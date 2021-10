Mynářovy hry na Pražském hradě vyjdou Česko draho. Jen záchrana dlažby po kelímkové pietě stála statisíce

/MYNÁŘOVO OKÉNKO/ Hradní kancléř, přesněji vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislav Mynář si v posledních měsících zřejmě opanoval mnohem více pravomocí, než mu z jeho pozice přísluší. Ukazuje to dění posledních dní a naznačovaly to už mnohé jeho kroky, kterým vláda Andreje Babiše jen netečně přihlížela. Nyní se premiér pasoval do strážce Pražského hradu a hodlá Mynáře dokonce dostat z jeho funkce.

Právě tato Babišova aktivita vyvolává mezi lidmi posměšky a ani opoziční politici se nezdráhají zvolat: „Trestně stíhaný premiér vyhrožuje trestně stíhanému vedoucímu - vítejte v Česku 2021.“ Přitom ještě nedávno premiér vycházel s hradním úředníkem Mynářem bez problémů a chod jeho úřadu hájil a podporoval. Připomněl to například politický analytik Jiří Pehe: „Babiš si spočítal, že ve světle výsledků voleb Zemana a jeho okolí už k ničemu nepotřebuje, takže teď klidně půjde po lidech, s nimiž byl byl 8 let jedna ruka...Mynář ho může zastavit, jen pokud na něj Hrad něco má.“

Babiš si spočítal, že ve světle výsledků voleb Zemana a jeho okolí už k ničemu nepotřebuje, takže teď klidně půjde po lidech, s nimiž byl byl 8 let jedna ruka...Mynář ho může zastavit, jen pokud na něj Hrad něco má. — Jiří Pehe (@JiriPehe) October 20, 2021

S potápějící se hradní lodí však Andrej Babiš cítí nevoli ve značné části veřejnosti a mávnutím proutku se z něj stává strážce korunovačních klenotů i prezidentských pravomocí. Že by je chtěl za nějakou dobu sám přebírat ve vší vážnosti a úctě, kterou by měly ve spojení s institucí prezidenta republiky mít?

Hradní plastová ostuda

Cesta k navrácení hodnoty funkce hlavy státu v očích veřejnosti však bude celkem náročná, a to právě i kvůli chování premiéra Andreje Babiše. Ten nezkritizoval žádné kroky Hradu, i když se proti nim zvedla vlna nevole. Jedním z takových přešlapů byla také slavná pietní akce za oběti koronaviru v Česku. Prezident, respektive jeho kancelář, se rozhodl, že 10. května uctí 30 tisíc lidí, které zabil covid 19. Nádvoří Pražského hradu pokryly desetitisíce svíček vložených do plastových kelímků, aby se vosk ze svíček působením větru nerozlil na slavnou Plačnikovu dlažbu.

Jak funguje česká mainstreamová dezinformační scéna?



Zveřejní jednu fotografii s pokrouceným obalem na svíčky.



Snímek začne šířit na sociálních sítích.



Dezinformační média zkritizují pietu na základě jedné fotografie.



A pak máte realitu, která byla důstojná a jímavá pic.twitter.com/993AsfrIlZ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2021

Akce dojala především tiskového mluvčí prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, který svůj twitter zahltil dojemnými fotografiemi a doplnil je duchovními vzkazy: „Tisíce světel za zesnulé a zářící dům Boží. Světlo ze světla. Ale někteří lidé mají raději tmu.“ Tou dobou už se ovšem na sociálních sítích šířily fotografie teplem roztavených kelímků a kritika, že lidé kolem prezidenta nedokáží vytvořit ani důstojnou pietu.

By mě zajímalo, kde udělali soudruzi z Hradu chybu. pic.twitter.com/e8ytuy53GU — Lukas Biba (@bibalukas) May 10, 2021

Nápad s kelímky se zrodil v Kanceláři prezidenta republiky a vedlo ji k tomu šetření. Alespoň tak to vysvětlil mluvčí Ovčáček na svém twitteru: „V rámci odporné snahy opozice o snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky nezbylo na nic jiného než na tyto kelímky. Opozice umí jen házet klacky pod nohy… A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 6:13… Modlím se za vás.” Toto své vysvětlení ale po chvíli smazal a nahradil jej jiným, který lze dohledat na jeho twitteru dodnes:

