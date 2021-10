Marian Jurečka exkluzivně: Jaké Česko by chtěl po volbách? Proč zase Babiš a jaké to je vychovávat pět synů?

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nechodí pro ostřejší výroky daleko. Nepřehnal to ale, když od ODS a TOP 09 požadoval, aby v případě budoucí vlády nedovolili sňatky stejnopohlavních párů?

„Líbí se mi to. Proto je dlouhodobě volím. Rodina je muž a žena, tak to má být. Koalice má hlavně díky nim můj hlas,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz účetní Karel Vladyka z Prahy. Sázka na získání konzervativních voličů tak Jurečkovi vyjít mohla.

Zastavil to, nebo už napáchal škodu?

Ovšem reakce lídra ODS Petra Fialy i předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové byly jasně proti. Přidali se i další politici. Stejně tak se na sociálních sítích vzedmula vlna kritiky z řad laické i odborné veřejnosti.

Je mi líto, ale na tom se s @MJureka neshodneme. Jsem konzerva, ale vždycky budu bojovat za to, aby poslanci mého klubu (ODS) o hodnotových otázkách (jako je např. eutanasie, nebo manželství gayů a leseb…) mohli svobodně hlasovat tak, jak to cítí oni - tedy každý sám za sebe. https://t.co/UJ83IMWRt2 — Jana Černochová (@jana_cernochova) September 17, 2021

Marian Jurečka tedy vzal svůj výrok zpět. Včas? Nebo už byla škoda nenávratně napáchána a třeba i toto může v konečném účtování znamenat pomyslný jazýček na vahách? Krize, zdá se, zatím zažehnána. Vidí tedy Marian Jurečka vůbec možnost koaličního sporu, je něco, co by se mohlo po volbách "vyhrotit"? Nejen o tom v našem rozhovoru.

Oslovili jsme lídry všech stran, které mají reálnou šanci dostat se v říjnových volbách do Sněmovny (v případě koalic předsedy jednotlivých stran). Vládní strany se bohužel s občany o své myšlenky podělit odmítají. Premiér Babiš se omluvil pro nedostatek času, Jan Hamáček (ČSSD) na prosbu o rozhovor nereagoval vůbec, stejně jako tiskový mluvčí strany. Pozici "mrtvý brouk" zvolil i předseda komunistů Vojtěch Filip.

Když jste poslední týdny sledoval předvolební průzkumy, jak vám bylo?

Vždycky to beru s rezervou a velkou pokorou. Samozřejmě sledujeme dlouhodobé trendy, ale opravdu se ukáže až za pár dní. Co mi dělá radost, je, že máme největší volební potenciál a potěšil i výsledek studentských voleb, kde jsme byli jen o 1 % druzí.

Čím si myslíte, že jste pro voliče přitažliví?

Mnoho lidí ze začátku pochybovalo o tom, jak bude fungovat spolupráce tří stran. Říkali nám, že se pohádáme a stejně se to rozpadne apod. Postupem času se to ale zlomilo a naopak slýchám, jak lidé oceňují, že jsme se dokázali domluvit a je na tom vidět, že nám opravdu jde o pozitivní změnu.

Marian Jurečka

- od ledna 2014 do prosince 2017 ministr zemědělství ČR v Sobotkově vládě

- od ledna 2020 předseda KDU-ČSL

- od října 2013 poslanec

- v letech 2012 až 2015 a opět od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje

- je ženatý a má pět synů, je římský katolík

A vy osobně jako předseda KDU-ČSL?

Sám sebe nerad hodnotím, ale abych z té otázky neutekl. Myslím, že přestože se ve 40 letech stále vidím jako mladý, tak po zkušenosti z řízení ministerstva i z práce mimo politiku mohu nabídnout jak kompetenci, tak i zkušenosti, což bude v následujících letech potřeba. Navíc když je čas, tak doma rád sednu na traktor nebo hraju s kapelou. Takže jsem pořád mezi lidmi a to je pro politika důležité, aby nebyl odstřižený od normálního života.

Když už jsme nakousli téma přitažlivosti: které politiky považujete za nudné a které za přitažlivé?

Nudný je každý politik, který nemá co říct a jen opakuje naučené větičky a reálně nemá žádnou myšlenku, žádný obsah. Jmenovat jednotlivce ale nechci. Naopak vyzdvihnout jako inspiraci bych chtěl rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Ukazuje, že i tradiční politická strana může komunikovat, a hlavně jeho politika má i zajímavý obsah. Sám jsem pečlivě četl program jeho vlády a v některých věcech jsme se snažili inspirovat, ať už se jedná například o podporu solárních panelů pro rodinné domy nebo modernizaci dopravy.

Jak má vypadat přitažlivá volební kampaň?

