O stovkách kilometrů nových dálnic, Pražském okruhu, uzavírkách i superministrovi Havlíčkovi s novým ministrem dopravy Kupkou

/ROZHOVOR/ Co se týká dálnic, zaostáváme nejen za vyspělou Evropou, ale například i za Maďary. „V Česku je dnes více než 6 milionů osobních aut a k tomu je třeba připočíst enormní nárůst kamionové dopravy od roku 1989. Kapacita našich silnic je pro takové množství opravdu nedostatečná,“ souhlasí nový ministr dopravy. Vidí však i jiná řešení, než "pouze" stavbu dalších kilometrů.

Miliardy na opravy silnic

Dle dat ŘSD má Česká republika 1 371 kilometrů dálnic. Když se podíváme k sousedům, tak Německo se právem chlubí dálniční sítí dlouhou více než 13 tisíc kilometrů, Autobahn je druhá nejdelší v Evropě. Celosvětově jsou pak Němci čtvrtí, elitní trojici tvoří Čína, USA a Španělsko. Ovšem například Polsko má 1 755 kilometrů dálnic, na Slovensku se pak řidiči svezou pouze na 500 kilometrech.

Problém je i to, že u nás stále často jezdíme po "tankodromech". Přitom peníze jsou. Na opravy a údržbu dálnic a silnic první třídy v Česku by v příštích deseti letech mělo jít až 160 miliard korun, což řekl šéf ŘSD Radek Mátl.

Tak v čem je problém? Bude Kupka lepší než Havlíček? Bude mít na všechno stovky sebechvalných slov, nebo za ním bude vidět práce?

Jaké to je přebírat ministerstvo dopravy po supermanažerovi panu Havlíčkovi, v jakém stavu resort je?

Popravdě, jsou tu velmi závažné problémy, ale v něčem je také dobře nakročeno. Bylo by laciné jen kritizovat. Co ale vytýkám minulému vedení ministerstva, bez ohledu na to, zda to byl pan Havlíček nebo jeho předchůdci z řad ANO, je neschopnost zásadně pokročit se stavbami, které patří mezi vůbec nejdůležitější pro dopravní systém celé republiky, a to je Pražský okruh, D35 a dokončení D1 u Přerova. Proto jsme si je vytkli jako národní priority.

Martin Kupka

- od prosince 2021 ministr dopravy ČR

- od ledna 2014 místopředseda ODS

- od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje (v letech 2016 až 2017 také náměstek hejtmanky a od roku 2020 pak 1. náměstek hejtmanky)

- v letech 2010 až 2021 starosta obce Líbeznice

Budeme letos jezdit po nových dálnicích? Kolik kilometrů se povede postavit ve vašem volebním období?

Letos budeme otevírat dálnice, jejichž výstavba byla zahájena v minulých letech. Není to bohužel závratné číslo. Zprovozněno bude 25,5 kilometrů dálnic, z nichž nejzásadnější je 14,7 kilometru na D35 mezi Časy a Ostrovem. Do konce roku 2025 chceme otevřít až 200 kilometrů nových dálnic. Problémem minulé vlády bylo, že se jí stavby dařilo zahajovat, a tím také dokončovat jako na houpačce. Loni sice bylo otevřeno 46,5 kilometru, rok předtím ale jen 21 kilometrů a v roce 2018 dokonce jen 4 kilometry. Abychom se podobným výkyvům vyhnuli, máme v letošním roce v plánu zahájit stavbu více než 50 kilometrů nových dálnic.

Co propojení D1 a D11, tedy propojení pražského kruhu Modletice – Běchovice, jaký je stav?

Podle dopravního zatížení jde dokonce o aktuálně nejdůležitější chybějící část tuzemské dálniční sítě. Momentálně se čeká na rozhodnutí jihočeského krajského úřadu, který řeší odvolání proti územnímu rozhodnutí. Nejbližší termín vydání pravomocného územního rozhodnutí je v dubnu letošního roku, pokud se to podaří, bude se pokračovat na dokumentaci pro stavební povolení a především v majetkoprávní přípravě. Zde se již podařilo připravit výkup řady pozemků.

Odpor ke stavbě je ale stále značný...

Součástí řešení je i důležitá přeložka silnice I/12. Ta významně uleví od tranzitní dopravy lidem v Běchovicích, v Újezdu nad Lesy, v Kolodějích i ve středočeských obcích Sibřina, Květnice či Dobročovice. U Úval dojde k napojení silnice II/101 na novou přeložku, což je důležitá součást dopravního řešení v blízkosti Prahy. Středočeský kraj připravuje poměrně rozsáhlou přeložku silnice II/101 od Říčan až po Úvaly. To dávám jako příklad toho, jak přesvědčovat samosprávy, protože jde o jeden funkční dopravní celek.

Pražský okruh. Kam byste ho rád v tomto volebním období posunul?

