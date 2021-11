Odpírači očkování do sebe nechtějí píchat chemii. Pak do nich na ARO tečou litry každou hodinu a jsou s tím v pohodě

Drtivá většina tuzemské politické scény nabádá k očkování proti koronaviru. Vláda konečně spustila kampaň na podporu vakcinace, byť nepěkné fotky mrtvých lidí vzbudily řadu vášní. "Neustále očkování odkládala" či "Nestihl třetí dávku", zní popisky snímků.

Musí dostávat léky, aby přežili

Zastáncem očkování je i Martin Kuba, který na sociálních sítích mnohokrát zveřejnil názor, že jedině vakcína pomůže k návratu do normálního života. „Takhle to vypadá vedle jedné postele na ARO u pacienta s těžkým průběhem covid. Všechny ty dávkovače mu pořád dodávají do těla přesné poměry léků, aby přežil. Přitom hlavní, proč se nechtěl nechat očkovat bylo, že do sebe přeci nenechá píchat nějakou chemii,“ napsal si jihočeský hejtman na Twitter k fotce s přístroji.

Takhle to vypadá vedle jedné postele na ARO u pacienta s těžkým průběhem covid. Všechny ty dávkovače mu pořád dodávají do těla přesné poměry léků, aby přežil.

Přitom hlavní, proč se nechtěl nechat očkovat bylo, že do sebe přeci nenechá píchat nějakou chemii. pic.twitter.com/53P5ecxtIj — Martin Kuba (@Kuba_Martin) November 11, 2021

Jakoby tím píchl do vosího hnízda. „Já na to "jipkování" už mám alergii. Způsobuje to u mě čím dál větší odpor k celýmu očkování. I díky práci tady pana hejtmana a jeho manipulativním tweetům si pro tečku nikdy nepůjdu,“ zní jeden z komentářů. „Zato zemřou svobodní a určitě ne jako ovce,“ má jasno další diskutující.

Komentáře, nad kterými zůstává rozum stát

„Kdesi v jiném vláknu psala údajně zdravotní sestra komentář k podobné fotce, že kdo má taková kvanta dávkovačů, je na jipce primárně z důvodu svého původního stavu, corona nemá být tolik lékově náročná,“ šokoval svými znalostmi další člověk.

Na to ale Kuba ostře zareagoval: „Co to je za blbost? Coronavirus způsobuje zápal pllic, který vyústí až v multiorgánové séhání. Přesně tyhle komentáře jsou úplně mimo lékařskou realitu.“ Co bude dál, co se ještě dozvíme?

Co to je za blbost? Coronavirus způsobuje zápal pllic , který vyústí až v multiorgánové séhání. Přesně tyhle komtáře jsou úplně mimo lékařskou realitu. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) November 11, 2021

