Ovčáček je na diagnózu, Mynář manipuluje s pravdou. Státním institucím vadí mocenské hry lidí kolem prezidenta

Dvojice nejbližších spolupracovníků prezidenta Zemana - tedy Jiří Ovčáček a Vratislav Mynář - se pasovala do role obránců nemocné hlavy státu. Umožnilo jim to chování Miloše Zemana v posledních letech, kdy nejen jim dvěma udělil téměř nadpozemská privilegia a vložil jim do rukou tolik důvěry, že ji mohou nyní zcela snadno nadužívat.

Hradní kancléř, respektive vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, Vratislav Mynář nastavil informování o zdravotním stavu prezidenta Zemana směrem, který se stává hodně nepovedenou fraškou. Pomáhá mu v tom jeho podřízený, vedoucí tiskového odboru Jiří Ovčáček, jehož tweety a vzkazy na facebooku gradují v posledních dnech do výšin, které už i odborníci na psychické zdraví hodnotí jako akutní potřebu stanovení diagnózy pro jejich pisatele.

Tajné pozvání

My, občané ČR, se ale stále nedozvídáme, v jakém stavu je český prezident, ani zda je schopen vykonávat své pravomoci a jaký je výhled na jeho návrat do úřadu. „Chci zdůraznit, že pan prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi,“ uvedl Ovčáček pro ČTK. Jeho slova se pokusil podpořit i dosluhující předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, jehož přítomnost si údajně prezident na nemocničním pokoji vyžádal. Kancléř Mynář o návštěvě ovšem raději neinformoval Zemanova ošetřujícího lékaře, a tak se z přítomnosti pana poslance stal celonárodní skandál. Proč? Protože opět všichni zúčastnění lhali o tom, jak celá akce proběhla, kdo se jí účastnil a jaký měla smysl. Protichůdným prohlášením nakonec musely udělat přítrž jak tisková mluvčí ÚVN (zde), tak i mluvčí Policie ČR. Vondráček byl za svou návštěvu dokonce pokárán svým předsedou Andrejem Babišem a jen naivní člověk by uvěřil tomu, že to opět nebylo jen špatně sehrané divadlo. Copak by si šéf Sněmovny dovolil jít za prezidentem "na tajňačku", bez Babišova svolení a v situaci, kdy právě dosluhující premiér je zapsán na oficiální pořadník schůzek?

Čí je podpis na dokumentu?

A aby náhodou nebylo spekulací málo, vytasil se Radek Vondráček s dokumentem, který svolává ustavovací schůzi nové Poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Lejstro mu údajně přímo na lůžku podepsal prezident Zeman. Šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš akt podpisu sice zdokumentoval, ale fotografii z etických důvodů odmítá komukoli poskytnout. Kde se Kruliš u pana prezidenta vzal, když k němu mají podle jeho ošetřujícího lékaře Zavorala přístup pouze nejbližší lidé, vysvětleno nebylo. Vysvětlení ale požaduje veřejnost také ohledně samotného Zemanova podpisu. Ten totiž bez zevrubného grafologického rozboru zdaleka neodpovídá stylu písma, které prezidenta doprovází po celá desetiletí.

Naopak je až příliš podobné písmu paní Ivany Zemanové, manželky prezidenta, která se do situace kolem svého manžela vložila srdceryvným prohlášením, přenášeného médii z útrob Pražského hradu. Nikdo první dámě nebere její smutek nad manželovým zdravotním stavem, o jehož pravé povaze se můžeme stále jen dohadovat. Ale pokud chtěla národ uklidnit, bude to muset zkusit ještě jednou. Čtení slohu sepsaného na zakázku nebyla ta správná cesta a ani slova o hluboké lásce slzy do očí posluchačům nevehnaly.

