Fiala pokořil Zemana. Přesto jsou voliči na premiéra naštvaní. Co jim tolik zvedá tep?

Povolební dvouměsíční hrátky Petra Fialy s Milošem Zemanem vyzněly ve prospěch neoblomného premiéra. Ten si prosadil vládu ve složení, na jakém se shodly všechny koaliční strany. A i když příznivci pravicové politiky mohli po jmenování ministrů slavit vytouženou změnu ve fungování Česka, pachuť nad personálním obsazením jednoho postu zůstává.

Fiala dělá, že neslyší

Celkem důrazně se ozvalo proti angažmá jihomoravského vlivného bose mnoho novinářů i politologů. Zticha nezůstal ani zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Ten ještě v době vyjednávání o vládních postech zveřejnil na svém facebookové profilu a následně v blogu velmi obsáhlou dokumentaci Blažkových sporných „prohřešků”, kvůli kterým by měla být jeho nominace na post ministra spravedlnosti do budoucna přinejmenším sporná. Ani tyto veřejné apely však nevedly k tomu, aby se Petr Fiala k důvodům, proč na jeho angažmá trvá, vyjádřil.

Hele, když měl problém STAN s Michalíkem, tak to vyřešil a Michalíka stáhl. Ale o Blažkovi se ví už léta, že má problém a zatímco ODS dělá mrtvého brouka, zatímco Fiala dělá mrtvého brouka, Blažek ještě po Babišovsku útočí na média. — Tomasz Peszyński (@PeszynskiTomasz) December 1, 2021

I z důvodu Fialova mlčení přijal Minář Blažkovu nabídku na setkání, které by mohlo být cestou možného vyjasnění všech pochybností. Pouze si vymínil, aby beseda proběhla na veřejném místě a za účasti médií. „Kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek nakonec odmítl veřejné setkání, na němž by vysvětlil své kauzy. A to přesto, že mne k němu sám vyzval,“ napsal na svou facebookovou zeď Minář 12. prosince, a tím víceméně veškeré Blažkovy snahy rozkrýt své problematické aktivity skončily. V Lánech se i tak postavil do dlouhé řady ministrů, které si Petr Fiala vybral jako své zástupce rezortů, a byl jmenován jako všichni jeho kolegové prezidentem Zemanem.

Nepotvrzená hypotétza o Donu Pablovi

Vyměnil snad premiér Fiala právě umístění Blažka na důležité ministerstvo s Milošem Zemanem za to, že mu prezident schválil celou vládu? Proběhla komedie se zesměšňováním pirátského kandidáta Jana Lipavského jen proto, aby odvedla pozornost od nominace Pavla Blažka alias Dona Pabla? Tak se totiž panu ministrovi nejen mezi jihomoravskou podnikatelskou smetánkou přezdívá.

Jan Charvát je přesvědčen, že v nedůstojných půtkách kolem jména Lipavský vůbec nešlo právě o něj. „Útok, který Miloš Zeman vedl, za Lipavským nešel.“

Politolog Jan Charvát se s takovou možností významně neztotožňuje, ale rozhodně ji nevyvrací: „Momenty, které nejsou nějakým způsobem zcela jasné, veřejnost samozřejmě zajímají. Přemýšlíme o tom, co je tím pravým důvodem, co je za tím, co nevidíme. Velmi často ale vede toto uvažování k velmi složitým konstrukcím, u kterých se později často ukáže, že byly zcela chybné. Nechci tedy spekulovat, přestože ryze hypoteticky to možné je. Zároveň se ale domnívám, že tentoktát nešlo o výměnu těchto dvou hráčů.“ Přesto se ale Charvát přiklání k variantě, že v nedůstojných půtkách kolem jména Lipavský vůbec nešlo právě o něj. „Domnívám se, že útok, který Miloš Zeman vedl, skutečně za Lipavským nešel, ale směřoval za jeho osobou ve smyslu nejslabšího místa na seznamu.“

Vyhrál tedy Petr Fiala sestavením své vlády vlastně dvakrát - tím, že si před prezidentem uhájil všechna jména a zároveň udržel mimo větší mediální světlo velmi kontroverzní položku jménem Pavel Blažek? „V otázce Pavla Blažka se domnívám, že je jeho jméno spíše záležitostí samotné ODS a vnitřního vývoje ve straně, která ho v pozici, v níž je, stále drží,“ dodává politolog Charvát a potvrzuje, že Fialovy vyjednávací schopnosti v první velké zkoušce obstály na nejvyšší úrovni.

Radi bychom se Pavla Blazka zeptali, jak to v Brne bylo. Odmitl pozvani do Interview CT24, i do Udalosti komentaru. Vcera, dnes, zitra, pozitri. Mistopredsedy ODS Baxy se v Interview zeptam, jestli je tohle ta slibovana ZMENA...https://t.co/xFKIBL8X8C — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) December 1, 2021

Že tím neobstál u voličů, bude zřejmě další kolo celé hry. Premiér totiž bude muset veřejnost velmi brzy přesvědčit, že volba ministra spravedlnosti, o němž se v kuloárech říká, že má blízko k Hradu a také k bývalé předchůdkyni Benešové, nebyla sporná. Obhajobu bude potřebovat především jeho nezkorumpovatelnost a také je nutné přesvědčit ostražité hlídače české demokracie, že se Pavel Blažek ve svém novém křesle nedostává do střetu zájmů.

