Královna instagramu nedá pokoj! Schillerová si vyšlápla na Válka a schytala to

/GLOSA/ Nic moc konstruktivního prozatím ze stínové vlády hnutí ANO nevzešlo, zato jedovatých komentářů ke každému kroku opravdové vlády vypustí její pseudoministři denně nespočet. Tato cesta komunikace je pro poraženého Andreje Babiše ideální. Stačí mu cíleně útočit, komentovat vše, co vláda pětikoalice rozhodne nebo plánuje učinit, a strhává tím na sebe obrovskou mediální pozornost. Alena Schillerová a její hlášení nejen na sociálních sítích vyvolávají velké kontroverze. Třeba jako poslední útok na kroky ministra Vlastimila Válka. Co se stalo?

Jeden z klíčových ministrů Fialovy vlády je pod palbou médií i opozice od nástupu do funkce. Nelíbí se jim jeho komunikace, některá vyjádření se mu hrubě nepovedla. Nyní schytává výprask za krkolomný plán škrtat v rozpočtu hygienických stanic a také nenavýšení Babišovou vládou slíbené platby za státní pojištěnce. Vadí to především Aleně Schillerové, která vládla rozpočtu Česka poslední téměř čtyři roky. Ve státní kase zůstala s koncem roku 2021 díra ve výši 401 miliard korun a tento finanční průšvih jde podle ekonomů i odborníků na státní finance z velké části na vrub paní exministryně.

Poslankyně útočí...

Přestřelka mezi Schillerovou a Válkem se rozhořela na twitteru. „Vážím si nasazení všech zdravotníků. Během pandemie zvládli neuvěřitelnou pracovní zátěž. Chtěl bych je ujistit, že zrušením navýšení plateb na státní pojištěnce, které v létě populisticky schválila předchozí vláda, neohrozíme kvalitu ani dostupnost zdravotní péče...“ uvedl ministr zdravotnictví na svém účtu. Poslankyně Schillerová, která v roli první dámy Babišovy vlády prošustrovala jen 2 miliony za osobní sebeprezentaci, Válkův vzkaz retweetla s vlastním komentem: „Ministr

@vlvalek na jedné straně děkuje zdravotníkům a hygienikům a na straně druhé ty samé hygieniky vyhazuje a rezortu zdravotnictví bere 14 miliard. Nenavýšení platby za děti, seniory a další skupiny bude v budoucnu problém. Co až dojdou peníze? Budeme si za péči připlácet?“ Šéfa rezortu zdravotnictví ve vzkazu označila a ten, jako správný gentleman, paní exministryni věcně odpověděl: „Pěkný večer, paní poslankyně. Bohužel, státní rozpočet jsme po vás dostali v dezolátním stavu. Když zdědíte hořící stodolu, taky ji musíte nejdřív uhasit. Musíme veřejné finance zbavit obřích dluhů, které jste nasekala a za kterou Vás voliči poslali do opozice. To je prostě fakt.“

Ministr @vlvalek na jedné straně děkuje zdravotníkům a hygienikům a na straně druhé ty samé hygieniky vyhazuje a rezortu zdravotnictví bere 14 miliard. Nenavýšení platby za děti, seniory a další skupiny bude v budoucnu problém. Co až dojdou peníze? Budeme si za péči připlácet? https://t.co/GtZ9G7gyic — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 8, 2022

Na Alenu Schillerovou působí veškerá obvinění za její zodpovědnost za stav státní kasy jako červený hadr na býka a se supěním se vůči nepěkným slovům ohradila. „Nešiřte dezinformace o veřejných financích, pane ministře. Tímto krokem je navíc vůbec neřešíte, jen přehazujete peníze z jedné kapsy do druhé. To vám asi @Zbynek_Stanjura neřekl. Vy byste ale jako lékař měl vědět, že takto můžete destabilizovat celý zdravotnický systém.“ Do té chvíle byla Schillerová ještě celkem ušetřena zlých komentářů, přehazování peněz z kapsy do kapsy ale vyburcovalo snad celý český twitter. A většina vzkazů se nesla v podobném duchu jako ten od uživatele Lukáše Valenty: „Děkuji za tu zmínku o přehazování peněz z jedné kapsy do druhé. Ty 2 000 000 Kč, které jste si přehodila ze státní kapsy do vlastní pro svou vlastní propagaci, ty už jste nám prosím vrátila, nebo čekáte na trestní oznámení? Děkuji.“

Jak to nakonec bude opravdu se šetřením na hygienách či s proplácením lékařské péče, jsme se sledováním této diskuze samozřejmě nedozvěděli. Ale Alena Schillerová by se možná měla pokaždé, než se pustí do kritiky současné vlády kvůli šetření na provozu státu, zhluboka nadechnout a představit si, co svými jedovatými nekonstruktivními střelami může vyvolat. Třeba jen na svém twitterovém účtu, který mnozí sledují jen proto, že čekají na příležitost, kdy si paní poslankyně opět naběhne na vidle.

Zdroj: twitter

KAM DÁL: Přímá volba prezidenta je pro Čechy zlo, nebo dobro? Kdo je vhodným kandidátem? Babiš nebo třeba Dominik Hašek?