Pirátostan má trumf po volbách, ať už dopadnou jakkoliv. Disponují totiž revolučním vynálezem

/POLITICKÁ SATIRA/ Pirátská strana se navenek vždy snažila občanům představit jako progresivní politické uskupení, které má velmi blízko k nových technologiím. Na komunální úrovni se snaží byrokracii dělat online a technologické systémy, které mají zjednodušit komunikaci mezi státní správou a občany, měly být jedním z pilířů jejich know-how. Zatím se v průběhu kampaně o podobných tématech nemluví nahlas, ale zdá se, že jeden trumf mají přece jenom v rukávu.

Ať se děje, co se děje

Z kruhu blízkých koalice Pirátostan, že se po volbách chystá něco jen těžko uvěřitelného. Technologický tým expertů, který pracuje primárně pro Piráty, totiž mobilizoval i pracovníky z Akademie věd. Pomocí nových počítačových technologií a dlouhých letech neúspěšných pokusů a vědeckých experimentů se evidentně povedlo vytvořit zbraň na všechny problémy světa.

Ano, slyšíte dobře. Heslo “Vraťte zemi budoucnost”v sobě nese ještě jednu velmi důležitou a doposud skrytou zprávu. I přestože se jedná stále o spekulaci, zdá se, že nestojí na křehkých základech. Pokud někdo koalici podezříval z toho, že to, co v kampani říkají, jsou jen líbezné sliby, bude pravděpodobně na omylu. PIRSTAN totiž dokončili vynález, který změní chod na celém světě. O co konkrétně jde?

Svět bez chybičky

Vědcům a politiků se totiž podařilo vytvořit funkční stroj času. Vize spisovatelů sci-fi se tak konečně naplní a stane se tak v Praze po volbách. Podle zákulisních informací je současné koalici úplně jedno, jak volby dopadnou, protože se umí vrátit kdykoliv do blízké minulosti, aby napravili naši budoucnost.

V praxi to znamená, že pokud Pirátostan ve volbách propadne, spustí stroj času, který ji vrátí o měsíc zpátky, aby napravila všechny chyby, které v kampani udělala a kterými se nepodařilo přesvědčit voliče k tomu, aby jí hodili svůj hlas ve volbách. Stroj času, který se inspiroval v první řadě snímkem Návrat do budoucnosti, však má stále své mouchy. Do minulosti s ním nelze cestovat dál než o měsíc zpátky.

Zcela reálně tak hrozí, že si celá Česká republika několikrát zopakuje poslední měsíc před volbami, což by pro všechny mohlo být velmi náročné. Opakovaly by se všechny předvolební super, giga, maxi debaty, znovu by se roztočila kola otravné kampaně na sociálních sítích a ano, znovu bychom viděli “novinku” ohledně kauzy Panama papers. Je tedy nakonec tento nástroj času k něčemu dobrý?

Vrátí se Masaryk?

Vize přenést se v čase znamenala neuvěřitelné možnosti. Oba političtí lídři téměř ihned začali uvažovat, že by z minulosti do budoucnosti přenesli významné persony našich dějin. Do roku 2021 plánovali přenést Praotce Čecha, Jana Žižku, Jana Husa, J. A. Komenského, ale také T. G. Masaryka či Václava Havla, který měl být supervizorem všech těchto významných historických veličin. Tímto krokem by se vytvořila silná vláda, která by neměla nikde na světě obdoby.

Ministerstvo obrany by připadlo Janu Žižkovi, ministerstvo pro místní rozvoj Praotci Čechovi, Jan Hus by byl premiérem a J. A. Komenský samozřejmě ministrem školství. Pozice Masaryka by byla samozřejmě na Pražském hradě. Právě on by kandidoval v přímé volbě po vypršení mandátu Miloše Zemana. Ivan Bartoš a Vít Rakušan se ovšem neshodli, zda by PR jejich kampaně měl dělat Jára Cimrman, který má s podobným projektem zkušenosti z divadelní hry České nebe. Oba politici se neshodli, zda je Cimrman opravdový a jestli ho je možné vůbec najít v minulosti.

Vzhledem k tomu, že stroj času však umí přenést diplomatické posly ze současnosti jen o jeden měsíc zpět, jsou tyto možnosti značně omezené. Uvidíme po volbách, jak s tímto nástrojem koalice Pirátů a Starostů naloží.

