží vládu, půjde podle jejich názoru automaticky do vězení. Pokud to on vnímá stejně, bude samozřejmě bojovat do posledního dechu,“ dodává politolog Jan Charvát.

Co tedy mohou strany tzv. "demobloku" udělat pro to, aby pro ně výsledky voleb vyzněly pozitivně? „Vždycky musíte v politice dělat věci, které na jedné straně odpovídají vašemu programu a nastavení, a na straně druhé jsou nějak výhodné pro vás jako jednotlivce a vaši stranu. A dále budou vnímány pozitivně lidmi, kteří vás budou volit. V tomto je někdy velmi těžké vybruslit,“ hodnotí situaci opozičních stran Jan Charvát a dodává: „Za normální situace by bylo by dokonce zvláštní, kdyby zástupci demokratických stran s prezidentem nejednali. Ale v situaci, ve které jsme nyní my, předpokládám, že tato jednání vyhodnotili jako ztrátu času.“ A dále politolog připomněl také neopomenutelný fakt: „Ve volbách se nyní hraje především o to, kolik stran se do sněmovny dostane a kolik kdo získá křesel. To je nyní velmi zásadní, a proto například "demoblok" pracuje ve finální fázi kampaně s rostoucími preferencemi. Každý hlas se počítá, a tentokrát to určitě není fráze!"

