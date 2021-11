Vláda chce nouzový stav, aby mohla zanedbávat výběrová řízení. Studenti nemají hasit průšvihy Babišova kabinetu

Už v pondělí večer by mělo být jasno, zda se Česká republika znovu ocitne v nouzovém stavu. Na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha to bude projednávat kabinet Andreje Babiše. Podle něj by se tím ulevilo zdravotnictví, kromě jiného mohou být opět povoláni i medici. „Budeme se o tom bavit,“ řekla Pavla Svrčinová v Českém rozhlase.

Vláda slibovala, ale nic nesplnila

„Nouzový stav nám jistě může pomoci umístit mediky do nemocnic, jak nám bude pravděpodobně odůvodňováno. Vzhledem ke zkušenostem s dosluhující vládou může být hlavní důvod spíše zanedbávání výběrových řízení, které nouzový stav umožní,“ napsal si na Twitter přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice a také poslanec nové Sněmovny Tom Philipp.

Podle něj Babišova vláda slibovala, že všechna opatření bude konzultovat s nastupujícím kabinetem. „Což zvláště u vyhlášení nouzového stavu považuji za velmi vhodné. Vzhledem k tomu, že se jednání účastním, vím, že vyhlášení nouzového stavu rozhodně konzultováno nebylo.“

Studenti nemají hasit požáry této vlády

Zajímavé je, že o případném nouzovém stavu pravděpodobně nic neví ani dosluhující ministr školství Robert Plaga. Ten si totiž na Twitter napsal: „Nouzový stav kvůli tomu, aby museli očkovaní studenti lékařských oborů místo studia dělat v nemocnicích pomocné práce? To, doufám, hlavní hygienička a ministerstvo zdravotnictví nemyslí vážně! Předpokládám, že nám to na vládě vysvětlí.“

Nouzový stav jako důvod proto, aby vláda mohla nařídit pracovní povinnost studentům, nevidí jako vhodné ani rektorka Mendelovy univerzity v Brně. „To by byl zlý sen! Studenti se mají věnovat studiu a ne hasit požáry, které způsobila liknavost a neschopnost stávající vlády,“ píše na Twitteru Danuše Nerudová.

