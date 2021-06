Lídr Přísahy Šlachta je z trojčat. Oba jeho bratři budou ve vedení nového hnutí

/POLITICKÁ SATIRA/ Předseda hnutí Přísaha se v posledních týdnech objevuje na každém náměstí České republiky. Kontaktní kampaň Roberta Šlachty se rozjíždí na plné obrátky. Jak je možné, že stíhá tolik setkání? Nový politický subjekt, jenž tlačí na magickou hranici 5 procent pro vstup do Poslanecké sněmovny, je zahalen v mlze. Existují ještě jiní členové hnutí Přísaha? Existují ještě jiní členové hnutí Přísaha, než onen jeden jediný Robert Šlachta?

Šokující odhalení!

Ostré rysy, zarostlá tvář a policejní minulost. Šlachta sází na image, která spíše než politiky připomíná postavy z filmů Clinta Eastwooda v českých kulisách. Hnutí Přísaha má zatím jen jednu tvář, kterou si lze pod tímto novým subjektem představit. Předseda hnutí však velmi brzy oznámí překvapení. Redakce Čtidoma.cz zná obsah této šokující zprávy s předstihem. O co jde?

Přísahá celá rodina

Jména potenciální politiků, kteří se hlásí k hnutí Přísaha, zatím stále neznáme. Oficiálně je Robert Šlachta opuštěným ostrovem v politickém oceánu. Podle zákulisních informací se však na kandidátku dostane více členů rodiny. Robert Šlachta 1, Robert Šlachta 2 a Robert Šlachta 3. Jednovaječná trojčata! Přísaha ctí rodinné hodnoty a hodlá jít v tomto případě příkladem.

A jak je to doopravdy? „Rodinu nemám, nemám manželku, jeden bratr je mimo republiku, druhý je mimo domov, takže jsem na Moravě s mámou doma sám," sdělil v roce 2019 pro aktulně.cz Robert Šlachta.

Bratři se zatím drželi v ústraní nebo v zahraničí, aby nenarušili kariéru nejagilnějšího z nich. Po zveřejnění jejich fotografií však nastává zásadní problém. Všichni vypadají stejně. Jednovaječná trojčata tak matou republiku a nikdo neví, kdo je pravý Robert Šlachta. Co s tím?

Hra na skořápky

Nabízí se otázka, jestli se trojčata nestala jednou identitou. Náročný program lídra hnutí si pravděpodobně rozdělí jako v hokeji na tři třetiny. Zmatek vytváří i fakt, že se všichni tři jmenují Robert. Sledujeme tak od začátku tři různé osoby, nebo je to novinka, která má hnutí pomoci v personálním nedostatku. Dle všeho jde o propracovaný plán od kolébky. Maminka si vysnila, že tři Šlachtové si budou moci celý život pomáhat k jedné úspěšné kariéře. Vše odmala dělali společně, chodili na stejnou střední i vysokou školu, jen o dívky se nikdy nemohli podělit. I když?

Samotné odhalení doposud utajovaných bratrů způsobila na veřejnosti poprask. „V první chvíli jsem si říkal, že je to blbý vtip, ale pak mi došlo, že je to skvělá zpráva. Třeba takový Babiš by jistě rád uvítal, kdyby měl své dva klony. Mohl by pak zastávat několik ministerstev, či dokonce stát v čele Agrofertu,” sdělil Čtidoma.cz politolog Tomáš Marný.

Na tiskové konferenci, kde všichni tři stáli v bílých tričkách, se stejným sestřihem a plnovousem, zároveň extrémně matou celou veřejnost. „Teď už nikdo nemůže tušit, kdo je Robert Šlachta. Vždyť jsou tři a kdo z nich je ten původní? To mi hlava nebere,” komentuje bývalý podporovatel hnutí Pavel z ulice. „Mě to nevadí. Naopak, čím víc Šlachtů, tím víc hlasů,” myslí si paní v samoobsluze, kde nad kasou visí politický plakát hnutí Přísaha. Zajímavý rodinný politický model jde do voleb a jen budoucnost ukáže, jestli díky silnému trojlístku v čele nakonec doopravdy překročí 5 procent pro vstup do Poslanecké sněmovny.

