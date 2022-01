Proč Babiš neřekne: Chci být prezidentem! Důvodů má hned několik, mohou v tom být i finance, říká politolog

/PUBLICISTIKA/ Přímá volba prezidenta ČR by měla proběhnout nejpozději 60 dní před koncem volebního období úřadujícího prezidenta Miloše Zemana. Mandát mu vyprší 8. března 2023 a předseda Senátu ČR vyhlásí termín voleb 90 dní před tímto datem. Kandidáti, kteří mají o úřad zájem, už se veřejně hlásí a více či méně nápadně si dělají kampaň. Někteří svůj záměr oficiálně zveřejnili, avšak kolik je těch, co o tom prozatím oficiálně mlčí, se lze jen dohadovat. Na tento seznam můžeme zařadit i bývalého premiéra Andreje Babiše, kterého by si jako svého nástupce přál končící prezident Zeman. Uvedl to server novinky.cz. Půjde expremiér do toho? Kdy a za jakých podmínek? Co mu brání, aby už nyní jasně řekl: Chci být prezidentem Česka?

„Babišovy dosavadní kroky chápu tak, že si připravuje půdu na to, aby mohl do prezidentských voleb vstoupit ve chvíli, pokud budou jeho PR týmu vycházet počty tak, že bude mít šanci vyhrát,“ vidí zcela jasně záměr Andreje Babiše ve věci boje o Pražský hrad politolog Jan Charvát.

Napovídá tomu i nákup luxusního obytného auta, s nímž se chystá šéf ANO vyjet za lidmi do regionů. „Cena tohoto vozu je v tuto chvíli zcela irelevantní. Lidi nebude zajímat to auto, ale fakt, že za nimi přijel Andrej Babiš. Při prezidentské volbě hraje otázka pravice nebo levice mnohem menší roli než u voleb parlamentních. A proto je v tomto kontextu třeba číst i jeho obrácení se na voliče sociální demokracie a komunistů. Pokud bychom totiž tento nákup auta chápali jen jako adhoc záležitost před prezidentskou volbou, tak je to obrácení se na levicové voliče ještě mnohem pochopitelnější.“

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Kontaktní kampaň mají Češi rádi

Na jaké spektrum občanů bude případně Andrej Babiš cílit, už víme a je jisté, že právě lidé z levicového spektra na kontaktní kampaň slyší. Politolog Charvát k tomu říká: „Babišovi a Zemanovi jde o osobní oslovování lidí a vytváření obrazu, že to dělá. Když jsem se díval na Babišův facebook, má tam umístěnu i koláž z roku 2021, kterou nadepsal vzkazem - Ode mě pro Vás. Můj neuvěřitelný rok 2021 ve fotkách. Třeba se tam najdete. V tom videu je spoustu fotografií s jeho fanoušky. Pan Babiš tedy může říct, že za těmi lidmi skutečně chodí, což mnoho politiků říct nemůže. A má vyzkoušeno, že kontaktní kampaň je pro něj, tak třeba i v minulosti pro prezidenta Zemana, dlouhodobě velmi přínosná.“

Udržovat napětí jako chytrá strategie

Má nás tohle přesvědčit o tom, že se Andrej Babiš chystá zabojovat o prezidentské křeslo? „On nemá problém s podporou, protože v Parlamentu mu okamžitě 10 poslanců bez problému podpíše podporu, že má do prezidentské volby jít. Nemá problém ani s kontaktní kampaní - tu může rozjíždět jako šéf opozice zcela bez problémů. Víceméně neexistuje nic, co by ho nutilo se jasně vyjádřit před zákonným termínem. Tím, že udržujete lidi v napětí, vytváříte kolem sebe zájem, jste na to téma více tázán a přitahujete větší pozornost. Díky tomu vaše jméno více rezonuje mediálním prostředím. Zároveň vám fakt, že jste se jasně nevyjádřil, dává větší prostor k manévrování. Zcela obecně totiž hrozí celá řada čistě praktických a pragmatických věcí. Situace se může vždy změnit jakýmkoliv směrem, může nastat třeba velký problém a vy jste v tu chvíli vlastně mimo. Nic jste nepotvrdil, nic jste nesliboval,“ doplnil pro čtidoma politolog Jan Charvát.

Jakou roli hrají finance?

Takový způsob by asi zvolil každý kandidát na prezidentský post, pokud nemá zcela čistý rejstřík hříchů a zcela reálně hrozí, že se mu v ten nejnevhodnější čas začnou sypat kostlivci ze skříně. Váhání s oznámením kandidatury ale může souviset i s financemi. Politolog Jan

Chravát k tomu uvedl: „Na tuto otázku se lze podívat čistě technicky. Kdyby nyní řekl, že právě teď zahajuje kampaň, je nejisté, jak by to bylo s vynaloženými finančními prostředky a jejich kontrolou. Nedokáži posoudit, jestli může hrát nějakou roli ve finační stránce, pokud bude určité aktivity typu jízdy do regionů v obytňáku dělat teď, kdy ještě není oficiálním kandidátem. Zda třeba nyní může použít finanční zdroje, které by nemohl utrácet, pokud by už oficiálním kandidátem byl.“

Pohodlná kritika z opozice

Pokud odhlédneme od financí, jsou zde ještě dvě celkem zásadní roviny, podle nichž se tým Andreje Babiše ve věci cesty na Pražský hrad řídí. Zaprvé jde o neomezený prostor ke kritice současné vlády, který se mu díky odchodu do opozice otevřel. „Babiš bude v roli šéfa opozice dobrý. Ten rok do prezidentské volby mu hraje do karet. Je to pozice přesně pro něj, bude totiž moci kritizovat vládu za cokoliv a vláda samozřejmě udělá chyby, protože ty dělá každá vláda a je to zcela normální. Před týmem Petra Fialy je těžké období, během kterého nebude vůbec složité se do jejich kroků trefovat. Vláda totiž bude žehlit všechny průšvihy, které tam jsou, včetně těch, co přinesla vláda Andreje Babiše. Jemu to bude úplně jedno a využije jasně otevřený prostor, aby se prezentoval jako silný opoziční lídr,“ popisuje zcela pragmaticky pozici šéfa ANO politolog Charvát a dodává poslední důvod, proč ještě neřekl definitivní: Jdu na Hrad!

Říkali, že nebudou šetřit na lidech. Jasně… https://t.co/61aUIShjbh — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 4, 2022

Čekání na protikandidáta

„Pan Babiš ví, že musí oslovit lidi i mimo svůj klasický okruh voličů. Ten mu totiž stačí na vítězství ve volbách sněmovních, ale nestačí mu na vítězství ve volbách prezidentských. Proto půjde po voličích socialistů i komunistů a zárověň čeká na to, kdo bude jeho klíčovým protihráčem. Tedy na to, s kým přijde vládnoucí koalice,“ doplňuje Jan Charvát a potvrzuje zákulisní šuškandu nejen z lavic ve Sněmovní ulici. „Andrej Babiš nechce prohrávat. On se kouká na průzkumy a v minulosti výsledky těch soukromých pro zadavatele ANO ukázaly, že by v druhém kole prohrál. Pokud by tedy koalice přišla nakonec s dobrým jménem, které dobře rezonuje napříč celou společností, myslím, že by Babišova ochota jít do prezidentské volby výrazně klesla.“

Zdroje: novinky.cz, twitter.com, facebook.com