Nebudu si hrát na marketingového experta. Ale za mě musí být uvěřitelná, mít jasná sdělení, je potřeba, aby ji sami kandidáti dávali maximum času a měla by mít nějaký zvláštní prvek, který ji odliší od ostatních. To se snažíme v naší kampani plnit a přinesli jsme letos do ČR dříve neodzkoušený typ kampaně "ode dveří ke dveřím", který aspoň dle reakcí lidí dobře funguje.

Pokud by se koalice SPOLU dostala do vlády, vidíte nějaká témata, ve kterých by mohl mezi vámi nastat rozpor?

Vždy se najdou programové odlišnosti. Ale věřím, že když bude naplněna základní věc, tedy shoda na nutnosti změnit styl vládnutí, a tím myslím, aby skončilo rozhodování jednoho muže v jeho vlastní prospěch, různé deníčky, kamarádšofty apod., tak v dalších oblastech dokážeme najít rozumný kompromis.

Vy sám, stál byste znovu o ministerstvo zemědělství a pokud ano, co by byly vaše priority?

Je to trochu předčasné, ale když to dobře dopadne a dostaneme důvěru lidí, tak pro mě osobně by tento resort dával velkou logiku. Sám se v zemědělství stále pohybuji a ministerstvo jsem již jednou řídil, takže vím, co bych rád změnil, a nemusím se tolik rozkoukávat. Nechci ale vytahovat jednotlivosti. Když se kdokoli podívá na celý náš program pro tuto oblast, uvidí myslím jasný obraz a vizi, kam chceme zemědělství posunout.

Pohledem KDU-ČSL, jaké jsou priority?

Pro nás jsou důležité agendy spojené s rodinnou a sociální politikou (MŠMT či MPSv) či také s ochranou životního prostředí, tedy resorty MZe, MŽp a MPo. Kdyby tedy byla možnost mít zde našeho zástupce, tak bychom to uvítali.

Proč má hnutí ANO stále lepší volební preference než koalice SPOLU?

Je třeba říct, že dle našich interních dat ten odstup není tak velký, ale určitě dokážou velmi dobře oslovovat své voliče. Zkrátka marketing mají dlouhodobě na vysoké úrovni. To se jim musí přiznat. Navíc v posledních letech nás všechny vláda neskutečným tempem zadlužuje, aby mohla platit za různé výhody a předvolební dárečky pro své voliče, což je sice s ohledem na budoucnost nezodpovědné, ale daleko populárnější než rozumné nakládaní s rozpočtem.

Jak vidíte budoucnost České republiky, jakou ji našim dětem připravujeme?

To velmi záleží na tom, jak dopadnou tyto volby. Víme, že nás čekají výzvy, jako je konsolidace veřejných financí, důchodová reforma, zlepšení dostupnosti bydlení nebo klimatická krize. V naší koalici jsme díky stovkám odborníků připravili velmi dobrý plán, jak tyto výzvy zvládnout a být jednou z prosperujících evropských zemí. Ostatně právě proto dělám v kampani všechno, abychom tyto vize měli možnost realizovat, protože zmíněné výzvy opravdu nepočkají a další vláda bude mít velký vliv na to, jak se u nás bude žít ne další 4 roky, ale za 10, 20 či dokonce 30 let. Jsem ale optimista, takže věřím, že to dopadne dobře a budeme moct s klidným svědomím předávat naši zem aspoň v o trochu lepším stavu, než jsme ji zdědili. To bych si moc přál.

Vy sám máte, pokud se nepletu, pět dětí. Jaké základní hodnoty jim vštěpujete, co byste si přál, aby pro ně byla nepřekročitelná hranice?

Ano, mám pět synů a na všechny jsem moc pyšný. S manželkou se snažíme, aby z nich vyrostli slušní lidé, jako si asi přejí všichni rodiče. Odmala je vedeme k práci, kdy na rodinné farmě už i ti nejmenší přebírají určitý díl odpovědnosti za zvířata a různé činnosti. To jsou podle mě dobré a důležité návyky, které jim v životě pomůžou. Navíc je necháváme si u toho i vydělat nějakou korunu, protože jim zůstávají jako kapesné peníze za prodaná vajíčka, která jsou jejich a mohou s nimi hospodařit. Jednak tím mají i větší motivaci, ale hlavně je to doufám naučí i odpovědnému nakládání s vlastními penězi.

Jaké by měly být jejich základní životní priority?

Být dobrými, poctivými, slušnými lidmi. Kteří nehledí jen na sebe, ale umí pomoci ostatním, mají otevřená a štědrá srdce. I proto jsem byl moc rád, když starší kluci se nabídli, že chtějí jet se mnou také pomoci lidem v obcích, které zasáhlo tornádo, rád jsem je vzal, protože to také pomáhá formovat správně osobnost člověka.

KAM DÁL: Vít Rakušan exkluzivně: S kým vládnout po volbách a s kým ne? Kde brát peníze, na jaký post se připravuje a co si myslí o Babišovi?