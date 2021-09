Primátor Hřib: Za zácpy si můžou i sami Pražáci. Proč? To by vás nenapadlo

Pokud jezdíte denně po Praze nebo jste do metropole zavítali po začátku letošního školního roku, máte představu o tom, jak krutý dopravní kolaps město zažívá. Řidiči jsou lapeni do svých vozidel, kterými nemají šanci prokličkovat ani zkratkami, které dříve fungovaly jako možné úniky z dopravních špiček. Zmizely možnosti, jak se dostat z bodu "A" do bodu "B", aby člověk stihnul vyzvednout děti včas ze školy a převezl je o jednu čtvrť vedle na fotbalový kroužek. Nebo se dnes má žít jen v jedné čtvrti, aby se příliš necestovalo? Že mají jezdit Pražáci městskou dopravou? Vždyť před jejím používáním přeci varovali experti, že je jedním z nejvíce rizikových míst pro přenos koronavirové nákazy. Nebo už to snad neplatí?

Čudlík, co vše opraví

Primátor Prahy, Pirát Zdeněk Hřib, si vysloužil za první dva týdny měsíce září hodně krutých soudů. Ten od prezidenta Miloše Zemana jej vyzýval k odstoupení z funkce, občané ho posílali na celodenní trestnou vyhlídkovou jízdu městem či po něm chtěli okamžitou nápravu daného stavu. (Více si můžete přečíst zde). Jenomže ono to tak jednoduché není. Ani primátor hlavního města Česka nemá v kanceláři čudlík, jehož stisknutí by způsobilo okamžité zázraky - zasypání hlubokých děr na hlavních tazích městem, potažení asfaltem čtyřproudé silnice někde v Hostivaři, odstranění zúžení kvůli pokládce kabelového vedení pod silnicí nebo nastříkání vodorovného značení na již skoro dokončené opravě úseku v centru.

Za poslední roky, co si pamatuji, pan prezident o Pražany neprojevil žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze vyhýbal a ani nikdy nenavštívil ve své funkci magistrát. https://t.co/xnv159AUAo — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 7, 2021

Takový čudlík neměla ani Hřibova předchůdkyně Adriana Krnáčová (ANO), a proto se nějakými technologickými úpravami příliš netrápila. Sem tam se samozřejmě v Praze něco rozkopalo a následně vylepšilo, třeba na výjezdu po magistrále na D1 i v opačném směru se povrch vyměnil hned třikrát za sebou na stejném místě. Že má Praha mosty a ty jsou v tragickém stavu? Na to také nikdo ani nepomyslel. To musela spadnout lávka v Tróji, aby se někdo začal způsobilostí mostů přes Vltavu zabývat.

Nešikovné novinky

Primátor Hřib, potažmo jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, to vzali příkřeji - pustili se do rekonstrukcí palčivých míst, chytře a efektivně se pokouší spojovat opravy povrchů i s pokládkami technologií pod zem. Sami obyvatelé hlavního města v diskuzích často kritizují rozměry nově budovaných nebo rekonstruovaných tramvajových ostrůvků. Ty jsou na některých místech tak široké i dlouhé, že by na nich mohli občané klidně kempovat. A nepříliš vlídně jsou z mnoha stran přijímány i vyvýšené obrubníky na komunikacích kolem tramvajových tratí a zužování dvouproudých komunikací do jednoho pruhu. Složky IZS totiž nemají v dopravních zácpách šanci projet - po zatravněné koleji to autům moc nefrčí a ostatní auta se nemají kam uhnout, neboť po Praze většinou nejezdí vojenské jeepy typu Hummer.

Neexistující napojení na velký Pražský okruh od D1

Zlepší se v Praze situace brzy, někdy nebo jednou snad? Na to se snažil odpovědět pražský primátor v rozhovoru pro DVTV. A aby vztek od Pražanů nepadl jen na jeho hlavu, vysvětlil celkem srozumitelně souvislost pražské dopravy s budováním nových páteřních komunikací ministerstvem dopravy, potažmo ŘSD. Připomněl totiž stále neexistující napojení na velký Pražský okruh od D1 před Čestlicemi směrem na Černý Most, který by velmi ulevil dopravě na jižní spojce. Za tuto výstavbu je odpovědný dvojministr Karel Havlíček a plány této důležité dopravní komunikace pro cestující přes Českou republiku prozatím zůstávají zřejmě jen v jeho šuplíku.

Můžou za to hladoví Pražáci

Za to, že Pražané stojí v zácpách, si ale podle piráského primátora mohou také zčásti sami. V době covidové se totiž naučili mnohem více používat auta, protože se báli hromadné dopravy. A i když Pražský dopravní podnik nechal vypracovat odbornou studii, která potvrdila, že jsou jeho vozy bezpečné, obyvatelé města tomu příliš nevěří. A jejich neochotu k užívání hromadné přepravy popořil svým prázdninovým prohlášením také sám premiér Babiš, když přestřelil s kritikou nových cen jízdenek. To rozhodně nemotivovalo k tomu, aby Pražané nechali auta doma a vrátili se pod zem, do tramvají a autobusů.

Poslední Hřibem jmenovaný důvod, proč stojí Pražané v zácpách, byl ale trefou přímo do nich samotných. Podle primátora si totiž obyvatelé hlavního města zvykli v covidové době mnohem více využívat kurýrní služby a ve svých návycích pokračují i po návratu k běžnému životu. Vozidla různých spedičních firem se tak do provozu zapojila několikanásobně víc a velkou část z nich čítají dopravci jídel. Pražané si navykli v dobách, kdy byly restaurace zavřené, nechat dovážet jídlo přímo domů a zřejmě jim to zavonělo. Ani po otevření provozoven se totiž převoz potravin a hotových jídel kurýry nijak výrazně nesnížil. Pokud tedy chtějí hladoví Pražáci udělat něco pro zlepšení dopravy po městě a stát v zácpách o pár minut méně, měli by si podle primátora jídlo koupit sami v obchodě, uvařit si sami doma anebo se najíst přímo v restauracích.

