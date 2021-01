Pirát Ferjenčík: Venku zima, chci koupit synkovi boty. Ale nemohu, na rozdíl od střeliva je to zakázané

„Venku je okolo nuly a sněží. Synek má děravé boty. Koupit nové v krámu nemohu, vláda to zakázala. Boty totiž nejsou nezbytné. Zkoušíme je koupit přes e-shop, ale těžko říct, jestli se trefíme napoprvé. Střelivo bych si koupit mohl. Těžko říct, co se tím vláda snaží naznačit,“ kroutí hlavou pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Nejhorší je nejistota

Lyžařské areály zavřené přesto, že by pro jejich majitele nebyl problém zajistit rozestupy. Supermarkety či hobbymarkety naopak otevřené a kumulace desítek i stovek lidí na jednom místě, fronty u pokladen, rozestupy dodržované jen sporadicky.

„Pokud existuje ještě horší varianta než zákaz provozu areálů v plné sezoně, pak je to nejistota, zda budeme moct za pár dní otevřít, nebo zda zůstaneme nadále zavření. Vláda měla původně rozhodnout už toto pondělí a je otázkou, proč se tak nestalo,“ říká Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy a viceprezident České unie cestovního ruchu. Mimochodem, jeden den zasněžování stojí mezi desetitisíci a statisíci korun denně, záleží na velikosti areálu.

Proč jsme nejhorší na světě?

I tak vypadá taktika vlády v boji s novým typem koronaviru. Podobných absurdit je ale mnohem více. Diví se někdo, že je Česká republika nejhorší na světě, pokud jde o počty nakažených? Asi těžko. Bylo by to vtipné, pokud by ovšem zbytečně neumírali lidé a další by nepřicházeli o své živnosti a jiné zdroje obživy. „Země, které před časem velkým problémem prošly, třeba Itálie nebo UK, se z něj poučily a přední místa v tabulkách nechávají jiným. My obrovské selhání z podzimu opakujeme právě nyní. Myslím, že to je unikátní a těžko odpustitelné,“ tvrdí europoslanec Luděk Niedermayer.

„Mám poznámku k “fungování” chytré karantény. Můj spolupracovník, se kterým jsem trávil čas v kanceláři, byl 27. 12. pozitivně testován na Covid (silné příznaky) Dodnes mu nikdo nezavolal. Kdyby nás neobvolal a my se příslušně nezachovali, mohli jsme svobodně všichni šířit,“ přidal další střípek do mozaiky současné situace Miroslav Kalousek. Co bude dál? Zákaz dýchání na veřejnosti nebo podobný nesmysl?

