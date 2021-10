Mynář stále něco tají. Expert na řeč těla vysvětluje, proč je hradní kancléř nedůvěryhodný

Videozáznam s prezidentem Milošem Zemanem má být důkaz o tom, že je hlava státu schopna vykonávat povinnosti plynoucí z jeho funkce. „Je dobře, že vidíme, že měl prezident celkem dobrou náladu, ale to je tak jediné, co ze záznamu můžeme vyvozovat. Nejsem přesvědčený o tom, že má video dostatečnou vypovídající hodnotu a naopak dost možná bude budit ještě víc otázek,“ měl jasno europoslanec Tomáš Zdechovský.

Proč nikdo neměl respirátor?

Místopředseda KDU-ČSL se také hned ptá: „Proč záznam nebyl delší, aby byl průkaznější? Proč říká prezident jen pár slov, z toho půlku v němčině? Proč na jednotce intenzivní péče nejsou dodržována protiepidemická opatření?“

Web iDnes pak přišel s další zajímavostí. Záběr na listinu, kterou Zeman podepisuje, totiž ukazuje, že na ní chybí datum. Přitom dokument, který předseda sněmovny Radek Vondráček následně ukazoval veřejnosti, měl datum dopsané černou fixou. Záhadou je i slunce, které na videu září z levé strany. Ovšem dle údajů z e-pocasi.cz 14. října slunce v Praze nesvítilo vůbec.

Měl eso v rukávu, ale nebyl jistý

Podle kancléře Mynáře je záznam přesto důkaz o Zemanově způsobilosti. „Jeho vystoupení už bylo jistější než na první tiskové konferenci. Mohla za to zřejmě skutečnost, že měl připravené eso v rukávu v podobě videa a také tím, že v obsahu už nebylo nic, co by ho vzápětí usvědčilo ze lži,“ komentoval pro Čtidoma.cz expert na řeč těla, herec a moderátor Petr Vojnar.

Zároveň však dodává, že i tentokrát se v jeho projevu našly náznaky nervozity. „Stále se necítil ve své kůži, což dokazuje velké množství přeřeků při čteném textu. Ve mně to evokuje, že jsou stále věci, které se snaží skrývat. Jen o nich teď nemusel mluvit.“

Jak poznat lháře podle Petra Vojnara:

zkrácený dech

polykání těsně před vyřčením lži, případně těsně po

třesoucí se ruce

třesoucí se hlas

časté přeřeky

třesoucí se horní ret

