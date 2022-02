Mynář se zamotává do skartační kauzy, Babiš už ho nechrání. Zbývá jen Zeman

/KOMENTÁŘ/ Nejnověji Mynáře trápí problém se skartační kauzou, do které se začal docela solidně zamotávat. Záležitost zaměstnává už týden všechna média, takže jen ve zkratce připomeňme, že policie přišla na Hrad pro tajnou zprávu, kterou BIS poslala prezidentovi Zemanovi. Jenže jak se později ukázalo, zpráva ležela kdesi v archivu několik dní a teprve pak se dostala k prezidentovi. Jelikož Mynář nemá bezpečnostní prověrku, nesměl do zprávy nahlížet, ani s ní manipulovat.

To chtěla policie ověřit, protože panovalo všeobecné podezření, že právě v oněch 7 respektive 10 dnech se do zprávy mohl dívat nejen Mynář či Nejedlý ale vlastně kdokoliv, komu by se líbilo vědět více o Vrbětické kauze. Poslanec Ondřej Kolář se dokonce nechal slyšet, že by ho nepřekvapilo, kdyby zpráva skončila rovnou na ruské ambasádě. Detektivové z Národní centrály boje proti organizovanému zločinu se proto vypravili za Mynářem, aby jim konkrétní dokument vydal. Chtěli ze zprávy sejmout otisky prstů, čímž by lehce zjistili, kdo s dokumentem manipuloval. Mynář jim ovšem nedal nic s tím, že dokument byl omylem skartován.

Další vývoj už jsme mohli sledovat v přímém přenosu. Strhl se mediální povyk, kancléř se začal zoufale bránit vydáváním nejrůznějších prohlášení, kdy jednou útočil na BIS, podruhé zase tvrdil, že skartace nebyla provedena omylem a že vše je v pořádku. Situací se začali zabývat poslanci z Bezpečnostního výboru, kteří si pozvali šéfa BIS Michala Koudelku a také šéfa NCOZ Jiřího Mazánka. Výsledkem je, že poslanci konstatovali, že dotčené úřady postupovaly ve věci správně a do Kanceláře prezidenta republiky poslali kontrolu z Národního bezpečnostního úřadu, která má začít prakticky okamžitě.

Hradní skartační orgie

Mezitím se ukázalo, že ke skartování dokumentů nedošlo poprvé, Mynářovi lidé skartovali také rozhodnutí o udělení státního vyznamenání předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému. Tomu chtěl Miloš Zeman vyznamenání udělit a dokonce to veřejně vyhlásil, ale pak si to rozmyslel a řekl, že Rychetskému nic nedá. Pomstil se mu tím za rozhodnutí soudu zrušit volební zákon, s čímž prezident nesouhlasil.

Rozhodnutí o udělení vyznamenání opět zmizelo v hradní skartovačce. I tohle bude zajímat kontrolory z Ministerstva vnitra. Kancléř zjevně nasadil novou taktiku, kdy pro něj nepohodlné dokumenty, které by mu mohly jakkoliv uškodit, prostě skartuje. Za skartaci může dostat v nejhorším případě snad pokutu, názor veřejnosti ho vůbec netrápí, takže je to pro něj mnohem lepší, než kdyby musel dokumenty vydávat a pak se hájit na policii.

Mynář pod palbou

Mynář je zjevně pod obrovským tlakem. Média přinesla zprávu, že v době krize kolem Zemanovy hospitalizace na jednotce intenzivní péče se rozhodl Andrej Babiš přestat poskytovat Mynářovi politické krytí a naopak začal vyhrožovat, že ho z úřadu sám odvolá, pokud k tomu bude mít příležitost. Pak své výroky začal mírnit, ale Babišovo politické a bezpečnostní krytí ne zjevně u konce. Představa, že by na Hradě zaklepala policie a chtěla nějaké dokumenty, by byla před rokem ječtě naprosté sci-fi.

Že se vítr obrací pochopil i druhý hradní kumpán, poradce Martin Nejedlý. Ten sice přišel o diplomatický pas, ale snaží se na sebe neupozorňovat a v médiích se téměř nevyskytuje, což se jeví jako dobrá taktika. To nešťastný Mynář se koupe prakticky neustále v reflektorech mediálního zájmu a moc to nezvládá. Dobrým příkladem byla loňská hospitalizace Miloše Zemana, kdy se Mynář dostal dokonce do konfliktu s vedením nemocnice. Mluvčí Ovčáček (který je Mynářův podřízený) zase sdílel místo informací o prezidentově stavu jen biblické žalmy a panovaly důvodné obavy, že Zemana nechali na Hradě bez adekvátní lékařské péče nebo dokonce ve stavu bezvědomí.

Když k tomu připočítáme Mynářovy problémy s podnikáním, kde rovněž čelí vyšetřování policie a nebo třeba (zatím) nepravomocné odsouzení dalšího jeho podřízeného ředitele Lesní správy Miloše Baláka, na klidné spaní Mynář moc zaděláno nemá.

Celá situace samozřejmě může vyvolávat jisté uspokojení, že si snad spravedlnost konečně našla cestu i k hradním šíbrům, ale bylo by předčasné jásat. Mynář už si sice možná uvědomil, že doba bezbřehého hájení končí, ale ruku nad ním stále drží Miloš Zeman. I jemu se krátí mandát a je otázka, co všechno ještě reálně může ve prospěch svého osobního přítele udělat. Že ho neodvolá z funkce, je jasné a nikdo s tím ani nepočítá. Ale pokud Mynář čeká, že ho prezident ze všech jeho průšvihů vyseká například udělením milosti, možná se plete.

Zeman už několikrát ukázal, že lidé pro něj mají hodnotu jen jako vykonavatelé jeho vlastních plánů a záměrů. Mynáře bude potřebovat ještě maximálně rok a pak se odebere do svého nového bungalovu. Mynář, který má nyní spoustu mocných nepřátel, zůstane sám . Pak možná nadejde doba, kdy u Mynáře zaklepe policie a kancléř odejde v poutech. Dá se říct, že už by bylo na čase.