Senátoři nehodlají nečinně přihlížet

A neobměkčila jimi ani nejvyšší představitele Senátu ČR, kteří se ještě večer před víkendem rozhodli svolat tiskovou konferenci. Na té velmi důrazně přednesli svá stanoviska k chování nejbližších lidí kolem prezidenta Zemana. Předseda Miloš Vystrčil informoval i tom, že požádal o prognózu zdravotního stavu napřímo prezidentova ošetřujícího lékaře. Vedlo jej k tomu mlčení z Hradu, který stejnou žádost obdržel v pondělí a za pět dní se k ní oficiálně ani neoficiálně nevyjádřil. „Táži se nemocnice i profesora Zavorala jako lékaře, jak to s panem prezidentem je z hlediska jeho způsobilosti vykonávat svůj úřad. Očekávám že pan ředitel nemocnice bude rychlejší, než je Kancelář prezidenta republiky," pronesl na tiskovém brífinku Vystrčil.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil žádá o prognózy vývoje zdravotního stavu prezidenta republiky (11. 10. 2021): „Máme obavu, zda současný zdravotní stav umožňuje prezidentu republiky vykonávat svůj úřad. Tuto rámcovou informaci, která umožní zachovat patřičný respekt a citlivost vůči panu prezidentovi a jeho rodině, očekáváme od Kanceláře prezidenta republiky. Ta v tomto ohledu dosud nekonala dostatečně, proto ji dotazujeme.“

Jistě není od věci připomenout, že jeho předchůdce Jaroslav Kubera byl těsně před svým nečekaným skonem v lednu 2020 pod silným tlakem čínské ambasády a Pražského hradu kvůli cestě na Tchaj-wan. V dubnu 2020 to uvedly Kuberova manželka i dcera pro pořad 168 hodin České televize a dodaly, že Kubera o Mynářovi nikdy nemluvil s respektem. „Pana Mynáře prostě neuznával. Z rohovorů s ním neměl dobrý pocit,“ dodala. Možná i z úcty k bývalému předsedovi je ten současný, Miloš Vystrčil, na chování hradní kanceláře více citlivý. A nehodlá nechat úředníky dělat si, co chtějí, bez rázné odezvy. Ve své kritice současných poměrů na Pražském hradě se nebojí jít daleko poslanec Petr Gazdík, který pro ČT uvedl: „Mocenské hry pana kancléře jsou na úrovni ústavního puče!"

Mluvčí v roli rytíře

Udržení důstojnosti instituce Prezidenta ČR nepomáhá ani neomalené chování Jiřího Ovčáčka, tiskového mluvčí, který se rozhodl, že bude bránit svého chlebodárce jako středověký rytíř. Jak jinak si vysvětlit jedno z jeho mnoha prohlášení na sociálních sítích: „Pan prezident je úžasný člověk, statečný, moudrý. Jediné, co je pro mne teď důležité, je uzdravení pana prezidenta. A dál budu hrází těm, kteří zlořečí. Nechť si zlobu vybíjí na mně. Jak řekl jednou pan prezident: Jsi můj štít a meč. Avšak modlitba, to je to nejdůležitější.“

A toto je jen jeden z několika statusů, které šéf tiskového odboru prezidenta vypouští do veřejného éteru. Jakou mají tyto projevy netolerance a veřejné vzdechy relevanci, když je pronáší úředník, který by měl za všech okolností dbát o důstojný statut instituce prezidenta republiky? Veřejnost by je měla brát s rezervou a zbytečně si jimi ještě neumocňovat už tak zmatené pocity, které jim dvojice úředníků servíruje. Zda se něco změní v nejbližších dnech, si můžeme odvodit od reakce pana Mynáře, kterého evidentně naštvalo, že mu schůzka Vondráčka v nemocnici neprošla bez ztráty kytičky. Po večerním apelu senátorů totiž řekl pro ČTK: „Po dohodě s rodinou pana prezidenta se chystám na počátku příštího týdne veřejně vystoupit a vyvrátit lži, které se šíří.“ Proč se o tom Mynář dohaduje s rodinou a ne přímo s panem prezidentem, když je v tak dobrém stavu, že s předsedou sněmovny Vondáčkem vtipkoval a vyžádal si knihu o Winstonovi Churchillovi, se můžeme opět jen dohadovat.

