Prověříme, komu dáváme peníze, říká ministr Jurečka. Pro někoho to může znamenat konec dávek, co sociálně vyloučené lokality?

Současná vláda bude šetřit, chce snížit schodek státního rozpočtu pod 300 miliard. Úspory by se měly najít zejména na straně státu, ne v peněženkách lidí. Přesto kabinet zvedl ruku pro zastavení růstu platu státních zaměstnanců. „Jde pouze o základní platy, tedy tarify. Lidem jsme připraveni dávat odměny jako ocenění konkrétní práce,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Zvedat by se tak neměly ani daně, kromě některých spotřebních. „Například v oblasti tabáku máme shodu napříč koalicí. To je běžné, navíc státy daňovou politiku v této oblasti dělají společně,“ má jasno předseda KDU-ČSL.

V jakém stavu přebíráte ministerstvo, jak bylo řízeno?

Neměl jsem žádná přehnaná očekávání, takže mě nic extra nepřekvapilo. Předpokládal jsem, že stav nebude uspokojivý, což se potvrdilo. Některé agendy se pozastavily, například oblast IT je velmi zanedbaná.

Marian Jurečka

- momentálně je ministr práce a sociálních věcí

- v letech 2014-2017 byl ministrem zemědělství v Sobotkově vládě

- od ledna 2020 předseda KDU-ČSL

- od roku 2012 do roku 2015 a pak znovu od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje

- je ženatý, má pět synů

Nový rozpočet počítá s šetřením, je schodek 300 miliard reálný?

Ano. Tempo zadlužování je enormní a nemůžeme ho akceptovat. Státní rozpočet skončil v loňském roce ve schodku 419,7 miliard korun, což je nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Přitom minulá vláda dala na boj s covidem pouze polovinu peněz, zbytek šel na provoz státu, navyšovala se ministerstva apod.

Víte, kde budete škrtat?

Procházím položky investic, něco určitě půjde zastavit nebo odložit. Budu řešit i snižování počtu úředníků. Chci se podívat i na programy pomoci. Třeba antivirus B jsme pozastavili, protože posílat kompenzace casinům a dalším, jak to dělala předchozí vláda, není správné. Musíme vše vyhodnotit. Ale je třeba říci, že u nás je více než 90 procent výdajů dáno, na tom nemůžeme nic měnit.

Co energetická krize, jak lidem pomůžete?

Půjdeme cestou adresné, konkrétní pomoci. Peníze musíme najít, jiná cesta není. Nehraje roli, zda to budou 3 miliardy, 3 a půl nebo o něco více. Limit není. Využijeme nástroj státní podpory, který už existuje, což je příspěvek na bydlení. Udělali jsme změnu normativů, které jsme navýšili. Navíc je možnost, pokud to bude třeba, aby vláda normativ ještě navýšila svým nařízením.

Do skupiny lidí, kteří budou mít na dávku nárok, spadnou i ti, kteří o něco podobného nikdy nežádali...

Nikdo se nemusí za nic stydět. Jsou tu konkrétní nástroje, a nikdo by se neměl ostýchat. Každý se může podívat buď na stránky ministerstva práce a sociálních věcí, nebo úřadů práce. K dispozici je i orientační kalkulačka, kde člověk zjistí, na kolik má nárok.

Budete revidovat vyplácení sociální dávek, například vyplácení peněz jako podporu nezaměstnanosti?

Určitě. Je nutné se podívat, proč jsou lidé na úřadu práce i dvanáct měsíců a déle. Ruku v ruce s tím ale musí jít programy, které na tyto lidi budou cílit. Například na podporu školství, školní docházky. Zejména se bavíme o vyloučených lokalitách. Spolupracujeme v této souvislosti s kraji. Takže vyčleníme peníze, které těmto lidem dají šanci na vzdělání, aby nekončili docházku v sedmé třídě základní školy. Pak dostanou práci, aby získali pracovní návyky.

O možné kandidatuře Andreje Babiše na prezidenta:

„Ještě ve vládě Bohuslava Sobotky Andrej Babiš říkal, že na prezidenta nikdy kandidovat nebude. Netajil se despektem k tomu, že pro něj taková funkce není, protože je managerský typ a potřebuje věci ovlivňovat. Tak nevím. Ať případně rozhodnou lidé, jestli ho na Hradě chtějí.“

Některé práce ale Čech dělat nikdy nebude, počítáte s tím?

Chceme otevřít tuzemský pracovní trh. Ale dvakrát potrhuji – bezpečně. Je to přesně tak, jak říkáte, některé profese člověk z České republiky dělat nebude. Za mě tedy reálné zvát pracovníky ze zemí, které nám jsou blízké. Ať už jsou to země z bývalého SSSR, Vietnam či Kuba a další. Ale ještě jednou zdůrazňuji, že půjde o profese, které u nás nikdo dělat nechce.

Pravidelně dáváte na sociální sítě výzvu, aby vám lidé volali, když jste za volantem. Kdo telefonuje?

Je to dobré ze dvou pohledů. Za prvé neusnu za volantem, protože když jedu domů, tak si ty dvě a půl hodiny řídím sám. Až na pár výjimek mi volají lidé s věcnými dotazy, nebo chtějí prostě jen pozdravit. Ale také už mi několikrát zavolali s podněty, které jsem pak využil v legislativním procesu.

Co vaše muzikantská kariéra, máte ještě na hraní čas?

Muzikantem jsem od šesti let, je to jediný koníček, který mi teď zůstal. Občas tedy zaskočím v kapele, které chybí tubista, scházíme se i s mojí kapelou. Většinou to spojíme s charitou, celkem už jsme vybrali kolem 9 milionů korun. Je to pro mě taková duševní očista.

