Pirátská sociální politika: Olga Richterová exkluzivně o péči o děti, pomoci samoživitelům i o svém vztahu s bratrem

Vymezení vůči politice hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše. Tím chtějí Pirát a STAN oslovit nerozhodnuté voliče a zajistit si jejich hlasy. Faktem je, že politika "antiBabiš" je celkem snadná. Kauzy předsedy vlády jsou známé i dostatečně velké na to, aby se na nich dala postavit značná část kampaně. Bude to stačit? Není už to příliš ohraná písnička? Uvidíme za pár týdnů u voleb.

Sázka na autobus už tady byla

Piráti vsadili i na další osvědčenou taktiku – do regionů za voliči vyrazil „švindl bus“, na kterém jsou znázorněny velké politické kauzy současné vlády. Zejména na sociálních sítích však za to strana dostává „za uši“. „Nejsou originální. Chce to trochu invence,“ má jasno například strojní inženýr Karel Kropáček.

Stejně se prezentoval už v 90. letech Miloš Zeman, když republiku objížděl se „Zemákem“. S nápadem tenkrát přišel Miroslav Šlouf. A stačí si vzpomenout na kampaň v roce 2017, kdy Piráti "provětrali" vězeňský autobus. „Právě to mi vadí. Jako by nedokázali vymyslet nic nového. Letos se navíc potvrzuje, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíte. Zkrátka to není dobré,“ doplnil Kropáček.

Jaké sliby Piráti realizovali a jaké ne?

Splněné sliby:

Chráněný bankovní účet

bankovní účet Zákaz klecového chovu slepic

klecového chovu slepic Digitální ústava

Nesplněné sliby:

Zavedeme bezpečné sdílení elektronické dokumentace u lékaře

bezpečné sdílení elektronické dokumentace u lékaře Podpoříme regulovanou legalizaci konopí pro léčbu i rekreační užívání

regulovanou legalizaci konopí pro léčbu i rekreační užívání Zrušíme koncesionářské poplatky

Piráti dávají ve svém programu velkou váhu sociální politice. Místopředsedkyně strany Olga Richterová je v tomto ohledu velkou a hlasitou bojovnicí. Bude se ale její politika vůbec nějak lišit od stylu současné ministryně Jany Maláčové, která neváhá populisticky utrácet peníze, které v rozpočtu nejsou? Jak by řešila palčivé otázky, které sociální oblast bezesporu trápí?

Oslovili jsme lídry všech stran, které mají reálnou šanci dostat se v říjnových volbách do Sněmovny (v případě koalic předsedy jednotlivých stran). Vládní strany se bohužel s občany o své myšlenky podělit odmítají. Premiér Babiš se omluvil pro nedostatek času, Jan Hamáček (ČSSD) na prosbu o rozhovor nereagoval vůbec, stejně jako tiskový mluvčí strany. Pozici "mrtvý brouk" zvolil i předseda komunistů Vojtěch Filip.

Jaký máte dlouhodobý strategický plán na pomoc samoživitelům?

Jde hlavně o bydlení, jehož prudké zdražování během obou vlád ANO a ČSSD je jedním z velkých problémů země. Na ignorování řešení doplácejí nejenom samoživitelé a samoživitelky, ale i jejich děti a ve výsledku celá společnost. Proto chceme podpořit rozvoj bytového fondu obcí a prosadit přijetí zákona o podpoře v bydlení, jehož první návrh jsme připravili s odborníky. Počítáme s poradenstvím, podporou bydlení v soukromém sektoru za využití státní garance i s výstavbou dostupných a sociálních obecních bytů, podle iniciativy konkrétních samospráv.

Jak se díváte na odebírání sociálních dávek?

Varujeme před návrhem na odebírání dávek na bydlení třeba i kvůli plísni v bytě prosazovaným SPD. To zasáhne běžné občany ze zranitelných skupin – seniory, samoživitele, osoby se zdravotním postižením a další.

Jak zlepšit odměňování v sociálních službách, nebo jak jinak vyřešit nedostatek těchto pracovníků?

V oblasti sociální práce se výrazně liší odměňování podle typu zřizovatele zařízení či služby. Státní dotace na sociální práci, služby a sociálně-právní ochranu dětí se musí odvíjet od potřeb obcí či krajů a zohledňovat skladbu jejich obyvatel. Nedostatek sociálních pracovníků chceme řešit i skrze doplnění odborné kvalifikace po 5 letech praxe v oboru s patřičným promítnutím do výše mzdy či platu.

„Prosazujeme moderní systém srážek ze mzdy a navýšení nezabavitelného minima u single rodičů v exekuci a insolvenci, kteří jsou nyní znevýhodněni oproti sezdaným párům.“

Jsou podle vás dobře nastavené orgány sociálně právní ochrany dětí? Neměl by se stát více stavět za práva dětí a problematickým rodinám spíše pomáhat, a ne jim děti odebírat?

