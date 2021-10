Šikulové z Hradu vymýšlí pohádky a manipulují s fungováním státu. Kdo povolil Zemanovi klobásy?

Po vlně kritiky směrem k lidem z Hradu ze strany politiků i veřejnosti se dvojice nejbližších spolupracovníků prezidenta Zemana - tedy Jiří Ovčáček a Vratislav Mynář - rozhodla pouštět do světa kusé informace. Bohužel se ale nedozvíme, v jakém stavu je český prezident, ani zda je schopen vykonávat své pravomoci a jaký je výhled na jeho návrat do úřadu. „Chci zdůraznit, že pan prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi,“ uvedl Ovčáček pro ČTK, aniž by to sděloval i na svém twitterovém účtu.

Český národ má přehled o tom, co se v ÚVN Střešovice připravuje pro pana Zemana dobrého. „K obědu měl v úterý meruňkové buchty, na středu si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší,“ dodal Ovčáček a vyvolal tím na sociálních sítích vlnu komentářů, které se logicky pozastavují nad pacientovým jídelníčkem.

Petr Pithart v pořadu Události, komentáře na ČT: „Když vám mluvčí na otázku, jak je prezidentovi, místo odpovědi cituje pár vět ze Starého zákona, tak je to na pár facek."

Jeho překvapivý obsah sdílí ve svém tweetu i korespondent BBC v ČR a hojně se ve veřejném prostoru řešilo, kdo něco takového povoluje? A samozřejmě, zda budou tyto pokrmy prezdentovi ku prospěchu, nebo spíše k přitížení v jeho vážném zdravotním stavu. Nebo jsou tato prohlášení Hradu o prezidentovu jídelníčku pouhým "černým humorem"?

Lecos totiž naznačuje Zemanův pobyt nejprve na oddělení KARIM, kam byl po nedělní hospitalizaci uložen. Zde se totiž umisťují pacienti při selhávání životních funkcí. Prezident byl následně převezen na ARO, kde ovšem nemocní dostávají výživové infuze, a při zlepšení stavu přísně dietní stravu.

Zeman's spokesman didn't comment on the president's health today but did say he had apricot rolls for lunch and had ordered the wine sausages with potato purée for tomorrow. I make no comment whatsover except to say never, ever, ever assume anything in Czech politics. pic.twitter.com/HF05hijLmg