„Opozice už nemá žádné zábrany:

1. Udělala si spojence z koronaviru v boji s vládou, které házela klacky pod nohy.

2. Podkopala svobodu v republice rozpoutáním kampaně ve stylu 50. let kvůli kauze Vrbětice.

3. Zneuctila pietu za 30 000 obětí koronaviru.”

Drahá oprava, stovky archivačních krabic

Pokud zůstaneme u původního Ovčáčkova tvrzení, že se Kancelář prezidenta republiky snaží být dobrým hospodářem, pak se tato snaha vrací panu vedoucímu Mynářovi po několika měsících jako bumerang. Oprava rozteklým plastem poničené vzácné Plačnikovy dlažby, jež zdobí nádvoří Pražského hradu, totiž vyšla hradní rozpočet na 191 000 korun bez DPH. Potvrzuje to smlouva, kterou zalistoval do svých archivů Hlídač státu. Ve smlouvě o dílo, uzavřené Správou Pražského hradu, je jasně vyčísleno, že jde o sumu, vyúčtovanou za opravu žulových desek na II. nádvoří Pražského hradu.

Rozhoduntí pana vedoucího KPR nasázet svíčky do plastových kelímků a zapálit je, byl vynikající nápad.



Úklid zničené dlažby vyjde na 191 100 Kč bez DPH. Obnos však nezaplatí pan vedoucí, ale my všichni.



Děkujeme.

cc: @PREZIDENTmluvci. pic.twitter.com/XolsncmmdV — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) October 20, 2021

Za co dál KPR utrácí peníze z rozpočtu, který jen v roce 2020 přečerpala o 235 milionů korun? Například 11. října uzavřela KPR smlouvu na nákup 400 kusů archivačních krabic, a to v celkové hodnotě 131 400 korun bez DPH. K čemu je úřad potřebuje ve chvíli, kdy je prezident Zeman v nemocnici, vyvolává opět spíše pochybnosti a černý humor na sociálních sítích. Poslanec Petr Gazdík tento nákup okomentoval slovy: „Na Hradě nakoupili archivační krabice za 130 000,- Kč... to mnohé vysvětluje.“

Na Hradě nakoupili archivační krabice za 130000,-Kč… to mnohé vysvětluje pic.twitter.com/l8thIRlnro — Petr Gazdík (@petrgazdik) October 16, 2021

Přijde Mynář o lukrativní plat?

Nikdo jistě nepředpokládá, že úředníci z KPR případně Správy Pražského hradu přestanou pracovat a nebude se v kancelářích či v rámci provozu Pražského hradu nic dít jen proto, že se prezident Miloš Zeman nachází na nemocničním lůžku a nemůže vykonávat žádnou práci. Přesto by se ale Vratislav Mynář, nejbližší spolupracovník prezidenta, měl držet i v utrácení při zemi. Vždyť jen jeho plat stojí daňové poplatníky další statisíce. Například v roce 2020 si vydělal Vratislav Mynář 2 757 858 korun hrubého, neboť jeho plat činil 1 948 628 korun a na odměnách, odůvodněných jako "aktivní, vysoce kvalifikovaný přístup k plnění mimořádných úkolů i za plnění časově náročných úkolů souvisejících s programem prezidenta republiky" mu bylo vyplaceno 809 230 korun.

Podle současných zjištění kolem aktivit Vratislava Mynáře, jeho lžím ohledně stavu prezidenta, neinformování veřejnosti a celkového neplnění úkolů, které by měly z jeho funkce vyplývat, se zdá taková odměna až zbytečně nadhodnocená. Podle všech indicií to ale vypadá, že se takového finančního zpestření rodinného rozpočtu bude muset pan kancléř velmi brzy vzdát. Pokud totiž nepřijme výzvu k rezignaci od Andreje Babiše dobrovolně, je nahněvaný premiér rozhodnut jej z funkce odvolat. A to i s ohledem na skutečnost, že by se prezident Miloš Zeman mohl ze své nemoci přeci jen uzdravit natolik, aby se opět mohl vrátit k výkonu svých prezidentských pravomocí.

KAM DÁL: Každá strana má složky na své politické soupeře. Proto teď všechny průšvihy ANO nikdo odkrývat nebude, je to byznys.