Poslední měsíce se podařilo najít shodu v postupu ohledně severní části D0 520 mezi Březiněvsí a Horními Počernicemi – na variantě, která povede z významné části v tunelech. Co se týče staveb 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, tak právě v letošním roce chceme dotáhnout do konce dokumentaci EIA, která zajistí co nejšetrnější vliv na životní prostředí a lidi v okolí. U stavby 519 se podařilo najít na konci loňského roku shodu s Prahou ohledně technického řešení úseku navazujícího na most přes Vltavu.

Andrej Babiš před volbami v roce 2017 sliboval: „Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.“ „Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.“ Realita? Zprovozněno 202,1 km dálnic, z toho je 97,4 km modernizované D1. Rozestavěno bylo pouze 141,7 km dálnic.

Budou ale na dopravní infrastrukturu peníze? Vláda škrtá, kde to jen jde, úspora 80 miliard z rozpočtu bolet nebude?

Jednoznačně chceme zachovat tempo investic do přípravy a výstavby dopravní infrastruktury ve výši významně přesahující 100 miliard ročně i pro další léta. A budeme to mít určitě složitější než minulá vláda, která vytvářela rekordní schodky, a pak nebyl prakticky žádný problém dát každému, kolik si řekl. Naše vláda musí hospodařit zodpovědně. Současně ale platí, že musíme hledat možnosti, jak výstavbu financovat i z jiných zdrojů, než je státní rozpočet. Je třeba v maximální možné míře využít Operačního programu Doprava (OPD3) a Nástroje pro propojení Evropy pro období 2021–2027 (CEF2), mezi obvyklé nástroje pro financování výstavby chceme zařadit i partnerství se soukromým sektorem tzv. PPP projekty.

Souhlasíte s nižším navyšování platů pro hasiče, policisty, záchranáře či učitele?

Jedním z klíčových úkolů vlády je brzdit inflaci a nepřispívat astronomickými schodky k roztáčení inflační spirály. Deficit v loňském roce se vyšplhal na 420 miliard, státní dluh je rekordních 2,5 bilionu korun. A jak už jsem řekl, je to trend. Pokud bychom neudělali nic, byl by letos deficit 500 miliard a v dalších letech ještě víc. Nižší navyšování platů nebo jejich zmrazení je daň za to, jak hospodařila předchozí vláda.

Jak konkrétně budete řešit nefunkční režim koordinace obce-kraj-stát při opravách a uzavírkách silnic, kdy se často stává, že si to tyto tři "orgány" mezi sebou nic neřeknou? Pak se stává, že z obce třeba není možné vyjet, směřuje do ní třeba i objížďka dálnice apod.

Koordinace uzavírek při opravách komunikací mezi subjekty, které opravy provádějí, je velká bolest. Chystáme propojení současných digitálních nástrojů, které mají na ŘSD i na krajích. Důležité je, aby na plánované opravy i investice viděli všichni, včetně silničních úřadů, které uzavírky povolují. V minulém období se podařilo prosadit vznik digitální technické mapy. A právě tento nástroj bych rád použil právě pro vytvoření společné informační platformy pro předcházení zbytečným střetům.

Takže koordinaci zlepšíte?

Ano, ale stejně budeme čelit posunům termínů například kvůli odvolání proti výsledku veřejné soutěže a podobně. Jednotlivé opravy se pak dostávají do kolize a nastává složitá volba, zda nachystanou opravu za komplikovaných podmínek pro motoristy udělat, nebo ji odložit na neurčito a třeba přijít o peníze. A samozřejmě si také uvědomuji, že česká síť silnic je kapacitně omezená a pokud se uzavře důležitá spojnice, vždy to bude znamenat nějaké omezení pro řidiče.

Proč je dopravní síť v Česku nedostatečná?

Důvodem jsou stručně řečeno dva faktory, které situaci vyhrocují. Jedním je pomalá výstavba nových dálnic a silnic I. třídy a druhým pak rychlý nárůst počtu vozidel. V Česku je dnes více než 6 milionů osobních aut a k tomu je třeba připočíst enormní nárůst kamionové dopravy od roku 1989. Současně je nutné zvýšit kapacitu železniční infrastruktury, aby na ni bylo možné přesunout část nákladní dopravy ze silnic a samozřejmě podporovat i veřejnou dopravu, která musí být důstojnou alternativou k dopravě individuální.

Vy jste opustil post starosty Líbeznice, nemrzí vás to? Přeci jen to byla i hodně srdcová záležitost...

Mrzí, ale v Líbeznicích budu žít dál a zůstávám i v zastupitelstvu. V posledních letech jsem pro obec pracoval jako neuvolněný starosta a nebral jsem starostovský plat. Takže ano, byla to srdcová záležitost, měl jsem tam skvělé spolupracovníky, každý den ráno jsme si společně prošli aktuální problémy a úkoly. Kromě kolabující dopravy, nedostatku míst ve škole a řešení řady dalších problémů jsme se snažili i o to, aby se lidé znali, aby měli důvod se na ulici pozdravit, aby prostě žili v prostředí, které je k nim přátelské a dělá jim radost. Alespoň něco z toho se pokusím přenést i na vládní úroveň.

KAM DÁL: Jak zajistit důstojné stáří a důchody, ze kterých se dá přežít? Senátorka Jelínková má recept, bude ho Fialova vláda realizovat?