V systému ochrany ohrožených dětí jde do OSPODů jen minimální částka na prevenci, kterou navíc některé ani nevyčerpají. Důraz na prevenci je přitom zásadní. Rodinám v komplikované situaci leckdy chybí potřebné podpůrné služby. Chceme proto dále rozvíjet síť svépomocných, volnočasových a sociálních služeb pro rodiny s dětmi a systematicky řešit otázku bydlení pro ohrožené rodiny. K tématu máme přímo i bod v programu.

Plánujete revizi legislativních nastavení ohledně práv rodičů dětí, kteří nejsou schopni domluvit se na péči a o potomka se dlouze soudí?

Naším záměrem je motivovat rodiče k dohodě v otázce péče o děti. Právě projednávaná novela dává soudům širší možnosti, jak rodiče k dohodě vést a nedopustit rozvoj konfliktu, na který pak děti léta doplácejí...

...existují případy, kdy rodič, který má dítě v péči, vybere celý rodičovský příspěvek. Soud pak svěří dítě druhému rodiči, ale ten má smůlu, o dítě není z čeho pečovat. Co s tím?

Podle zákona má na rodičovský příspěvek nárok ten rodič, který o dítě osobně a celodenně pečuje. Rozhodne-li tedy soud, že bude dítě svěřeno do péče druhého rodiče, je nárok na příspěvek úřadem přehodnocen a následně vyplácen druhému rodiči. Pokud by mohli rodičovský příspěvek pobírat oba rodiče, například při střídavé péči, náleží dávka na totéž dítě jen jednou, takže se rodiče musí dohodnout. Nedohodnou-li se, je to úřad práce, kdo určí, kterému z rodičů rodičovský příspěvek přizná. Legislativa cestu zná, jen proces neprobíhá automaticky, ale předpokládá iniciativu ze strany rodiče.

Na první pohled by se vaše politika a myšlení hodilo spíš do ČSSD, nebo to tak není? Proč Piráti?

Jsme zastánci svobody, vzdělávání a současně víme, že pro každého z nás jako jednotlivce je důležité i dobré fungování celé společnosti. Proto jsme pro chytrá řešení, která umožní lidem nestát zbytečně ve frontě na úřadě a stále dokola vyplňovat stejné údaje. Stát neumí propojit databáze ani automatizovat části procesů, které nyní zbytečně musí řešit úředníci namísto individuálního přístupu k občanům a řešení složitějších případů.

Olga Richterová - je místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku, členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny - profesí je korpusová lingvistka a překladatelka z angličtiny a němčiny - do října 2018 byla zastupitelkou na Praze 10 - je vdaná a má dvě malé děti, žije ve Vršovicích a pochází z Choltic u Pardubic - jejím bratrem je místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík

Piráti měli raketový začátek předvolební kampaně, teď postupně v průzkumech klesají. S jakým výsledkem byste byla spokojená?

Ve volbách chceme zvítězit a sestavit vládu bez trestně stíhaných osob, korupčníků a extremistů. Společný koaliční program jsme předložili v lednu, nejdřív ze všech stran, a stali jsme se terčem hoaxů a pomluv. Věřím, že většina voličů nepodlehne lžím nedůvěryhodných osob, lidí mnoha tváří a populistů.

Pokud by se vám podařilo vyhrát volby a sestavovali byste vládu, pravděpodobně byste neměli ministerstvo financí, kde je silný kandidát STANu. Může to být pro Piráty problém?

Oba dva koaliční kandidáti, jak Lukáš Wagenknecht za Piráty, tak Věslav Michalik za STAN, jsou velmi odborně zdatní a těším se na spolupráci s oběma.

Jak se to stalo, že jste s bratrem tak politicky činní?

U oběda či u večeře se u nás doma o politice běžně diskutovalo. Náš praprastrýc, po kterém je Mikuláš pojmenovaný, byl hrdina Slovenského národního povstání a hned po únoru 48 musel utéct před komunisty. K Pirátům jsem se připojila před komunálními volbami v roce 2014, ale už dříve jsem se zabývala místním děním a podílela se na založení občanského sdružení. Chodit na jednání zastupitelstva bylo u nás doma normální a mně postupně začalo dávat smysl připojit se naplno.

Máte stejné názory na věci, nebo v čem se významně rozcházíte?

Máme podobné hodnoty. Naši rodiče kladli velký důraz na naše dobré vztahy jako sourozenců.

Měl k vám bratr vždycky ochranitelský vztah, nebo je to až v poslední době, kdy jste napadána často dost nevybíravými komentáři?

Rodinných vztahů si velmi vážím. Rodina je zásadní myslím pro každého. Ve chvíli, kdy se světem sociálních sítí šíří pomluvy nebo lži, je velká pomoc mít oporu. Nikdy se ale praktik politických byznysmenů a oligarchů nezalekneme. Stát nelze řídit jako zkorumpovanou firmu závislou na státních dotacích a vedenou stíhaným ředitelem, který šíří lži.

