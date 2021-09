Robert Šlachta přísahá, že zachrání rozkrádání. Mezitím ho vykradli na ubytovně

/POLITICKÁ SATIRA/ Kdo zažil devadesátá léta, jistě zná seriál Odpadlík. Muž na okraji zákona zachraňuje svou potulnou cestou životy obyčejných lidí. Měl motorku, vousy a odhodlání. Ne nadarmo se tak nabízí paralela s bývalým policistou, kterého už nebavilo honit lumpy na celní zprávě či v útvaru pro organizovaný zločin. V současných parlamentních volbách učinil mnohem odvážnější rozhodnutí. Snaží se infiltrovat do nejvyšších pater politiky, aby zde nastolil právo a pořádek.

Ano, Přísaha je hlavně o spravedlnosti. Žádné rozkrádání státu nás už po říjnových volbách nečeká a nic na tom nemění ani fakt, že podobné scénáře měli před lety Věci Veřejné investigativního (no)vinaře Roberta Johna a hnutí Ano premiéra Andreje Babiše. Do třetice všeho dobrého to zajistí alfa samec s vousy, které si minimálně do voleb neoholí? Proč?

Vykradená ubytovna

Robert Šlachta rád běhá po lese, po polních cestách, po opuštěných silnicích a není sám. Jak je ve volebním klipu hnutí Přísaha vidět, stojí za ním zástupy fanoušků jako z filmu Forrest Gump. Jedna taková ranní rozcvička mu byla osudná. Bývalý policista se před občany netají tím, že je velmi skromný a nejde mu o majetek, což dokazuje tím, že dlouhá léta žil u maminky a následně na ubytovně, kde má svůj pokojíček dodnes.

Citace z webu hnutí Přísaha: Jako polda jsem potkal asi každého lumpa, kterého tahle země má. A nikdy jsem neuhnul.

Vzhledem k tomu, jak aktivní je hnutí Přísaha v kontaktní kampani, je dobře čitelné, kdy je Robert Šlachta doma. Právě ona práce v terénu uvolila ruce nenechavým ručičkám potulných zlodějů. Stal se tedy jeden z největších předvolebních paradoxů. Policista a muž, který chce u nás v zemi zachránit rozkrádání, byl sám okraden. Roberta Šlachtu však od velké ztráty na majetku zachránila znovu jeho skromnost.

Peníze pod matrací?

Policista Bobby Šlachta chce z Česka udělat místo, na které můžeme být právem hrdí. Radost mu však neudělal dosud hledaný lupič, jenž se mu pokusil vykrást pokoj na ubytovně v pražských Vysočanech, kde Šlachta v období volební kampaně přebývá. Vzhledem k tomu, že hnutí Přísaha financuje kampaň hlavně z ušetřených peněz pana policisty, čekalo na zloděje překvapení.

„Ano můžeme potvrdit, že náš bývalý kolega Robert Šlachta byl minulý týden v době jeho nepřítomnosti v pokoji na ubytovně na Praze 9 vykraden dosud neznámým pachatelem. Vzhledem k tomu, že pan Šlachta nemá žádný majetek, ztráty byly minimální. Sám okradený sdělil policii, ať vyšetřování policie přeruší, že se vydá po stopách zločince na vlastní pěst,” sdělila redakci mluvčí české policie Pavla Střelená.

Kandidáti chybí v politických debatách

Kdo pravidelně sleduje předvolební televizní debaty České televize z jednotlivých krajů, jistě si všiml, že hnutí Přísaha ne vždy vyšle své kandidáty do boje. Důvod je jasný. Robert Šlachta totiž zaměstnává své kolegy na případu vykradené ubytovny. Byť se navenek zdá, že o nic vzácného nepřišel, jednání předsedy Přísahy však naznačuje opak.

Robert Šlachta je český politik, bývalý policista a celník. Mezi lety 2008 a 2016 působil jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), mezi lety 2016 a 2019 jako zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR.

„Víme zatím o ukradeném holicím strojku, kuličkové pistole a tisících reklamních plakátů a letáků, které měl Šlachta schované pod matrací,” vysvětluje investigativní novinář, který nechtěl být v rámci závažného případu jmenován. Zdá se tak, že hnutí Přísaha by mohlo ztratit důležitý materiál v oslovování potenciálních voličů. Ztracené letáky z ušetřených peněz Roberta Šlachty jsou totiž nenahraditelné. Pokud se v nejbližších dnech najdou, počítejte s tím, že hnutí Přísaha zvládne finiš před volbami tak, jak si představuje. Zatočí s rozkrádáním majetku jak svého předsedy, tak v Poslanecké sněmovně.

